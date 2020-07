Drvo kamfora: Eterično ulje pomaže kod bolova, ali u većim količinama može biti otrovan

Njegovi listovi se u jako malim količinama mogu koristiti kao začin, a u većim količinama su otrovni. Parnom destilacijom drva i listova dobiva se eterično ulje koje ima analgetsko djelovanje

<p>Drvo kamfora ili azijski kamforovac proizlazi iz obitelji lovora. To je zimzeleno drvo visine od 15 do 45 m. Krošnja mu je snažna i razgranata, a kora smeđa i ispucala. Listovi kamfora su kožasti i glatki, a sa donje strane svjetliji. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Amerikanac radi čuda od drva: Složio je ‘vinsku stolic’, odmaralište za ptice…</p><p>U proljeće izbijaju sitni cvjetovi bijele boje iz kojih nastaju bobičasti plodovi.</p><p>Kamfor raste u Kini, Japanu, Tajvanu, Vijetnamu, a prenesen je i u Ameriku i Europu. U Australiji se sadio po parkovima kao ukrasno drvo. Međutim, u Queenslandu i Južnom Walesu drvo je proglašeno veoma štetno jer njegovo jako korijenje može poremetiti kanalizaciju i vodovod. Naime, listovi kamfora mogu biti štetni kada upadnu u vodu jer sadrže veliku količinu ugljena što uništava kvalitetu slatkih voda i riblja staništa.. </p><p>Nastanjuje i kišne šume, gdje može nepovoljno uticati na razvoj eukaliptusa koje je izvor hrane koalama koje su zaštićene životinje.</p><p>Kod nas se sadi u dijelovima Istre i u Dalmaciji. Otporno je na sušu i na hladne temperature do -10 Celzijevih stupnjeva. Susrećemo ga u nasadima u primorju, u Trstenu, Opatiji, Lovranu i Rovinju.</p><p>Ovo stablo brzo raste i živi do 1000 godina. Razmnožava se sjemenom i mekanim reznicama.</p><p>Njegovi listovi se u jako malim količinama mogu koristiti kao začin, a u većim količinama su otrovni. Parnom destilacijom drva i listova dobiva se eterično ulje koje ima analgetsko djelovanje te se koristi u izradi pripravaka za bolove u mišićima i zglobovima. </p><p>Kamfor ima ljekovitu i osvježavajuću aromu. Eterično ulje kamfora olakšava bol, smanjuje svrab te povećava protok krvi. Njegov prodoran miris učinkovito djeluje na poticanje cirkulacije.</p><p>Olakšava simptome prehlade i gripe, ublažavajući kašalj i otvarajući dišne puteve. Koristan je i kao dezinfekcijsko sredstvo, insekticid i germicid pa se može koristiti i za pročišćavanje vode, odbijanje insekata u zraku ili namirnicama. </p><p>Od njega se mogu raditi i kreme i losioni, a pomaže i u liječenju dermatitisa, gljivičnih infekcija na koži, akni i ožiljaka. </p><p>Drvo je tvrdo i teško, miriše na kamfor, a koristi se također i za izradu namještaja.</p><p>U Japanu se dobiva posebnim procesom kuhanja isjeckanih dijelova kore i listova u velikom loncu 48 sati. Posebnom metodom se izdvaja kamfor koji bude u prahu i sivkaste je boje. U prodaji se nalazi u obliku bjelih, blago crvenkastih kolača koji su poznati kao japanski kamfor. Kinezi prave drugačiju vrstu kamfora prljavo sive boje koji je poznat kao nečisti ili sirovi kamfor.</p><p>U prošlosti se prirodni kamfor koristio kao jestivi sastojak nekih slanih i slatkih jela i kao začin, a na isti način se u nekim zemljama koristi i danas.</p><p>Važno je napomenuti da svestranost kamfora može doći uz nuspojave, zbog njegove toksičnosti i to ako se koristi u većim količinama, pa je dobro prije korištenja posavjetovati se sa stručnim osobama. On se nikada ne nanosi na otvorene rane zbog mogućnosti povećanja toksina u krvi, a ne preporučuje se ni trudnicama, dojiljama i maloj djeci, budući da su oni posebno osjetljivi na nuspojave.</p><p>NAPOMENA! Budući da je lako zapaljiv, ne preporučuje se ni za grijanje. Kamfor treba koristiti samo uz savjet ljekarnika jer može izazvati bol u trbuhu, povraćanje i slabost.</p>