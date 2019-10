Druga strana trudnoće: Dojke i maternica otežaju po kilogram

Tijelo svake trudnice se mijenja i prilagođava djetetu koje u njemu raste, pripremajući je tako na ulogu buduće majke.

Osim što dobiva na težini zbog razvoja ploda, tijelu u trudnoći je potrebna puno veća količina tekućine nego obično zbog povećane proizvodnje krvi.

Kardiovaskularni sustav se prilagođava jer krv brže kola tijelom, pa zbog bolje cirkulacije žena naprosto - blista. Koža i ostala tkiva su napetija zbog veće količine tekućine.

U vrlo ranoj trudnoći može doći do blagog povećanja tjelesne temperature koja se u normalno stanje vraća oko 16. tjedna trudnoće.

Puls se ubrzava 10 do 15 otkucaja u minuti, čak i u snu, te oscilira od 60 do 90 otkucaja u minuti. Srčani kapacitet se povećava za 30 do 50 posto na kraju prvoga tromjesečja i takav ostaje do kraja trudnoće.

Tijekom posljednjega razdoblja trudnoće, napetost i aktivnost trbušnih mišića se smanjuje. Maternica je malo-pomalo potisnula glavni dišni mišić, dijafragmu prema gore, što znatno smanjuje njenu pokretljivost, pa disanje postaje “visoko” ili prsno. Hiperpigmentacija se javlja na čelu i obrazima.

Zbog trudničkih hormona, tri od četiri trudnice dobiju tamnu vertikalnu crtu uzduž trbuha, “linea negra”, koja se javlja u drugom tromjesečju zbog povećane količine melanina koje proizvodi placenta. Nestaje nakon poroda. U kasnijoj fazi trudnoće može se javiti i nekontrolirani svrbež kože.

Tijelo se svakodnevno mijenja:

Tijelo trudnice normalno je da prolazi kroz promjene - neke su prilično vidljive, a neke su nevidljive. Te su promjene prijeko potrebne za razvoj ploda, trudove i porod.

Koža se širi

Strije se javljaju u drugom tromjesečju trudnoće na stražnjici, trbuhu i dojkama. Javlja se i hiperpigmentacija na licu. Visoka razina estrogena može uzrokovati proširene vene.

Dojke rastu

Postat će veće i napetije, zbog veće količine krvi koja dolazi u grudi. Povećava se količina masnog tkiva, a mliječni kanalići se počinju širiti. Bradavice su ispupčenije.

Tlak pada

U prva dva tromjesečja tlak se snižava jer je količina krvi veća, a krvne žile proširene. Tlak se vraća na ranije vrijednosti kako se približava termin poroda.

Abdomen se rasteže

U drugom tromjesečju abdomen počinje rasti i na kraju razdoblja maternica može biti tik do prsnog koša. Trbušni mišići se šire i potpora su cijelom trbuhu.

Stopala natiču

Stopala i zglobovi, pogotovo skočni zglobovi, trudnicama često natiču zbog povećane količine krvi i ostalih tekućina u tijelu.

Kralježnica se krivi

• Kako plod raste dolazi do laganog pomicanja lumbalnog dijela kralježnice - prema naprijed, uzrokujući pojačanu lumbalnu lordozu.

• Tijekom trudnoće tijelo proizvodi hormone koji omekšavaju zglobove zdjelice kako bi povećali njezinu fleksibilnost i time pomažu prilikom poroda.

Želudac gori

Žgaravica se može javiti na početku četvrtog mjeseca, a pogoršava se u ležećem položaju. Želudac postaje ljeniji i gubi čvrstoću, pa zbog toga neke trudnice osjećaju mučnine. Probava se usporava.

Disanje se ubrzava

Hormonalne promjene katkad uzrokuju prolaznu nabubrelost sluznice grla, dušnika i bronhija što može dovesti do promjena u boji glasa i disanju. Tijelo traži i više kisika

Hormoni divljaju

Placenta se ponaša kao privremena endokrina žlijezda tijekom trudnoće. Proizvodi velike količine ženskih hormona, a zbog toga trudnica može osjećati valove vrućine.

Mokraća bježi

Povećan protok krvi kroz bubrege potiče ih na stvaranje veće količine mokraće. Mokrenje je zbog toga puno češće, a moguće je i bježanje mokraće dok se kiše, kašlje i smije.

KOLIKO TEŽI FETUS?

Beba 3 - 4 kilograma

Posteljica 0,5 - 1 kilogram

Maternica 0,5 - 1 kilogram

Plodna voda 1 - 1,5 kilograma

ŠTO SE JOŠ POVEĆAVA?

Dojke 0,5 - 1 kilogram

Krv 1,5 do 2 kilograma

Masno tkivo 4-5 kilograma

Ostale tj. tekućine 1,5 do 2 kilograma

Dodatni kilogrami su još jedna od velikih promjena kroz koje prolazi žensko tijelo u vrijeme trudnoće. Ne mogu se izbjeći, ali zdravom prehranom možete unijeti dovoljno kalorija i ostati unutar poželjnih 13 i 17 kilograma.

TEŽINA POSTEPENO RASTE:

>> 0 - 15 tjedana - 1- 1,5 kilograma

>> 16 - 27 tjedana - 7, 5 kilograma

>> 28 - 40 tjedana - 12 - 17 kilograma

