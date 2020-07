Voda s limunom osvježava i čuva zdravlje

Nekoliko čaša limunade kroz dan, kojoj možete dodati i komadiće drugog voća, potaknut će probavu i zaštititi kožu, a uz to pozitivno djeluje na nz drugih funkcija u organizmu, tvrdi slavni dr. Oz

<p>Kad vam život 'servira limun', napravite dobru limunadu, od koje možete imati brojne koristi za zdravlje, savjetuje slavni dr. <strong>Mehmet</strong> <strong>Oz</strong>. Riječ je o napitku bez kalorija koji pomaže u skidanju kilograma, opskrbi organizma izuzetno važnim C vitaminom, ali i potiče apsorpciju brojnih vitamina i minerala te održava brojne funkcije u organizmu. A tijekom ljeta, dok se pojačano znojimo, može pomoći i u održavanju organizma hidriranim. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Brojne su zdravstvene prednosti limuna </p><p>Evo nekoliko prednosti tog jednostavnog napitka: </p><h2>Poboljšava kvalitetu kože</h2><p>Vitamin C ima ključnu ulogu u zdravlju vaše kože. Ljudi u tijelu imaju protein poznat kao kolagen, koji pomaže u održavanju elastičnosti kože. Kad povećate unos vitamina C, tijelu dajete odgovarajuće hranjive tvari potrebne za održavanje zdrave kože. </p><h2>Pomaže probavi</h2><p>Svakog jutra prije nego što nešto stavite u želudac, dobro je popiti šalicu tople vode s limunom, kako biste aktivirali probavni sustav. Limunska kiselina nadopunjava vaše prirodne želučane kiseline koje pomažu u razgradnji hrane. Ispijanje ovog toplog napitka djeluje i kao nježan laksativ, pa će također pridonijeti čišćenju organizma.</p><h2>Podržava imunološki sustav</h2><p>Vitamin C također podržava zdrav imunološki sustav. Tako ste manje podložni infekcijama i prehladi. Povećavajući unos vitamina C ojačat ćete imunitet, što je prevencija za nitz bolesti. </p><h2>Sprječava stvaranje bubrežnih kamenaca</h2><p>Limun sadrži visok udio limunske kiseline koja pomaže i u sprečavanju nastanka bubrežnih kamenaca na bazi kalcija. Iako nije dokazano, čini se da proizvodi od limuna povećavaju razinu citrata u mokraći, koja igra važnu ulogu u razvoju bubrežnih kamenaca. Što je niža razina citrata, to je veća šansa za razvoj bubrežnog kamena. Stoga se vjeruje da voda s limunom smanjuje se šanse da se razvije bubrežni kamen na bazi kalcija. </p><h2>Poboljšava okus i hidrira </h2><p>Dodavanje limuna u vodu zapravo povećava osvježavajući okus obične vode. Možete biti i kreativniji, pa umjesto limuna dodati krišku limete, naranče, ili malo bobičastog voća u limunadu. Ako vam je piće prekiselo, pokušajte ga zasladiti s malo meda. No, ključno je piti vodu tijekom dana, bez obzira na to što joj sve dodate, kako biste ostali hidrirani i osjećali se dobro, ističe <a href="https://www.doctoroz.com/article/5-benefits-drinking-lemon-water">dr. Oz</a> na portalu svoje emisije. </p>