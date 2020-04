'Draži su mu sijedi, otpornost im manja, tu lakše pobijedi...'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 10 lakih načina da si očistite um od raznih nepotrebnih misli

I tako mater, nakon pauze zbog nekih šokova i osobnih trauma, vrati se pisanju u doba korone, potresa i sniga u Dalmaciji... Šta ti je jaka dalmatinska žena s krša...

Tako je ovih dana o svojoj majci Janji Pažanin (70), umirovljenici iz Šibenika, napisala na društvenim mrežama njena kći Maja, objavivši i majčinu pjesmu posvećenu- koronavirusu! Janja vrijeme provodi s unucima ali je prije par godina, pomažući sestri u berbi maslina, našla novu preokupaciju koja je ispunjava.

Nadahnuta morem, suncem i okruženjem obitelji, počela sam pisati stihove. To me veseli, imam pedesetak pjesama, a uz unuke, najveće mi je nadahnuće moj vrt. No, Janja je osjetila ovih dana novi izazov, pa je stihove posvetila- borbi protiv korone!

Evo njezine pjesme, naslovljene Covid-19, sastavljene u lijepim dvanaestercima, od kojih neki funkcioniraju i kao zagonetke, stihovima koje koristimo još od 15. stoljeća:

Domovina naša u strahu se grči

jer Korona virus svoj maraton trči.

Ni sjever ni jug, istok ili zapad

on ne bira, trči želi samo napad.

Putovnicu nema, granicama prođe

važno mu je samo da čoviku dođe.

E, tada je sritan kad čovika nađe

i ne bira puno starije il' mlađe.

Je da mu je draži stariji i sijedi

otpornost mu manja tu lakše pobijedi.

Pažljivo slušajmo stručnjake jer znaju,

koji bez odmora upute nam daju.

Svima u stožeru triba zahvaliti

čuti, poslušati bolje će nam biti.

Čuvajmo doktore, sestre, policiju

čuvajmo sebe, starije i dicu.

Jednom kad sve prođe upamti će dica

zatvorena vrata, pod maskama lica.

