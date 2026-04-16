Dugo Selo ovog vikenda postaje središte cvijeća, ekologije i uređenja okućnica kroz manifestaciju „Za planet – drvo i cvijet“, koja donosi bogat dvodnevni program za sve generacije. Posjetitelje očekuju sajmovi cvijeća i sadnica i radionice
Dva dana zelenila: U Dugom Selu čekaju vas sajam cvijeća i bogati eko program
Dugo Selo i ove će godine biti u znaku cvijeća, ekologije i uređenja okućnica. Tradicionalna manifestacija „Za planet – drvo i cvijet“ okupit će brojne izlagače, stručnjake i ljubitelje prirode, a tijekom dva dana posjetitelje očekuje raznolik i sadržajan program. Program će uključivatii prodajne i izložbene sajmove, stručna predavanja i radionice za odrasle, kao i predstave te edukativne aktivnosti za djecu vrtićke i osnovnoškolske dobi.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Svečano otvorenje predviđeno je u petak, 17. travnja u 12 sati kod Glazbene škole Dugo Selo, uz nastupe djece iz Dječjeg vrtića Dugo Selo i učenika Glazbene škole Dugo Selo.
Program prvog dana trajat će do 19 sati, kada je najavljen i koncert učenika Glazbene škole. Manifestacija se nastavlja u subotu Festivalom vokalnih sastava „Zapjevat ću da me dragi čuje“, u organizaciji KUD-a Preporod i Koledarica.
Tijekom oba dana održavat će se sajam cvijeća, sadnica, vrtne opreme i proizvoda za uređenje okućnica. Posjetitelji će moći razgledati i kupiti ukrasno i ljekovito bilje te proizvode umjetničkih i cvjećarskih obrta, uključujući dekoracije izrađene od prirodnih materijala.
Sadržaji za sve
U sklopu Dugoselskih eko dana, u Perivoju grofa Draškovića te prostoru iza starog suda i Glazbene škole, bit će organizirani sadržaji posvećeni ekologiji i zaštiti okoliša, s naglaskom na smanjenje otpada i njegovu ponovnu uporabu. ž
Dugoselski komunalni i poduzetnički centar predstavit će opremu te održati predavanje o prikupljanju i recikliranju otpada. U petak je planirana radionica izrade biljnih terarija, dok će u subotu televizijska vrtlarica Kornelija Benyovsky Šoštarić održati predavanje o vrtu bez otpada.
Poseban program pripremljen je i za najmlađe. Djecu očekuju edukativne i zabavne aktivnosti, uključujući oslikavanje eko bojanke i predstavu „Eko klik“.
Program obuhvaća i glazbeno-plesne nastupe, radionice te izradu kućica za ptice. U Perivoju će se moći razgledati „špilja šišmiša“ te sudjelovati u edukativnoj igri o zaštićenim vrstama, kao i poslušati predavanja o zmijama. Svoj rad predstavit će i lovci te pčelari.
Organizatori manifestacije su Grad Dugo Selo, Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o., Pučko otvoreno učilište Dugo Selo i Kulturno informativni centar Dugo Selo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+