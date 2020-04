10 stvari koje partner ne smije tražiti - ili je vrijeme za prekid

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Znate li koji ste tip ljubavnika i kakav je partner idealan za vas

Svi se mi nađemo u trenutku kada shvatimo da veza u kojoj smo ne vodi nigdje, ili je naprosto smjer u kojem se ona kreće loš. No ključno je znati prepoznati taj trenutak i zaštititi se od bespotrebne boli te traćenja vremena, savjetuju stručnjaci za Reader's Digest.

Navode deset stvari koje mogu ukazivati na to, a odnose se na zahtjeve od strane partnera.

1. Traže od vas veliku životnu promjenu

Davanje komentara o frizuri koja mu se sviđa ili zvocanje oko previše vremena koje provodite na igricama je jedno, no ako vas vas partner traži da promijenite ključne stvari - karijeru, religiju ili stavove koje smatrate važnima za svoju osobnost, to je ozbiljan alarm, kaže dr. Fran Walfish, psihoterapeutkinja.

- Važan dio odnosa je odustati od pokušaja kontrole drugih ljudi, posebno vašeg supružnika ili partnera - kaže ona. Umjesto da vas pokušava promijeniti, dobar partner će vas podržati u vašim ciljevima. A ako se ne slažu s nečim ozbiljnim? Zdravi par će govoriti o tome bilo privatno ili na terapiji dok ne postignu razumijevanje i prihvaćanje.

2. Traže vas vaše lozinke

Tajne između partnera mogu biti loše za odnos, ali to ne znači da nemate pravo na svoju privatnost. To se posebno odnosi na stvari poput vašeg telefona i računa na društvenim mrežama.

- Traženje uvida u baš sve što radite ili intimne stvari koje dijelite s prijateljima (primjerice njihove probleme) pokazatelj je kršenja granica - smatra Michele Kerulis, doktorica znanosti, profesorica na Sveučilištu Northwestern. Ako vaš partner osjeća potrebu da stalno provjerava vaš telefon ili e-poštu, pravi je problem što vam ne vjeruju - a to je problem koji treba riješiti.

Foto: Unsplash

Povjerenje je temelj svake zdrave veze s poštovanjem.

3. U svemu inzistiraju na 50-50

Jednostavno nema pedeset/pedeset dijeljenja odgovornosti u dobrom braku ili vezi. Uspješni parovi znaju da se ponekad jedna strana treba više žrtvovati, drugi put druga. Zapravo, u najboljim odnosima teško je reći tko daje više jer partneri ne postižu rezultat, objašnjava ona.

Ništa ne ubija ljubav poput pokušaja da se broje bodovi oko pranja suđa ili čišćenja matematičkom preciznošću. Naravno, dođe vrijeme kad to svi parovi čine uslijed umora i frustracije, primjerice kod povećanja obujma posla ili dolaska prinove, no to se treba riješiti razgovorom i traženjem više pomoći.

4. Traže da čuvate groznu tajnu ili ih pokrivate u velikoj laži

Ne radi se o tome da izbjegavate odlazak na ručak kod jednih od roditelja smišljanjem bijele laži, već o velikim stvarima, primjerice nemoralnim ili ilegalnim. Nepravedno je da vas partner dovede u položaj u kojem se osjećate kao da morate birati između njihove ljubavi i ispravnog postupanja.

- Ako vaš partner treba nešto sakriti ili lagati, najbolje ih je pustiti da se nose s posljedicama vlastitih postupaka - kaže Shirani Pathak, licencirani psihoterapeut i osnivač Centra za odnose.

Foto: Unsplash

5. Žmirenje na aferu

Varanje partnera, čak i 'samo jednom' efikasan je ubojica povjerenja i odnosa. Ozbiljna indiskrecija može se prevladati s terapijom ako su oba partnera spremna raditi zajedno kako bi se izliječili, ali ako varalica zatraži 'prolaz' ili očekuje da ćete jednostavno 'preboljeti', jer su rekli da im je žao, to je smrt za vezu.

Od vas se ne može očekivati da jednostavno 'oprostite i zaboravite' nešto ozbiljno poput nevjere. Ako je vaš partner spreman prihvatiti odgovornost i promijeniti se, tada možete razmišljati o pokušajima spašavanja veze.

6. Napustite svoj posao

Neki muškarci definiraju svoju muškost prema sposobnosti da postanu hranitelj u vezi, i dok to djeluje za neke parove, može nauditi drugima - posebno ako on zahtijeva da umanjite svoje talente, sposobnosti ili karijerne izglede u odnosu na njegov ego, kaže dr. Walfish. Jednom kada parovi shvate da ne postoji recept za savršenu vezu, tada se mogu otvoriti sreći koju inače ne bi imali.

7. Pritisak na radnje u seksu koje vam se ne sviđaju

Foto: Dreamstime

Seks je tako intiman čin, a vaš partner uvijek treba poštivati ​​vaše želje i potrebe u spavaćoj sobi - a to uključuje i ne prisiljavanje na nešto što vas ne zanima ili vam se ne sviđa.

- Ako ste već rekli 'ne' seksualnom činu, ma kakav bio, vaš bi se partner trebao suzdržavati od toga da vas pita iznova i iznova - ističe Pathak.

Ova vrsta ponašanja pokazuje da vas vaš partner ne poštuje i da svoje seksualne potrebe stavlja iznad vaše osobne udobnosti i sigurnosti.

8. Brane vam da razgovarate o nečemu

Bilo da se radi o majci, bivšem partneru ili nečem što vas zanima, svi imaju teške teme o kojima bi radije izbjegavali razgovarati. Ali izbjegavanje razgovora o stvarima koje utječu na obje osobe u vezi može biti nevjerojatno štetno, pogotovo ako vaš partner uskraćuje vaše pravo na vaše osjećaje, kaže dr. Kerulis.

- Vaš partner vas nikada ne bi trebao tražiti da ne razgovarate o svojim osjećajima. Držanje stvari za sebe naprosto je toksično, dok razgovori omogućuju da dođete do korijena problema - ističe ona.

9. Prisiljavaju vas da trpite nepoštovanje od obitelji

Foto: Dreamstime

Bilo da je riječ o njegovima ili vašima, nitko ne bi trebao trpjeti očigledno nepoštovanje, a niti jedan partner koji vas voli to ne bi smio poticati, već vas, dapače, štititi.

- Vrijeđanje, ignoriranje i emocionalne ucjene od kojih se želite maknuti su alarmi, a vaš se partner mora založiti za vas i ne bi trebao tražiti od vas da zanemarite loše ponašanje - smatra Julienne Derichs, licencirana savjetnica i stručnjakinja za odnose.

10. Traže da prekinete prijateljstvo

Vašem partneru možda ni vaša sestra neće biti simpatična, a kamoli najbolji prijatelj/prijateljica, no oni bi ipak trebali poštivati ​​vaš odnos s njima. Vaš partner nikada ne bi trebao tražiti da birate između njih i nekog drugog koga volite ili zahtijevati da prekinete veze s prijateljima ili obitelji jednostavno zato što ne vole određene ljude, kaže Jennifer C. Walton.

Prikladno je da vam ispričaju svoje osjećaje i da istaknu kako percipiraju te ljude kako negativno utječu na vas, ali na kraju je odluka o tome tko ostaje u vašem životu vaša.

