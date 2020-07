Dvije najveće laži u prekidima: 'Nije problem u tebi, već u meni' i 'Ostat ćemo prijatelji'

Malo kad ono što se govori u odlučujućim trenucima ima veze s istinom i iskrenošću, a češće je već stoljećima usavršavana fraza koja većinu ljudi zbunjuje

Bez obzira na to koliko se stražnjica vaše žene povećala od vjenčanja, na pitanje je li ona velika, uvijek recite da je mala. Ovaj primjer malih "bijelih" laži kojima se ljudi koriste kako ne bi povrijedili nekoga uvriježen je na "ljubavnoj sceni", a pogotovo za vrijeme prekida. 

Ako vam muškarac kaže da u ovom trenutku ne traži vezu, no možete se i dalje družiti, ali bez obaveza, zapravo misli 'nije da mi se sviđaš, ali ostat ću s tobom dok netko bolji ne naiđe'. Nemojte misliti da će se zaljubiti u vas ako mu date malo vremena, jer neće. Umjesto da ga čekate i budete tek zamjena, krenite dalje. 

No klišeji su tu s razlogom. Onaj kome se govore ih ne razumije, zbunjen je i traži dublje značenje. No rijetko ga dobiva zato što već malo objašnjenje može jako povrijediti sada već bivšeg partnera. Što manje otkrijete o razlogu prekida to će manje suprotna strana biti povrijeđena, iako će svakako pokušati saznati više jer ne razumije. 

Svaki prekid se zapravo svodi na rečenicu "nije stvar u tebi već u meni" jer onaj koji odlazi je shvatio da to nije za njega iz nekog njegovog razloga. No ta rečenica zapravo znači "ti želiš biti u vezi sa mnom, ali ja ne želim biti s tobom". Uzalud je tražiti skrivene razloge. 

Jedino što možete je prihvatiti činjenicu da vam jedno vrijeme neće biti jednostavno, ali vrijeme doista liječi sve i dobra stvar je što sve prolazi. I te će se rane zaliječiti, a vi ćete krenuti dalje. No nemojte njemu ili njoj pronalaziti izlike, isprike ili sebe okrivljavati za prekid. Svatko traži idealnog partnera za sebe, a ako to vi niste njoj ili njemu, nisu ni oni za vas. 

'Mislim da nema kemije'

Pomno biranim riječima "sviđaš mi se, ali nema kemije", zapravo vam govori "dobar si, ali malo previše zahtjevan". Ukoliko netko nije dovoljno zagrijan za vas, sve što tražite bit će mu previše, opterećivati i gušiti ga.

Najbolji način da se nosite s tim jest da se pomirite s činjenicom da joj/mu se ne sviđate. Umjesto plakanja izađite i uživajte s prijateljima. Nikad ne znate, možda vam se baš nešto lijepo desi. 

'Oprosti što se nisam javio'

Ova rečenica nerijetko znači "oprosti, ali imao sam drugog posla", a nerijetko i "bio sam zauzet drugom curom/viđanjem s njom/razmišljanjem o njoj/prekidanjem s njom".

Na prve izlike reagirajte odlučno. Umjesto da se pravite da je sve u redu, recite mu da vam smetaju njegovi nonšalantni pozivi. Ako želite samo povremena druženja, onda vam takvo ponašanje neće smetati, no u slučaju da želite nešto više riješite problem u startu. 

'Sviđa mi se što si tako opušten, ali...'

Ako žena govori da joj se sviđa što ste toliko opušteni, ali traži nekoga ambicioznijeg, zapravo želi reći da niste proaktivni ni u životu ni na poslu. 

U slučaju da se nađete u takvoj situaciji recite da je zapravo šteta što nije išlo, a mogli ste uživati u kući na moru, skijati... Ako se nakon toga želi pomiriti recite da imate pametnijeg posla. 

'Ima dovoljno riba u moru'

Ako vam prijatelji nakon prekida kažu kako ima dovoljno riba u moru, zapravo žele reći da im je dosta vašeg pričanja o vezi i opravdavanju partnera koji vas redovito vara. 

Ova otrcana fraza može biti jako oštra, naročito ako vam netko koga volite slomi srce. Pravi prijatelji se neće poslužiti ovim riječima, već će vam ponuditi utjehu. 

'Volim te, ali nisam više zaljubljen u tebe'

Prevedeno znači: Volim te, ali me više ne privlačiš, a pomisao na seks s tobom mi je postala odbojna.

Neuzvraćena ljubav najviše boli, i ovo je jedna od najokrutnijih rečenica za prekid. No s vremenom ćete tu činjenicu morati prihvatiti. 

'Trenutno nisam spremna/spreman za vezu'

Ovo zapravo znači "Trenutno nisam spreman/spremna za vezu s tobom". Partner koji vam to govori se ne može zamisliti s vama, i sve što dobiva u tom odnosu mu je premalo. Sačuvajte svoje dostojanstvo bez drame i ispada jer očito to nije netko tko je prepoznao sve vaše potencijale.

'Ti želiš više od onoga što ti ja mogu ponuditi'

Ti želiš više od onoga što sam ja spreman/spremna ponuditi tebi je pravo značenje ove rečenice. Onaj tko vam to govori nije dovoljno zainteresiran da bi ostao i prošao s vama ono što svaki partner treba željeti proći. Ako vam ne može dati ono što tražite, odlično, uštedio vam je vrijeme. 

'Mislim da bi bilo najbolje da budemo prijatelji'

Ukoliko ovo čujete, možete biti sigurni da to ne želi. U ovom slučaju postoje dvije opcije: ili će se htjeti čuti s vama ali samo radi seksa ili vam se uopće više neće javljati. Ukoliko jedna strana ima dublje osjećaje, gotovo je nemoguće biti prijateljima. A uz to i vrlo bolno i teško.