Nakon 75 godina braka za dugovječnost u ljubavi dali savjet koji nitko nije očekivao

Većina ljudi sanja o ljubavi koja traje cijeli život, ali rijetki je doista i dožive. Sally i Joseph Littlewood (stari 99 i 98 godina), živi su dokaz da je to moguće. Vjenčani tijekom Drugog svjetskog rata, i još uvijek zajedno gotovo osam desetljeća kasnije, njihova priča zvuči kao spoj povijesne knjige i ljubavnog romana.

Odgojili su obitelj, preživjeli duga razdvajanja i prošli kroz brojne društvene promjene, a njihova je povezanost s godinama postajala sve jača. Naravno, svi žele znati koja je tajna ljubavi koja traje tako dugo.

Nakon 75 zajedničkih godina, njihov najbolji bračni savjet poprilično je neočekivan.

- Savjet koji bih dala mladima koji se danas vjenčaju je: puno se svađajte, ali se uvijek pomirite - rekla je Sally Littlewood za Daily Mail.

Ona i njezin suprug upravo svađanje smatraju ključem dugotrajnog odnosa. Zašto? Zato što nakon svađe dolazi pomirenje.

- Nikad nije vrijedno držati to u sebi. Ljudi se uvijek svađaju, a mi smo se u 75 godina sigurno puno puta posvađali, ali bitno je da nastaviš dalje - kaže Sally.

Zapišite si to – ovo je zlata vrijedno. Sally i Joseph upoznali su se prije više od 80 godina. Da vam damo malo konteksta – originalni King Kong je još igrao u kinima, a Hitler je tek došao na vlast. Vjenčali su se na početku Drugog svjetskog rata, i još uvijek su zaljubljeni kao nekada.

- Današnja djeca, sele se zajedno, a da uopće ne znaju što žele jedno od drugog. Ako se već planiraš useliti s nekim ili vjenčati se, moraš znati da ga voliš - kaže Sally.

Sally visoku stopu razvoda danas pripisuje činjenici da ljudi često ne znaju što žele.

- Kad smo mi bili mladi, ljudi su jednostavno ostajali zajedno, a tada je postojalo udvaranje, koje danas gotovo da i ne postoji - dodaje Joseph.

Točno tako – muškarci današnjice, gdje je nestalo udvaranje? Čak i suvremena istraživanja pokazuju da su parovi koji se upoznaju „na staromodan način” — uživo, kroz izlaske i vrijeme provedeno zajedno — zadovoljniji i stabilniji od onih koji su se upoznali uglavnom online. Sally i Joseph bili su zaručeni tri godine, što im je dalo puno vremena da se dobro upoznaju. Joseph ju je osvojio čokoladicom Mars nakon plesa na kojem su „svi dečki stajali na jednom kraju, a cure na drugom”. Sally je tada imala 12 godina. Tko treba dijamante kad postoji čokolada?

- Uvijek ću se sjećati našeg plesa, a onda me poveo u šetnju i kupio mi Mars. On je bio iz bogate obitelji, a mi smo bili stvarno siromašni — potpuno me očarao - prisjetila se Sally. Prava scena iz 'Bilježnice'. - On je radio u financijama, a ja sam radila od 6:30 ujutro do 17 sati svaki dan u tvornici pamuka. Nakon toga smo se zaljubili - kaže. Nekoliko tjedana nakon njihova vjenčanja 1939., Joseph je otišao u vojsku i nisu se vidjeli sve do kraja rata 1945. godine. Iako su prvih šest godina braka proveli razdvojeni, pisali su ljubavna pisma jedno drugome jer nam im to bio jedini način da prežive.

- Samo bih mu pisala što radim i da ga volim - kaže Sally.

Sally i Joseph imaju dvoje djece — 68-godišnju Wyn i 66-godišnjeg Terencea. Wyn je komentirala ljubav svojih roditelja: - Osim ako nije bilo stvarno, stvarno loše, brakovi su nekad opstajali jer su se ljudi trudili. Mislim da je stvar s mojim roditeljima to što se jednostavno jako trude i nikad ne prestaju raditi na vezi.

Pouka priče? Odnosi su težak posao, ali velika istraživanja pokazuju da oni koji ulažu trud imaju stabilnije i sretnije brakove.

- Moji roditelji su dobili jackpot - zaključila je Wyn.

Sretan vam godišnjica, Sally i Joseph. I mi se nadamo da ćemo jednom pogoditi jackpot.