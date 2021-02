Sjedenje s prekriženim nogama jedan je od popularnijih načina sjedenja, no on može imati puno negativnih učinaka na nas i trebali bismo ozbiljno razmisliti o tome da to ne radimo, ističu stručnjaci za BrightSide.

Važno je naučiti stalno sjediti uspravno - ne samo da je dobro za cijelo tijelo, već i povećava samopouzdanje.

Škodi stopalima i živcima

Sjedite li duži vremenski period u toj pozi, može doći do oštećenja peronealnog živca što oslabljuje mišiće zadužene za podizanje stopala.

Ovakav način sjedenja, također, može dovesti do neravnoteže u zdjelici jer unutarnji bedreni mišić postaje kraći, a vanjski bedreni mišić je sve duži, a kod takvog stanja postoji rizik od pomicanja zglobova iz mjesta.

Veza s povišenjem tlaka

Mnoge studije pokazuju kako navika dugog sjedenja prekriženih nogu povisuje krvni tlak u tijelu čak i ako problemi s tlakom inače ne postoje. Izbjegavanje takvog sjedenja vodi boljoj cirkulaciji.

Varikozne vene i cirkulacija

Veće su šanse za nastanak tzv. 'paukovih vena' ako dugo sjedite prekriženih nogu. Iako kod pojave vidljivih vena genetika ima važnu ulogu, sjedenje prekriženih nogu također može biti razlog za njihovu pojavu. Naime, u krvnim žilama postoje mali ventili koji onemogućuju da krv teče u pogrešnom smjeru. Ali, ako su noge prekrižene, pritisak na vene se povećava i otežava protok krvi.

Lošije držanje

Pojedina istraživanja pokazuju kako sjedenje s prekriženim nogama dulje od tri sata na dan može dovesti do pogrbljenog držanja tijela, bolove u donjem dijelu leđa i vratu kao i stvaranja nelagodnog osjećaja u kukovima.

Bol u zglobovima

Križanje nogu nije loše samo za držanje tijela, već može uzrokovati i bolove u zglobovima. Moglo bi ozlijediti vrat, zdjelicu, donji dio leđa i koljena. A posebno biste trebali izbjegavati prekriživanje nogu ako već imate bolove u koljenu.

Oticanje gležnja tijekom trudnoće

Izbjegavajte križanje nogu tijekom trudnoće - potpuno je sigurno za dijete, ali može prouzročiti oticanje gležnja i grčeve u nogama. Ako osjetite bilo koji od ovih efekata, pokušajte sjediti s obje noge na podu ili ih podignite.