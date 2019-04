'Materi sam htio napraviti WC, a sad mi je tu vila s bazenom!'

Vila Olka, dobrano zavučena u Imotsku krajinu, mjesto je gdje se u prepliću luksuz, rustika i obiteljska povijest Želimira Dundića Dunda, frontmena splitskog sastava Trio Gušt.

Do vile koja objedinjuju glavnu kuću i tri prateća objekta se stiže cestom od Šestanovca do Grabovca, a potom se valja uskim seoskim putevima zavući još koji kilometar u Zabiokovlje do grabovačkog zaseoka Goričaj. Manjim dijelom godine padne Dundova vila u ruke turistima, jer tako financijski pokriva režije i troškove održavanja, a uglavnom je namijenjena za odmor i razonodu njegovih obitelji i prijatelja.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - Vila nosi ime Olka po nadimku moje babe s majčine strane Mare Mustapić. Bila je nevjerojatna žena koja je još prije 2. svjetskog rata vodila pansion u Belgiji kamo su ljudi iz ovog kraja odlazili raditi u rudnicima. Djed je otišao u rat i nije se vratio, a ona sa svoje dvoje djece odselila u Kukujevce, pa i tamo vodila imanje kako bi ih prehranila. Njezin brat je Olka Toma Dundić (1896.-1920.) koji je također neodvojivi dio povijesti ove kuće. Svoj avanturistički život nakon boravka u Južnoj Americi završio je kao konjički komandir u Oktobarskoj revoluciji gdje je otišao ratovati umjesto jednog Hvaranina te poginuo u 24 godini. To je snimljeno i na filmu – kazao je pokazujući nam Olkeove fotografije u kući.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Dundić, inače je diplomirani inženjer brodogradnje koji se struke i rada u brodogradilištu davno ostavio zbog mikrofona, mandoline i violine, no svoja je znanja iz projektiranja dobrano iskoristio da seosku kuću staru 200 godina i naslijeđenu od bake pretvori u luksuznu vilu. Od jednokatnice je izrasla u pet puta veću trokatnicu s oko 300 četvornih metara, a seosku dimnu kužinu razgradio je u kućicu što sjedinjuje konobu s krušnom peći, pekom i roštiljem, te kat za spavanje sa starinskom kupaonom koja priziva atmosferu 19. stoljeća.

Nekadašnju je, pak, staju prenamijenio u garažu kojoj je na krovu "teraca" gdje se ljeti uživa u povjetarcu i u podgledu na sjeverne padine Biokova. Kako bi zaokružio priču na mjestu vrta podigao je i sobu za bilijar, a podno nje izgradio malu teretanu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Počelo je sve s malim preinakama prije deset godina, a zatim je krenuo je Dundo dorađivati komad po komad, zidić po zidić, detalj po detalj. Napose je razgradio svoju "babovinu" u zdanje sa šest soba i 16 sanitarnih čvorova.

- Trebalo mi je pet i pol godina da napravim što sam zamislio, a sve je počelo kad sam srušio jedan zid da materi proširim WC. Onda se otvorila se Pandorina kutiju, ali na pozitivu....iz nje je krenulo svašta iskakati. Vodilja mi je bila napraviti udobno mjesto za obitelj i prijatelje, a za turizam sam se odlučio kako bi vila samu sebe hranila. Namještaj je rustikalan i unikatan, a da sam išao po logici iznajmljivača kupio bih ga povoljno u nekom salonu namještaja – ispričao je.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Na mjestu vinograda danas je bazen, a ispod i sauna s jakuzijem. Sve suvremeno skriveno je drvenarijom, posebice dijelovima bačvi koje su Dundiću svojevrsni light motivi kao štovatelju dobrih vina.

Trećinu starinskog namještaja koja resi vilu je naslijedio od bakine obitelji, dobrostojećih seljana koji su mogli sebi priuštiti nabavku komada iz Beča za vrijeme Austro-Ugarske. Ostale starine, kojih su ovo zdanje pretvorili u svojevrsni muzej, ali i posvetu hedonizmu izmaknutom od gradske vreve i života, stiglo je s čestih turneja Trija Gušt po Nizozemskoj i Belgiji gdje je Dundo se povezao s tamošnjim trgovcima antikviteta.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - Oko 60 posto svega bilo je u dobrom stanju, a ostalo sam sam dovodio u red. Većina namještaja datira s kraja 19 stoljeća jer to je ono što diše s ovim ambijentom. Namještaj sam prilagođavao i svojim potrebama. U njega ugrađivao štednjak, hladnjak, ledomat, pa kad baciš oko da bude rustika, ali i da služi potrebama današnjeg čovjeka – dodao je Dundo.

Pred kuću je smjestio bazen u kojem se gosti brčkaju s pogledom na biokovski vrh sv. Juru. U bazenu je i stolić za kartanje, pa dok sjedite do pasa u vodi, Dundo je inženjerski projektirao smjer i snagu mlaznica vode da čaše ne mogu pasti sa stola.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Teretanu je Dundo je obložio ogledalima da se dobije dojam većeg prostora, u njoj su sprave i rekviziti namijenjeni gostima jer se Dundo, kako kaže, "nabildava uglavnom motikom". Pod bazenom su finska sauna i jakuzi obložen stijenkama bačvi za 6 ljudi.

Spavaća soba u manjoj kuću je u stilu neobaroka, a radi se o replikama iz Belgije. Dundo je koncept doradio lampom s početka 20 stoljeća iz SAD-a. Središnju sobu u glavnoj kući krase radni stol sa stolicom i mala komoda iz 19 stoljeća nabavljeni u Portugalu. Ostatak je namještaja iz Nizozemske.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Blagovaonu u prizemlju vile resi sat od crnog mramora iz 19 stoljeća nabavljen u Utrechtu koji i danas dobro mjeri vrijeme. Tu je i stari jušnik, velika porculanska zdjela za juhu iz ostavština babe Olke, a vjerojatno nabavljen u Beču. Na zidu je antikno ogledalo stiglo iz obiteljske baštine starog dalmatinskog kapetana, izrađeno u Versaju u 18 stoljeću. Kamin u blagovaoni Dundić je sam projektirao da zagrijava sobe na katu i prizemlju.

U pročelju dnevnog boravka je violina, a nasuprot slika baba Olke - simboli ove vile. Samar za magarca pretvoren je u stolicu, a tu imam stotine i drugih detalja, obiteljskih memorabilija, poklona prijatelja i suvenira s putovanja Trija gušt po cijelom svijetu.

