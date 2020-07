Što su namirnice prirodnije, to sadrže sve više zdravih masti

Kada je riječ o zdravim mastima, to se ne razlikuje od definiranja zdrave hrane: što je nešto više u svom prirodnom obliku, to je zdravije. Takve namirnice su avokado, maslinovo ulje, kokos...

Zdrave masti postaju sve više dio trenda u svijetu dijetne i zdravije prehrane posljednjih godina. Ali kako možemo znati je li mast 'zdrava' opcija? Odgovor je jednostavan. Priroda ne pravi nezdrave masnoće. 

Ako govorimo o masnoći u cjelovitoj hrani to je dobro. To je prirodna masnoća i ljudska bića je jedu otkad postoje.

Kada je riječ o zdravim mastima, to se ne razlikuje od definiranja zdrave hrane: što je nešto više u svom prirodnom obliku, to je zdravije.

Zdrave masti koje imaju status superhrane su kokos i avokado, ali i jaja, sir, mliječne masti i životinjske masnoće. A njih možete uvrstiti u svoju prehranu sa zdravim mastima.

Čak i maslac, koji se zasigurno ne može nazvati superhranom, može biti zdrava masnoća. Za maslac vam ne treba velika toplina, rafiniranje i slično.

Ali postoje i mnoga ulja poput kokosovog i maslinovog ulja koja se nalaze i na mnogim popisima zdrave hrane, a za njih je ponekad potrebno malo strojeva ili topline.

Zašto je ulje zdrava mast?

Pravo maslinovo ulje, tamnozelene je boje, puno antioksidansa i minerala. Zato je ekstra djevičansko maslinovo ulje cijenjeno. U svom djevičanskom obliku prepuno je hranjivih sastojaka koji ga čine dobrom masnoćom.

Još jedno ulje koje dobro čuva svoju zdravu kvalitetu? Avokado. Vrlo je lako dobiti ulje iz njega.

Postoji i maslinovo ulje lampante koje nije prikladno za neposrednu potrošnju. Dobro je za gorivo, ali nije dobro za konzumiranje. Problem se svodi na okus i strukturu maslinovog ulja, koje je u lampante toliko loše, da se doslovno smatra da nije prikladno za ljudsku upotrebu. Riječ je o ulju koje se dobiva od gnjilih, oštećenih i bolesnih maslina.

A kada takvo ulje pročistite, uklanjate sve korisne antioksidante, hranjive tvari i minerale.

Ulja na koja treba paziti su ona koja se najčešće prerađuju - posebno ulja od sjemenki. 

Uključivanje zdravih cjelovitih namirnica i masti u našu prehranu vrlo je bitno kako za naše zdravlje tako i za našu kondiciju