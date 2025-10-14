Obavijesti

NE PLANIRAJU STATI

Dvije Hrvatice biciklima stigle do Lisabona: 'Prešle smo 3.000 kilometara kroz sedam zemalja'

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Privatni album

Dvije Hrvatice iz Nina biciklima su prešle više od 3.000 km kroz sedam zemalja. Spavale su u šatoru ili kod drugih biciklista. Nastavljaju Camino de Santiagom do Francuske i žele motivirati druge na slične avanture

Dvije djevojke iz Nina kod Zadra, Martina Kuzmar (27) i Petra Banđen (26), trenutno uživaju u Lisabonu, ali ne kao obični turisti – do glavnog grada Portugala stigle su biciklima! Njihova nevjerojatna avantura trajala je više od dva mjeseca, tijekom kojih su prešle više od 3.000 kilometara kroz sedam europskih zemalja.

– Sve je počelo 1. rujna u Puli, a od tada smo gotovo svakodnevno pedalirale, često po stotine kilometara dnevno, kroz sve moguće vremenske uvjete – od kiše i vjetra do jake vrućine i strmih uspona – kažu Martina i Petra.

Foto: Privatni album

Najizazovniji trenutak dogodio se na granici Italije i Francuske, na usponu Montegenevre preko Alpa, gdje su savladale visinsku razliku od 1.900 metara. U jednom danu uspjele su prijeći čak 170 km.

Njihov “hotelski smještaj” je uglavnom šator ili kamp, no u većim gradovima gostoljubivi biciklisti ih primaju preko aplikacije Warmshowers.

- Ljudi koji putuju biciklima često nam pomognu i daju mjesto za odmor i noćenje, što je nevjerojatno iskustvo zajedništva - dodaju.

Foto: Privatni album

Putovanje financiraju kombinacijom donacija, prijatelja i vlastitih prihoda od iznajmljivanja kuće u Ninu. Njihov plan je proći Camino de Santiago obalom od Lisabona do Francuske, a potom se vratiti kući avionom, iako uvijek ostavljaju prostora za promjene.

Ovo nije njihovo prvo veliko biciklističko putovanje. Već su prošle šest zemalja od Nina do Atene, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju, Sjevernu Makedoniju i Grčku. Razlog ovakve avanture je jednostavan: bicikliranjem je jeftinije, a istovremeno se može doživjeti puno više nego običnim putovanjem.

Foto: Privatni album

- Već dugo bicikliramo i imamo odličnu kondiciju. Naša biciklistička turneja po Hrvatskoj započela je 2022., a prvo međunarodno putovanje u većem opsegu bilo je početkom 2025. prema Grčkoj - kažu.

Martina i Petra nadaju se da će njihova priča motivirati i druge Hrvate da izađu iz zone komfora i krenu na vlastite biciklističke avanture.
 

