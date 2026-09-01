DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Trojica otmičara tražila su od posade da sleti u Tirani, no zbog nevremena to nije bilo moguće pa su završili u Dubrovniku
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Dramatična otmica alžirskog aviona završila u Dubrovniku
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Dramatičan let otetog alžirskog aviona Convair 640, vlasništvo Air Algerie, što je jučer u 9.25 sletio na dubrovački aerodrom, sretno je završen. Dvadeset i tri preostala putnika i pet članova posade uzletjeli su u 23.10 sati u pravcu Alžira. Trojica mladih otmičara Alžiraca zadržani su u Dubrovniku gdje se vodi istraga o - za naše pojmove - nesvakidašnjem događaju, piše Večernji list na današnji dan 1970. godine.
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