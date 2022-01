Pukovnik Tom Parker, talent menadžer i tadašnji savjetnik Elvisa Presleyja, uspio mu je dogovoriti šest pojavljivanja u dva mjeseca na nacionalnoj televiziji u CBS-ovu "Stage Showu". Presley je doduše prvi put nastupio na televiziji 3. ožujka 1955. u country programu "Louisiana Hayride", no višekratni angažman na nacionalnoj televiziji puno mu je značio. Nakon prvog nastupa 28. siječnja 1956. ostao je u New Yorku, gdje je nastavio snimati u tamošnjem RCA studiju. Od snimaka iz tog vremena izdano je osam pjesama, uključujući i obradu pjesme Carla Perkinsa "Blue Suede Shoes". Program koji je sniman u New Yorku vodili su naizmjence Tommy i Jimmy Dorsey, obojica vođe orkestra (tj. "big banda").