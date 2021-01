I dok se ženski orgazam obično čini vječnim misterijem, a onaj muški doživljava i čini jednostavnijim, to i nije baš tako. I muški vrhunci imaju svojih tajni, a osim onog koji svi poznaju - penilnog orgazma, postoji i vrhunac prostate do kojeg se dolazi na 'stražnji' način.

Orgazam prostate za mnoge je intenzivniji i dulje traje, no nije ga svatko voljan iskušati - jer zahtijeva drugačiju vrstu stimulacije, piše Men's Health.

Stražnjica i općenito analne igre vjerojatno su tabu otkad postoji taj pojam. Međutim, sve se više priča o analnim seksualnim igrama te istraživanja pokazuju kako je sve više muškaraca voljno isprobati takvu vrstu stimulacije da bi dobili nove vrste seksualnih iskustava i užitka.

Muška G točka

Dodirivanje prostate osigurava muškarcima toliko puno užitka ako su voljni prepustiti se, objašnjavaju seksolozi. U prilog ovoj još uvijek nedovoljno istraženoj G točki ide i povećanje prodaje stimulatora i seksi igrački koje su posvećene upravo stimulaciji prostate. Najčešći kupci ovih uređaja su heteroseksualci stariji od 45 godina, podaci su iz Amerike.

- Orgazam koji dolazi iz prostate je vezan za uzbuđivanje cijelog tijela, i treba više vremena kako bi se postigao. Isto tako, ovaj orgazam donosi duži osjećaj treperenja. Razlikuje se od klasičnog orgazma koji je vrlo direktan i usmjeren na jednu točku - jedan je od opisa takvog iskustva anonimnog muškarca.

Ako muškarcu ne smeta kontakt s prostatom i može se opustiti te uživati u analnoj stimulaciji, možete mu i vi pokušati pružiti taj užitak. Jedini način da se dođe do prostate jest držanje prsta ili igračke oko 2,5 do 4 cm u stražnjem otvoru. Osjećaj punine i pritiska povećava intenzitet orgazma.

Puno ljudi uživa u analnoj stimulaciji jer je to područje bogato živčanim završecima. Neki muškarci ne uživaju - to može biti psihološki nedostatak užitka ili bi to moglo biti fiziološki. Ili možda nije zainteresiran za istraživanje (i to je u redu). U svakom slučaju, kao i kod bilo kojeg spola, važno je komunicirati i pobrinuti se da su obje strane zainteresirane.





S obzirom na osjetljivost regije, pri stimuliranju muške 'G točke' obično se podrazumijeva korištenje lubrikanta da iskustvo ne bude bolno, a područje se masira ili prstom ili masažerom prostate koji se naziva butt plug (u osnovi je tanak 'čep' za stražnjicu).