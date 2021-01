Tražite li još uvijek ljubavnu partnericu po 'svojoj mjeri', postoje stvari koje morate znati prije samog seksa, a imaju ogroman utjecaj hoće li do njega doći te hoćete li započeti vezu. Naime, poput muškaraca, i ženama je za seks važan fizički izgled, osobito visina, jače ruke i ramena te snažna čeljust. No, i oni koji to nemaju, imaju šanse ako odašilju 'muževne karakteristike' za kojima žene podsvjesno žude, pokazala je to najnovija studija na preko 3000 pripadnica ljepšeg spola.

Što je za žene pravi muškarac

Na pitanje bi li za partnera radije odabrale metroseksualca ili pak tradicionalnog muškarca, 79 posto njih odlučilo se za tradicionalnog.

- Žene žele nekog da brine o njima, pazi ih i mazi, no zna se postaviti, ima svoj stav, preuzima inicijativu u seksu - objašnjavaju istraživači.

Ukratko, žene žele kavalira koji može biti macho kad i ako to poželi ili zahtijeva situacija, no on je definitivno više tradicionalan tip nego metroseksualac.

Obilježja metro i tradicionalnih muškaraca prema studiji