Dvadeset metara šokačke pogače znači samo jedno - Slavonski Brod slavi tradiciju!

Festival će trajati od 10 do 15 sati na Trgu Ivane Brlić Mažuranić, a organizira ga ženska pjevačka skupina Vesele Šokice povodom svog 20. rođendana.

Glavna atrakcija Pogača festa bit će impresivna šokačka pogača duga dvadeset metara, simbol žitnice i tradicije koja hrani i tijelo i dušu.

- Priprema šokačke pogače je umijeće, a taj simbol žitnice, okus koji hrani i tijelo i dušu, zaslužuje očuvanje i zaštitu. Festival koji ne okuplja samo pogače već i ljude. One koji njeguju baštinu, one koji stvaraju, i one koji se žele prisjetiti kako miriše djetinjstvo. Pozivamo vas iz svih krajeva Hrvatske da nam se pridružite na ovom jedinstvenom događaju koji slavi okus domaće pogače i toplinu zajedništva - ističu Vesele Šokice.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Program festivala uključuje i ocjenjivanje pogača od strane poznatog kuhara i gastronomskog stručnjaka Špičeka, koji će svojim iskustvom odabrati najukusnije i najbolje pripremljene pogače. Osim toga, posjetitelje očekuju tradicionalni slavonski specijaliteti, glazbeni nastupi i druženje za cijelu obitelj.

Pogača fest obećava dan prepun dobre hrane, zabave i slavonske tradicije, stoga ne propustite priliku sudjelovati u ovom jedinstvenom slavonskom doživljaju.