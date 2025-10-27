Dva para - jedna obitelj: 'Ne znamo tko su biološki očevi naše djece i to nam nije važno'

U svijetu gdje su tradicionalni obiteljski modeli sve češće predmet preispitivanja, jedna obitelj iz Oregona izazvala je posebnu pozornost javnosti. Četvero odraslih – Taya i Sean Hartless te Alysia i Tyler Rodgers – žive zajedno u poliamornoj zajednici i odgajaju četvero djece pod istim krovom. Ono što ih čini posebno zanimljivima jest činjenica da ne znaju tko je biološki otac dvoje najmlađe djece – i tvrde da im to nimalo ne smeta.

Početak neobične ljubavne priče

Sve je počelo 2019. godine kada su se dva para upoznala putem interneta. U početku su željeli istražiti poliamoriju iz znatiželje, no vrlo brzo razvili su duboku emocionalnu povezanost. Već godinu dana kasnije odlučili su se preseliti i zajedno živjeti kao „quad“ – četveročlana obiteljska zajednica u kojoj svi imaju ravnopravnu ulogu.

- Nismo to planirali, ali jednostavno smo se zaljubili jedni u druge. Nije to bila avantura, već početak novog poglavlja u našim životima - ispričala je Taya.

Djeca i roditeljske uloge

Ubrzo nakon što su počeli zajednički život, obje su žene zatrudnjele u razmaku od nekoliko mjeseci. Budući da su obje bile intimne s oba muškarca, odlučile su da neće raditi testove očinstva – jer za njih, kako kažu, biološka povezanost nije ono što definira obitelj.

- Svi smo roditelji našoj djeci, i svi ih volimo jednako. Nikad nismo osjećali potrebu da znamo tko je biološki otac – to ne bi ništa promijenilo - rekla je Alysia. U njihovom domu, djeca sve odrasle zovu „mama“ i „tata“, a svatko od njih ima aktivnu ulogu u odgoju.

Četiri odrasle osobe – jedno kućanstvo

Život u kućanstvu s četiri odrasle osobe donosi i prednosti i izazove. S jedne strane, imaju više ruku i više ljubavi za djecu – netko je uvijek dostupan za brigu, igru ili razgovor. S druge strane, priznaju da su ljubomora i komunikacija stalne teme.

- Poliamorija nije za svakoga. Treba puno iskrenosti i emocionalne zrelosti. Ljubomora se pojavi, ali naučili smo kako ju prepoznati i riješiti bez sukoba - objašnjava Sean.

Reakcije okoline

Njihova priča izazvala je brojne reakcije. Dok su neki prijatelji i rodbina prihvatili njihov način života, drugi su bili zbunjeni ili skeptični.

- Neki misle da je to samo faza ili eksperiment. Ali za nas je ovo stvarna, stabilna obitelj - ističe Tyler.

Unatoč kritikama, tvrde da su sretni i ispunjeni. Kažu da ne žele nikoga uvjeravati da živi poput njih, ali žele pokazati da i ovakav oblik zajedništva može funkcionirati – ako postoji ljubav, povjerenje i dogovor.

Šira društvena pitanja

Priča ove obitelji ponovno otvara raspravu o tome što zapravo znači pojam obitelji u 21. stoljeću. Stručnjaci upozoravaju da ovakvi modeli, iako neuobičajeni, mogu funkcionirati ako postoji emocionalna stabilnost i jasno definirane uloge. No, postavljaju se i pitanja o pravima roditelja, nasljedstvu, medicinskim podacima i utjecaju na identitet djece.

Taya i Alysia ističu da su svjesne tih tema, ali vjeruju da će otvorenost i iskren razgovor s djecom biti ključ.

- Kad porastu, sve će znati. Ne krijemo ništa, jer kod nas nema tajni - kaže Taya.

- Mi smo kao i svaka druga obitelj, samo nas ima više - dodao je Sean sa smiješkom.

Za ovu četveročlanu zajednicu, kako kažu - ljubav je osnovni princip. Oni ne žele rušiti tuđe vrijednosti niti dokazivati ispravnost svog načina života – žele pokazati da obitelj može postojati i izvan tradicionalnih okvira.