Ekskluzivno: Ovo je bio dom slavnog rokera Davida Bowieja

New York i Soho. Lokacija je bila 285 Lafayette St. Fotograf i mentor Ilir Rizaj na “zadatak” je poveo učenicu Danijelu Ropuš.

Elitni kvart, prekrasna zgrada i na svakom katu stan od tristotinjak kvadrata. Onaj koji su fotografirali, saznala je kasnije, bio je od pokojnog Davida Bowieja. Ispred zgrade pričekali su “čovjeka s ključevima”, a to je bio poznati arhitekt i dizajner interijera Frederick Lambiase. Već su i ranije fotografirali luksuzne newyorške stanove i rezidencije. Tako se činilo da će biti i sad. No ušavši u lobby, shvatila je da bi ovaj zadatak mogao biti drugačiji.

Foto: Danijela Ropuš

Svaki kat je bio jedan stan s posebnim ulazom i liftom. Sve je upućivalo na golemu raskoš, čak i za tamošnje poimanje budžeta.

- Tijekom snimanja pokušala sam obratiti posebnu pozornost na svaki detalj, pa tako i na pregršt sitnih ‘stvarčica’ kojima je ovaj talijanski dizajner interijera, s uredom u Hamptonsima, posvetio značajnu pozornost - rekla je Danijela i nastavila:

Foto: Danijela Ropuš Kupaonicu krase cvjetne tapete

- Djela Williama Wegmana (američki umjetnik) na zidovima, njegova psa Mad Raya, weimaranera koji ga je proslavio krajem sedamdesetih godina prošloga stoljeća, svakome će zapeti za oko. Uostalom, njegove kompozicije u originalu nećete pronaći u bilo kojem domu. Vrijeme je letjelo, iako tih tristotinjak kvadrata ne možeš tako brzo proći. Lambiase se uživio, detaljno opisivao procese gradnje i uređivanja.

Kopkalo je Danijelu cijelo vrijeme čiji bi to mogao biti stan, jer bilo je očito da nije od običnog, nepoznatog čovjeka. Ipak, nije pitala, ali pred kraj razgledavanja stana Frederick je odjednom ispalio: “Znate, ovo je stan Davida Bowieja”.

Šok i nevjerica. Naravno da voli Bowieja, jedan je od idola iz djetinjstva. I sad odjednom stoji u njegovu luksuznu stanu.

Foto: Danijela Ropuš Modri kauč u dnevnom boravku preuzet iz vremena prohibicije i iznova dizajniran

- Ostala sam paf. I to još nije bilo sve. Jedva da sam čula što je Frederick dalje govorio. A i to je nevjerojatno. Druga dva stana su od Roberta De Nira i Naomi Campbell. Na gornjem je jedan od nasljednika oskarovca rođenog na Manhattanu, a ispod supermodela poznatog kao Crna Pantera - rekla nam je.

Saznala je kasnije da je umjetnik u taj stan došao 1999.

- Tu se sa suprugom Iman skrasio prije nego što je došao s južnog dijela Central Parka, u kojemu je živio nakon dolaska iz Berlina. U međuvremenu su na istom kućnom broju obitavali i Courtney Love, udovica frontmena Nirvane Kurta Cobaina, te Ian Schrager, osnivač najvećeg svjetskog noćnog okupljališta, Studija 54 - rekla je Danijela, a tad joj je kroz glavu proletjela i rečenica koju je pročitala u New York Timesu nakon što je Bowie umro 2016. godine.

Foto: Danijela Ropuš U spavaćoj sobi su cvjetne jastučnice

U New Yorku sam živio dulje nego bilo gdje drugdje. Ja sam Njujorčanin, rekao je Bowie. A ja sam tek tad postala svjesna privilegije koja mi se ukazala.

O stanu danas brinu Bowiejevi nasljednici, odnosno njegova fundacija, a trenutačno je dan u najam nekom sretniku duboka džepa, spremnom izdvojiti oko 200.000 kuna na mjesec.

I dok je cijena stana u kojemu je Bowie prethodno živio nakon dolaska iz Berlina nešto veća, oko 6,5 milijuna američkih dolara, možda i zbog toga što ćete za razliku u cijeni dobiti na dar i njegov piano, ovaj stan, u kojemu je glazbena ikona provodila posljednje dane života, kao i u ranojutarnjim šetnjama u neposrednoj blizini, te se proteže na 294 m2, procijenjen je na 3,975 milijuna dolara.

- Svatko zainteresiran može se javiti agenciji za nekretnine, s time da treba napomenuti da postoji lista prioritetnih potencijalnih kupaca - kaže Danijela.

Foto: Danijela Ropuš U blagavaonici dominira crveni stol

U stanu ima “bezbroj” detalja.

- Isticao se dugačak modri kauč koji je krasio prostor dnevnog boravka, preuzet iz vremena prohibicije i iznova dizajniran - objasnila je Danijela.

David Bowie je umro 10. siječnja 2016. godine od raka jetre, dva dana nakon 69. rođendana. Preminuo je u svojem domu, okružen obitelji. Njegov sin, redatelj Duncan Jones (46), prvi je potvrdio žalosnu vijest. Šest mjeseci nakon očeve smrti Duncan je dobio prvoga sina, Stantona Davida Jonesa.

- Moj tata je proživio deset života u jednom - rekao je Duncan, Bowiejev sin iz prvog braka. Iman i Bowie upoznali su se 1990. na spoju naslijepo. Rekla je da se zaljubila odmah, i to ne u Davida Bowieja, nego u Davida Roberta Jonesa. Vjenčali su se dvije godine kasnije. Dobili su kćer Alexandru Zahru Jones, kojoj je nadimak Lexi, a s njima je živjela i Imanina kći iz prvog braka Zulekha.

Foto: Danijela Ropuš

Živjeli su na relaciji New York i London, no nakon smrti velikog umjetnika ne žele više biti u tom stanu. Iznajmljuju ga, no spremni su ga i prodati.

Modri detalji

Luksuzan stan od 300 kvadrata prepun je detalja plave boje koju je glazbenik obožavao. Uredio ga je sa suprugom Iman koju je upoznao na spoju naslijepo 1990. godine. Vjenčali su se dvije godine kasnije i dobili kćer Alexandru Zahru Jones.

