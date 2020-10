Strast i karte: Njihove kolekcije Pokemon i Magic The Gathering karata vrijede više milijuna kn

Za neke dječja igra, za druge unosan posao. Tako bi se moglo opisati skupljanje karata za različite igre čije je tržište u Hrvatskoj maleno, ali u svijetu se njime bave milijuni ljudi

<p><strong>Marin Miše </strong>(26) iz Splita kolekcionar je Pokemon karata koje je skupljao još u djetinjstvu, a njihovu novu vrijednost otkrio je prije četiri godine nakon sportske ozljede koja mu je osigurala višak vremena.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su Pokemoni</p><p>- Bavio sam se profesionalno tenisom, no zbog ozljede sam imao dvije operacije. Imao sam vremena i počeo kopati po ormarima i tako sam pronašao svoju staru kolekciju Pokemon karata iz djetinjstva - prisjeća se Marin koji kaže da se od toga ne može živjeti, pa se s obitelji bavi najmom apartmana. Pronašavši zaboravljenu kutiju karata pokušao je njihovu vrijednost provjeriti na internetu. Većina je vrijedila nekoliko desetaka kuna, a onda je naišao na jednu posebnu.</p><p>- Pisalo je da vrijedi oko 75.000 kuna. Noge su mi se odsjekle. No ispalo je da ključnu ulogu u vrijednosti ima stanje karte, a kako sam ja sa svojom puno igrao, nije bila baš očuvana. Time se vrijednost srozala na 600 do 700 kuna, ali i dalje nije bilo zanemarivo - prisjetio se Marin koji je tako ušao u svijet Pokemona na drugačiji način, kao strastveni kolekcionar. Nisu sve karte za prodaju, no količina od nekoliko tisuća karata nužno sa sobom donosi i vrijednost koju u ovom slučaju Marin procjenjuje na vrtoglavih 200.000 eura.</p><p><br/> - Nije uopće stvar u novcu. Naravno da bih jednog dana to sve mogao prodati, i tko zna, kako vrijednost karata stalno raste, možda će tad kolekcija vrijediti i više. No ima karata koje ne bih prodao ni za što i radije bih imao njih nego novac u džepu - priča vedri mladić pojašnjavajući kako je riječ o bespoštednom tržištu koje funkcionira kao i kolekcionarstvo umjetnina.</p><p><br/> - Dnevna rutina mi je provjeriti na grupama i na e-Bayu što se nudi. Mogu u to uložiti pet minuta na dan, no ako baš tražim neku specifičnu kartu, onda to mogu biti dani i dani traženja. Vlasnik sam Instagram profila <a href="https://www.instagram.com/pokemontcg_eu/">@pokemontcg_eu </a>i osnivač Facebook grupe <a href="https://www.facebook.com/groups/453580405062847/">Pokémon Karte Hrvatska</a> koja okuplja oko 700 članova. Razmjenjujemo karte, kupujemo, prodajemo i to uglavnom po cijelom svijetu jer je hrvatsko tržište vrlo maleno u odnosu sa onim u SAD-u ili Japanu. Ponekad kupujem i osobno. Cijeli niz parametara određuje cijenu karte, od njezine starosti, očuvanosti, postotka koliko ju je lako izvući, na koliko paketića izlazi. Primjerice, ima karta koja se javlja na svih 100 paketića, a što ju je teže izvući, to je cijena viša - pojašnjava Marin dodajući kako je apsolutni autoritet kad je riječ o cijenama američka tvrtka PSA koja se bavi procjenom vrijednosti kolekcijskih predmeta. I on je oko 300 svojih karata slao njima na procjenu.</p><p>- Oni imaju ljestvicu od jedan do 10, gdje je 10 najviša moguća ocjena - pojasnio je on ističući kako u kolekciji ima više od 150 karata s ocjenom PSA 10, a još su brojne ocijenjene ocjenama PSA 9. Kaže kako su njegovi kupci uglavnom iz SAD-a, a najskuplja karta koju je prodao bila je vrijedna oko 20.000 kuna.