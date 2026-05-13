DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Te 1997. učenici Antičke dramske grupe iz Klasične gimnazije gostovali su u Španjolskoj s Euripidovom tragedijom 'Trojanke', i to na španjolskom!
Dramska grupa iz Klasične gimnazije oduševila Španjolce!
Nakon deset dana putovanja po Španjolskoj i 5000 kilometara vožnje te četiri odigrane predstave u tri grada pred prepunim gledalištima, članovi Dramske grupe Klasične gimnazije iz Zagreba vratili su se kući. To treće gostovanje na Europskom festivalu grčko-rimskoga kazališta s Euripidovom tragedijom 'Trojanke' u Segobriji, Saguntu i Tarragoni ova generacija klasičara upamtit će cijeli život, a uspjeh koji su tamo ostvarili sigurno će u povijest njihove škole, koja ove godine slavi 390 godina, piše Večernjak ovih dana u svibnju 1997. godine.
