Dvostruke vješalice i ostali trikovi za bolje složen ormar

Slaganje garderobe i ormara nije samo slučajno nabacivanje hlača i jakni, već planskom organizacijom možete pojednostaviti svakodnevno biranje te nositi više od samo 20% odjeće

<p>Brojna su istraživanja potvrdila da nosimo tek manji dio odjeće koju imamo, a razlozi su razni - od krivog kroja do premalih brojeva. Upravo to čini gužvu u ormaru te komplicira svakodnevno baratanje odjećom.</p><p>Osim onoga što uistinu nosimo, ormar bi trebao imati i posebnu organizaciju odjeće, koja olakšava kombiniranje svaki dan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kreativan nakit, inspiriran zagrebačkim Hendrix mostom potpisuje umjetnik Adriano Nokaj</strong></p><p>Modni detalji poput torbi i remenja najbolje će biti sačuvani u ladicama ili ormarićima, zajedno spremljeni na jedno mjesto.</p><p>Praktično je i slaganje prema bojama ili krojevima - stavite sve crveno ili plavo na jednu stranu, ako često nosite te boje ili u grupe podijelite hlače, košulje i ostalo.</p><p>Dvostruke vješalice super su za više stvari, često ih pronalazimo u dućanima, no u kućnim varijantama češće su one jednostruke. Ipak, na dvostruke možemo staviti odjevne predmete iste vrste, ili raditi kombinacije, koje su unaprijed složene za nošenje.</p><p>- Jedna od ključnih stvari organizirane garderobe je detektirati gdje je najveća gužva, gdje gubite na prostoru te prvo organizirati taj dio - komentirala je Amerikanka Bonnie Reich, stručnjakinja za organizaciju garderobe.</p><p>Bitno je da među robom ne bude nakrcanih dijelova. Ističe da su u garderobama i ormarima često kritični - kutevi u koje je lako zgurati stvari, pa se tu uglavnom stvara gužva.</p><p>Bitno je i osvjetljenje, ormari su često mračni, stoga soba mora imati dobre lampe, kako bismo vidjeli i one stvari koje se nalaze duboko u ormaru.</p><p>- Ljudi su različiti. Neki žele samo odličnu organizaciju, a neki mjesto poput svetišta - zaključuje stručnjakinja za <a href="https://www.longislandpress.com/2019/10/16/how-to-make-the-most-of-your-closet-storage-space/">Long Island press. </a></p>