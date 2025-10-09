Bajsevi se šire po Zagrebu, još 500 bicikala stiže na ulice, na karti pogledajte sve lokacije

Sustav javnih bicikala Bajs u Zagrebu ulazi u novu fazu širenja, grad postavlja dodatnih 500 bicikala i otvara 47 novih stanica raspoređenih po kvartovima i uz glavne prometne pravce.

Nove stanice nalaze se na frekventnim lokacijama poput Doma zdravlja Siget, Klizališta Velesajam, Super Andrije Siget, OŠ Kajzerica, Oktogona Dugave, Trga Republike Hrvatske, SC Trnje, Tržnice Jarun i Ulice Božidara Magovca.

Nakon što je u prvoj fazi projekta sustav pokrenut na ključnim gradskim čvorištima, sada se mreža širi prema prijedlozima građana – u naselja, blizu škola, fakulteta, sportskih objekata i tržnica. Cilj je, poručuju iz Grada, dodatno povezati postojeće stanice i omogućiti lakše kretanje unutar kvartova te jednostavniji pristup javnom prijevozu.

Zagreb: Bajs, sustav javnih bicikala | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Zagreb će s ovom fazom imati ukupno 90 aktivnih stanica i 1.000 bicikala, a do kraja listopada planirano je dovršenje mreže od 180 stanica i 2.000 bicikala raspoređenih po cijelom gradu.

„Bajs nije samo sustav bicikala – on je simbol pametnijeg, održivijeg i pristupačnijeg Zagreba. Dodavanjem stotina novih bicikala i stanica, približavamo mobilnost svakom kvartu i olakšavamo kretanje tisućama ljudi. Cilj nam je da bicikl ne bude samo privilegija centra, već ravnopravno dostupan u svim dijelovima grada“, izjavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Od pokretanja sustava prošlo je nešto više od mjesec dana, a Bajs već broji više od 20.000 registriranih korisnika i 650.000 minuta vožnje. Dosad su najpopularnije rute bile one koje povezuju centar, no s novim stanicama očekuje se šira upotreba i veća zastupljenost kvartovskih vožnji.

Projekt Bajs dio je plana održive mobilnosti Grada Zagreba i zamišljen je kao dopuna javnom prijevozu – jednostavan, ekološki i pristupačan način kretanja koji smanjuje gužve i zagađenje te potiče zdraviji stil života.

Sve lokacije stanica i dostupnost bicikala moguće je pratiti putem aplikacije ili na bajs.zagreb.hr/hr/karta-stanica

.