EK: Žene i dalje zarađuju znatno manje nego muškarci na istoj poziciji, stanje je malo bolje

Žena koja radi isti posao kao i muškarac i dalje je plaćena 14,1 posto manje za to, što je neznatno bolje u odnosu na prošlu godinu kada je ta razlika iznosila 14,5 posto, objavila je Europska komisija

<p>Žene se ne cijeni jednako kada je riječ o njihovu radu. One u Europi i dalje zarađuju u prosjeku 86 centi za svaki euro koji zaradi muškarac. Žene tako rade 51 dan više da bi zaradile jednako kao i njihove muške kolege, upozorila je u petak Komisija.</p><p>- Sadašnjim ritmom, trebala bi desetljeća, čak stoljeća, da se postigne jednakost. To nije prihvatljivo, moramo ubrzati i smanjiti taj jaz u plaćama na nulu - poručili su iz Komisije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Uvjeti u Hrvatskom saboru</strong></p><p>Razlog za to leži u nejednakosti koja prati žene tijekom cijelog života, dok pokušavaju uravnotežiti poslovni i privatni život, objašnjava Europska komisija.</p><p>Pandemija je pogoršala te strukturne rodne nejednakosti i rizik od siromaštva. Žene su prezastupljene na slabije plaćenim poslovima na prvoj liniji pružajući najosnovnije i najbitnije usluge u zajednici. Također su neproporcionalno zastupljene na neformalnim poslovima koji nisu obuhvaćeni sustavima socijalne zaštite - objašnjava EK u svom izvješću.</p><p>Komisija će za nekoliko tjedana predložiti obvezujuće mjere za transparentnost u pogledu plaća.</p><p>Smatra da će tome pomoći odgovarajuće minimalne plaće, za što je nedavno predložila zajednička europska pravila, jer više žena nego muškaraca zarađuje minimalnu plaću.</p><p>Po Komisiji, 9 od 10 europskih građana smatra da nije prihvatljivo da su žene slabije plaćene od muškaraca za isti posao te 64 posto europskih radnika podržava transparentnost u pogledu plaća koju bi se moglo osigurati tako da se objavljuje koliko iznose prosječene plaće u njihovim tvrtkama ovisno o radnom mjestu i rodu zaposlenika.</p>