</p><p><br/> - Riječ je o karti Charizard gold star PSA 9. U svojoj kolekciji imama Crystal Charizarda iz 2003. koji vrijedi oko 75.000 kuna, PSA ga je ocijenila ocjenom 10 i u savršenom je stanju - pohvalio se on dodajući kako je riječ o iznosima koji su ipak daleko skromniji od onih milijunskih kakvi se mogu vidjeti u oglasima na eBayu, a ondje se i najskuplje karte prodaju.</p><p>Problem je, smatra on, što za razliku od SAD-a u Hrvatskoj više ne emitiraju animirane filmove Pokemon, pa ne stasaju nove generacije zaljubljenika. On i njegova generacija, smatra, samo su nostalgičari koji u svojim kolekcijama vide uspomenu na djetinjstvo.</p><p><br/> - Moji doma od toga svega su napravili dobro zezanciju. Tata mi je pomorac i puno putuje do SAD-a ili Japana tako da mi i dan danas doma donosi kartice, pa onda zajedno otvaramo ta pakiranja i smijemo se svemu tome. Moja cura isto voli sa mnom otvarati paketiće, a zapravo mi je mama dala prvi novac da uložim u karte. U priči sudjeluje i baka jer ponekad zajedno otvaramo paketiće. Kao kad neki kupuju slike. Sviđaju im se karte, vole umjetnost koja je na njima ocrtana, a ima i onih koji to nabavljaju radi investicije te procjenjuju kojim će kartama s vremenom skočiti vrijednost. No iskreno, teško je doći do dobre i neoštećene karte, ne jer se vlasnik nije o njima brinuo, nego su tvornički već u paketiću bile oštećene. Treba vam puno sreće da naiđete na nešto rijetko u besprijekornom stanju - zaključio je Marin.</p><h2><br/> Karte su investicija za budućnost</h2><p><strong>Domagoj Anđelić</strong> (24) iz Zagreba već osam godina strastveni je igrač kartaške igre Magic The Gathering i isto toliko skuplja karte. Do danas je prikupio impozantnu kolekciju koja se sastoji od nekoliko tisuća karata. Vrijednost kolekcije trenutačno je nekoliko desetaka tisuća eura, a na nju gleda kao na investiciju za budućnost jer s vremenom karte vrijede sve više.</p><p><br/> - Za razliku od Pokemona, Magic nije samo kolekcionarstvo nego igra koja stalno živi među igračima - ističe Domagoj zaposlen u uslužnom trgovačkom sektoru.</p><p>S kartama se prvi put susreo još kao dječak u dobi od devet godina kad je počeo igrati te igre, a ljubav i interes su s godinama rasli.</p><p>- Zapravo, čar svega je u tome što imate više novca kad ste stariji, pa možete kupovati sve bolje stvari. Kao dijete nemate novca, a karte su skupe - nasmijao se on ističući kako se sjeća da su prije nekoliko godina u stranim medijima objavili članak u kojem objašnjavaju da na Wall Streetu sve više ulažu u Magic karte umjesto u dionice jer je cijena stabilnija. Kolekciju stalno obnavlja i mijenja, a mjesečni iznos koji za to troši varira od 3.000 do 30.000 kuna.</p><p><br/> - Ovisi želite li ići na neki turnir i igrati ondje ili kupiti neke karte koje vam trebaju. U inozemstvu često organiziraju velike evente i baš sam početkom godine bio u Belgiji. Ondje se okupi i više od nekoliko tisuća zaljubljenika u igru, pa imate velik izbor karata. Nosite i svoje sa sobom, pa razmijenite, kupite, prodate. Često kupujem i naručujem karte izvana, a nerijetko preko oglasnika nabavljam i ovdje kod nas - pojašnjava Domagoj priznajući kako je najskuplja karta koju je kupio koštala oko 6.000 kuna. Bila je to karta Underground Sea iz 1993. godine. Najviša cijena koju je postigao prodajući kartu dosegnula je 8.250 kuna.