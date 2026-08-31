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Zbog jako prozirnih toaleta se apsolutno nitko se nije bunio

Piše Ana Vukašinović,
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Zbog jako prozirnih toaleta se apsolutno nitko se nije bunio
Foto: Arhiva VL
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U Saint-Tropezu početkom '70. mogli su se vidjeti zanimljivi modni prizori među mondenom publikom - djevojke i žene sve su se češće pojavljivale golih grudi, i to ne samo na plaži...

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Krajem kolovoza 1970. godine ljeto se bližilo kraju, ali u Saint-Tropezu zabava očito nije posustajala. Večernji list 31. kolovoza te godine objavio je crticu posvećenu tadašnjoj modi i slobodnom načinu života u jednom od najpoznatijih ljetovališta Azurne obale pod naslovom "Sve boje - svi načini".

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