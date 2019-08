Eko mršavljenje: Pijte vodu iz slavine i jedite domaće sireve

Eko dijeta koju je osmislila poznata američka nutricionistica Kate Geagan bila je prva dijeta koja daje smjernice za ekološki prihvatljivo mršavljenje. U svojoj knjizi “Go Green Get Lean” ljudima pomaže prvenstveno da smršave zdravo i na ekološki prihvatljiv način te tvrdi da većina popularnih dijeta, osim što narušavaju zdravlje, čine ozbiljnu štetu našem okolišu.

Očuvanje okoliša veliki je benefit ove dijete jer Kate Geagan smatra kako je upravo proizvodnja mesa “krivac” za emisiju goleme količine štetnih plinova, ali i da intenzivno uzgajanje stoke dovodi do znatno veće proizvodnje štetnih plinova nego svi avioni i automobili zajedno. Tijekom šest tjedana čitatelje ohrabruje da usvoje “fleksibilnu” prehranu ispunjenu biljkama, ali s ograničenom količinom ribe, mesa i piletine.

- Možda ne želite postati vegan i potpuno se odreći mesa, ali možete značajno smanjiti njegov unos. Samo jedan obrok manje na dan smanjit će na globalnoj razini potrošnju goriva, kao da uspoređujete potrošnju SUV-a i limuzine. Veganstvo je pak na razini potrošnje hibrida - objašnjava autorica.

Mnogo je praktičnih stvari koje možete uvesti u svoj život i krenuti u očuvanje planeta.

- Ne koristite vodu u boci, nego pijte iz slavine kad god je to moguće. Jedite što više svježeg voća i orašastih plodova te dajte prednost namirnicama koje rastu u vašoj okolini, što ne znači da baš nikad ne možete kupiti bananu iz Čilea ili ciparsku naranču - kaže autorica.

No apsurd je što glavica salate uzgojena u Kaliforniji mora prijeći toliki put do stola u New Yorku. Energija utrošena za transport je višestruko veća nego što je sama kalorijska vrijednost hrane koju jedemo - što znači 60 kalorija fosilnog goriva naspram jedne kalorije iz hrane.

- Iskorištavajte namirnice što je više moguće, pa tako ako pripremate krumpir, kuhajte ga s korom jer upravo ona sadrži hranjiva vlakna - kaže Kate Geagan, nagrađivana dijetetičarka i nutricionistica, koja je svojedobno ovom knjigom izazvala brojne polemike među stručnjacima. Dodaje da biste trebali jesti domaći sir umjesto egzotičnih stranih sireva, ali i minimalizirati odlaske u shopping centre, kupovati veća pakiranja zbog manje ambalaže te koristiti platnene vrećice koje možete upotrijebiti više puta.

Što se same dijete tiče, prednost je brz gubitak kilograma.

- Čim krenete na eko dijetu, kilogrami se počinju automatski topiti, a gubi se čak i do četiri kilograma u dva tjedna. Koža ostaje mlađa jer se nabavljaju svježe namirnice iz organskog uzgoja koje sadrže više antioksidansa koji kožu čine elastičnijom - kaže nutricionistica.

Smatra da su za organizam važni i “sigurni sastojci” - organska hrana ne sadrži pesticide, herbicide, hormone i ostala štetna kemijska svojstva koja se koriste u proizvodnji konvencionalne hrane.