</p><p><br/> - To sam prodao čovjeku u Prag. No postoji mnogo parametara koji određuju cijenu karte. Nije stvar samo u ponudi i potražnji, nego ovisi i o tome koliko je setova isprintano, pomaže li vam ta karta da brže pobijedite protivnika i naravno, u kakvom je stanju. Karta mora biti očuvana, a idealno je da u tzv. mint stanju, odnosno zapakirana. Recimo, vani ima ljudi koji imaju karte stare 27 godina u mint izdanju pa onda samo jedna takva karta može postići cijenu od 1,6 milijuna kuna - pojasnio je Domagoj priznajući kako je Hrvatska daleko od takvih mogućnosti, a čak i puno skromnije iznose ovdje je teško dobiti.</p><p><br/> - Zato češće prodajem karte van, jer ljudi ovdje nemaju po 5.000 do 6.000 kuna za to. Dodatno, stanje na tržištu olakšava i činjenica da postoji tzv. Reserved lista. To je obećanje proizvođača da nikad više neće printati određene karte pa postoji samo dvije ili tri verzije takve karte. Na tržištu dominiraju Nijemci, Francuzi, Talijani i Španjolci. S druge strane, u Hrvatskoj koja je mala država, uzevši u obzir činjenicu da je ovo specifična vrsta hobija koja košta, svega nas je stotinjak u Zagrebu koji se time bavimo. Usto, pandemija nam je pomela sve aktivnosti i okupljanja koja smo imali prije, pa je sad situacija malo teža - kaže Domagoj.<br/> Priznaje kako je, kupujući nove karte za svoju kolekciju, u oglasima znao naići na pravo blago.</p><p><br/> - Ima situacija kad ljudi ne znaju vrijednost karte koju prodaju, pa nabavim jeftino nešto što je zaista skupo. No ima i onih koji precjenjuju svoju imovinu pa za sažvakanu kartu traže nevjerojatne iznose. No to je stvar tržišta. Unatoč svemu, i u Hrvatskoj se od toga može živjeti, ali ovisi kakvi su vam apetiti. Kod nas je, primjerice, riječ o hobiju i rijetko u njemu sudjeluju žene, ne poznajem niti jednu. One su tu uglavnom da nas muške pecnu po prstima kad previše trošimo. Moja cura i obitelj drže se za glavu kad čuju koliko trošim na karte, ali razumiju da je riječ o nečemu do čega mi je jako stalo - zaključio je on. </p><h2>Zbog manje kupovne moći, hrvatsko tržište se ne može mjeriti sa stranima</h2><p>Anđelićev imenjak, <strong>Domagoj Opačak</strong> (32) iz Gornje Jelenske, u Pokemone se zaljubio još u osnovnoj školi, a do danas je skupio vrijednu kolekciju koju procjenjuje na više od 45.000 eura.</p><p>- Rijetko tko iz moje generacije nije skupljao neki oblik Pokemona. Čuvao sam svoju kolekciju još iz djetinjstva. Puno puta ju je majka htjela baciti i zvala me na fakultet da će isto i učiniti, no ja nisam dao. Znali smo se i porječkati oko toga - smije se Opačak, projektant i magistar inženjer strojarstva. Oženjen je i ima dvoje djece, sinove Gabrijela (6) i Andriju (4) koji su još premaleni da bu razumjeli vrijednost karata.</p><p><br/> - Supruga? Ona kaže da je bolje da ništa ne zna o tome što radim oko Pokemona - nastavlja Domagoj pojašnjavajući kako interes dijeli sa nekoliko stotina kolekcionara u Hrvatskoj, no ističe kako je riječ o daleko manjoj popularnosti nego što je to u SAD-u, Velikoj Britaniji, Australiji ili Japanu.</p><p><br/> - U Hrvatskoj postoji tržište, ali nije ni blizu kao izvan Lijepe naše. Kupovna moć u Hrvatskoj je daleko manja nego u navedenim zemljama. Unatoč tome ima nekoliko kolekcionara sa skupim kolekcijama koji su kupovali u pravo vrijeme, što zbog investicije što zbog strasti prema ovom hobiju. Ovo mi nije posao i ne živim od toga. Imam stranicu na<a href="https://www.facebook.com/groups/472033970090490/"> Facebooku</a>, Otkup i procjena TCG karata i rekvizita. Uzme mi vremena i nešto novca jer plaćam oglase - nastavlja Opačak dodajući kako nema pravila koja određuju potražnju pojedinih karata.