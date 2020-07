Manjak emocionalne podrške u vezi dovodi do prekida odnosa

Kad ljudi izađu iz svoje veze kako bi iskušali i zadovoljili svoje potrebe, nauče da postoje druge mogućnosti i da se ne moraju osloniti samo na svog partnera

<p>Kao ljudi, svi mi imamo psihološke potrebe koje moramo ispunjavati, bilo da su to društvo ili sigurnost, osjećaj pripadanja ili osobni rast. A ove potrebe često ispunjavamo kroz svoje odnose s drugima: oni se brinu za nas, čine nas da se osjećamo sigurno i pomažu nam da se razvijamo kao pojedinci.</p><p>Kad smo u romantičnim vezama, naši su partneri obično glavni izvor ispunjavanja tih potreba. Međutim, kada je naš voljeni partner daleko ili kad jednostavno nije opremljen sa svime da zadovolji naše posebne potrebe okrećemo se drugima, a to može biti obitelj, prijatelji i slično. To nama osobno može koristiti ali kako to utječe na naš ljubavni odnos?</p><p>Da bi to doznali,<strong> Laura Machia i Morgan Proulx</strong> proveli su niz istraživanja na Sveučilištu Syracuse objavljenih u Biltenu o ličnosti i socijalnoj psihologiji, ispitujući potrebu ispunjenja potreba među odraslim Amerikancima u vezama. </p><p>Sudionici su izvijestili koliko je sati mjesečno njihov partner, a i ostali, ispunio jednu određenu potrebu: emocionalnu podršku. </p><p>Istraživači su otkrili da što su više emocionalne podrške ljudi dobili izvan svoje veze, to su negativnije i manje stabilnijim ocijenili svoj odnos. </p><p>Tim je otkrio da što su više potrebe sudionika ispunjene unutar odnosa, lošije su percipirali mogućnost odlaska drugim ljudima kako bi zadovoljili svoje potrebe. Ali što su više zapravo dobili ispunjenje iz tih vanjskih izvora, to su ih bolje ocijenili - i više su razmišljali o prekidu svoje veze.</p><p>To je intuitivno otkriće: Kad ljudi izađu iz svoje veze kako bi iskušali i zadovolji svoje potrebe, nauče da postoje druge mogućnosti i da se ne moraju osloniti samo na svog partnera. To ne znači nužno da pronalaze i druge romantične partnere. </p><p>Umjesto toga, postizanje ispunjenja izvan njihove romantične veze 'omogućuje pojedincu da osjeti da je biti sam, provod s prijateljima ili pronalaženje novog romantičnog partnera u nekom trenutku za njih održivija opcija, piše <a href="https://bigthink.com/sex-relationships/psychological-needs?rebelltitem=1#rebelltitem1" target="_blank">Big Think.</a></p>