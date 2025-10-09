Obavijesti

News

Komentari 1
2000 BICIKALA DO KRAJA MJESECA

Bajsevi se šire po Zagrebu, još 500 bicikala stiže na ulice, na karti pogledajte sve lokacije

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Bajsevi se šire po Zagrebu, još 500 bicikala stiže na ulice, na karti pogledajte sve lokacije

Zagreb će s ovom fazom imati ukupno 90 aktivnih stanica i 1.000 bicikala, a do kraja listopada planirano je dovršenje mreže od 180 stanica i 2.000 bicikala raspoređenih po cijelom gradu.

Sustav javnih bicikala Bajs u Zagrebu ulazi u novu fazu širenja, grad postavlja dodatnih 500 bicikala i otvara 47 novih stanica raspoređenih po kvartovima i uz glavne prometne pravce.

Nove stanice nalaze se na frekventnim lokacijama poput Doma zdravlja Siget, Klizališta Velesajam, Super Andrije Siget, OŠ Kajzerica, Oktogona Dugave, Trga Republike Hrvatske, SC Trnje, Tržnice Jarun i Ulice Božidara Magovca.

Nakon što je u prvoj fazi projekta sustav pokrenut na ključnim gradskim čvorištima, sada se mreža širi prema prijedlozima građana – u naselja, blizu škola, fakulteta, sportskih objekata i tržnica. Cilj je, poručuju iz Grada, dodatno povezati postojeće stanice i omogućiti lakše kretanje unutar kvartova te jednostavniji pristup javnom prijevozu.

Zagreb: Bajs, sustav javnih bicikala
Zagreb: Bajs, sustav javnih bicikala | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Zagreb će s ovom fazom imati ukupno 90 aktivnih stanica i 1.000 bicikala, a do kraja listopada planirano je dovršenje mreže od 180 stanica i 2.000 bicikala raspoređenih po cijelom gradu.

„Bajs nije samo sustav bicikala – on je simbol pametnijeg, održivijeg i pristupačnijeg Zagreba. Dodavanjem stotina novih bicikala i stanica, približavamo mobilnost svakom kvartu i olakšavamo kretanje tisućama ljudi. Cilj nam je da bicikl ne bude samo privilegija centra, već ravnopravno dostupan u svim dijelovima grada“, izjavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Od pokretanja sustava prošlo je nešto više od mjesec dana, a Bajs već broji više od 20.000 registriranih korisnika i 650.000 minuta vožnje. Dosad su najpopularnije rute bile one koje povezuju centar, no s novim stanicama očekuje se šira upotreba i veća zastupljenost kvartovskih vožnji.

Projekt Bajs dio je plana održive mobilnosti Grada Zagreba i zamišljen je kao dopuna javnom prijevozu – jednostavan, ekološki i pristupačan način kretanja koji smanjuje gužve i zagađenje te potiče zdraviji stil života.

Sve lokacije stanica i dostupnost bicikala moguće je pratiti putem aplikacije ili na bajs.zagreb.hr/hr/karta-stanica
.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Bračni par iz Zagorja ubio je tihi ubojica: 'Radili su na placu i bili su dobri. Svi smo šokirani...'
TUGA U ZAGREBU

Bračni par iz Zagorja ubio je tihi ubojica: 'Radili su na placu i bili su dobri. Svi smo šokirani...'

Bračni par u Prečkom otrovao se ugljičnim monoksidom. Pronašao ih je član obitelji: 'Tamo su živjeli zbog posla na tržnici'
UZNEMIRUJUĆE Ovo je ostalo od automobila nakon strave na A3!
JEDAN MRTAV U NESREĆI

UZNEMIRUJUĆE Ovo je ostalo od automobila nakon strave na A3!

Jedan čovjek preminuo je u strašnoj prometnoj nesreći na autocesti A3 nedaleko Lužana. Četvero je ozlijeđenih. Stvorile su se kilometarske kolone
Ovako 'deru' umirovljenike u domovima za starije: Evo koliko plaćaju klimu, hladnjak, usluge
CJENIK TROŠKOVA U DOMOVIMA

Ovako 'deru' umirovljenike u domovima za starije: Evo koliko plaćaju klimu, hladnjak, usluge

Trošak stanovanja u domu ne uključuje popratne usluge. Dodatno se naplaćuje struja za hladnjak, klimu, ventilator, podjela lijekova... Umirovljenicima se struja za klimu naplaćuje i pet puta više nego "vani"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025