</p><p><br/> - Uglavnom vam to ide da kako kompletirate određeni set odnosno generaciju, pa prelazite na drugi set. Dob nije granica. Ima kolekcionara od 15 do više od 50 godina. Pandemija je značajno utjecala na vrijednost karata. Ljudi su bili zatvoreni u kuće i vratili se starim navikama i hobijima. Kako nisu imali gdje trošiti, a čovjek je navikao trošiti, trošili su iz udobnosti naslonjača. Određene države prestale su primati međunarodne pošiljke i potražnja unutar država je daleko premašila ponudu. Nastao je skok u cijeni. Primjerice, nedavno je Logan Paul, popularni Youtuber, kupio booster box za 180000 dolara, a kada nekog na YouTubeu prati 23 milijuna ljudi, vrlo lako može manipulirati tržištem - kaže Domagoj pojašnjavajući kako ima na tisuće karata, ali razdijelio ih je u dvije vrste kolekcije.</p><p>Investicijsku jednog dana namjerava prodati, dok je druga kolekcija uspomena iz djetinjstva i ta nikad neće biti u oglasniku. Što se pak cijene pojedinačnih karata tiče, one variraju.</p><p><br/> - U Hrvatskoj su to u glavnom TO Secret Rare karte, no punu cijenu karta može postići tek kada se certificira u Americi. Ista karta može vrijediti 200 i 10000 dolara. Ovisi u kakvom je stanju očuvanosti. Očuvanost je najbitniji parametar za definiranje same cijene karte - pojasnio je on dodajući i kako se domaće tržište karata ne može uspoređivati sa svjetskima zbog niza razloga.</p><p>- U SAD-u, primjerice, nema poreza na kolekcionarstvo za karte kupljene izvan države, dok ako ja u Hrvatskoj naručim kartu iz SAD-a često moram platiti PDV na nju. Velika Britanija je također solidno tržište, no ako će se nakon 31.12. i na karte iz Britanije trebati plaćati PDV, očekujem da će cijena karata unutar EU porasti - predviđa on.</p><p><br/> Kaže kako je najskuplja karta na svijetu Pikachu Illustrator čija je vrijednost oko 1,6 milijuna kuna, a trenutačno se na e-Bayu prodaje jedna i stoji oko 12 milijuna kuna.</p><p>- Pitanje je vremena kad će to netko platiti, jer kod karata još nije bilo slučajeva da se cijena spuštala. U Hrvatskoj je malo karata za moju osobnu kolekciju, pa kupujem preko Instagrama i e-Baya. Ponekad kupujem i uživo. Znalo je biti situacija da mi je netko prodao jeftino karticu koja je vrijedila više a da toga nije bio ni svjestan, ali uvijek nastojim biti fer i realno procijeniti kartu te dati ponudu. Svatko od nas u ovome hobiju sanja da naleti na skladište puno Pokemon karata za malo novaca, da mu netko proda kolekciju za sitne novce. To je u ljudskoj prirodi. Ogrepsti se za nešto što možda i nisi zaslužio. Pojedinci su imali sreće pa su naletjeli na takve stvari i unutar Hrvatske. I ja sam znao kupiti da u konačnici ispadne stvarno jeftino ali to shvatiš tek nakon par sati pregledavanja karata nakon što ih dovezeš kući. Teško je sve vidjeti na karti u trenutku nalaženja ili sa slika, a kupac riskira u ovom slučaju. Određena oštećenja se vide tek pod pravim svjetlom, pa sam nerijetko i preplatio kartu - pojašnjava Domagoj pravila tržišta i zaključuje kako je riječ o hobiju kojeg treba voljeti, jer se inače teško time baviti.</p>