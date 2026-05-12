DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Ovih dana svibnja u ‘90-ima mladi Zadrani počeli bi pripremati se za beach party na plaži blizu Kukljice na Ugljanu, a ova manifestacija održala se i dugo nakon
Dvodnevni tulum na plaži bio je vrhunac sezone na Ugljanu
“Picnic biciklijada Sabuša" bila je jedna od najpoznatijih zadarskih ljetnih manifestacija '90-ih godina, posebno među mladima iz Zadra i okolice. Održavala se na plaži Sabuša kraj Kukljice na otoku Ugljanu, obično za vikend oko 15. lipnja. Prvu Sabušu organizirao je Radio 057, davne 1993. godine, tijekom Domovinskog rata. Ideja je bila organizirati siguran grupni odlazak mladih biciklima na tad relativno zaštićenu plažu Sabušu.
