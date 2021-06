Koža i mozak formirani su u istom embriološkom sloju stanica. Oni se razdvajaju kako bi stvorili živčani sustav i epidermu, ali ostaju zauvijek međusobno povezani, objašnjava dr. Amy Wechsler, dermatologinja i psihijatrica iz New Yorka. .

- Zapravo koža je jedan od najvećih pokazatelja našeg stanja svijesti - dodaje Merrady Wickes, voditeljica sadržaja i obrazovanja na Detox Marketu.

Kad ste sretni i smireni vaša koža nastoji zadržati svoju bistrinu, čak ima i neki svoj sjaj i zdrav izgled. Ali kad ste ljutiti, pod stresom ili zabrinuti, takva je i vaša koža; može pocrveniti, dobiti prištiće te rozaceju ili psorijazu. Zato vaša koža, baš kao i vaša psiha, doživljava posljedice zbog krize uzrokovane pandemijom COVID-19.

- U zadnje vrijeme puno više pacijenata mi je dolazilo s aknama i svim vrstama kožnih problema. Puno ljudi mi je reklo da 'prije pandemije nisu imali neku boru na licu koju sad imaju', i u pravu su - kaže dr. Wechsler.

No, postoje stvari koje možete učiniti kako biste spriječili da negativne emocije utječu na vaše lice, a u nastavku saznajte koje su to.

Zašto je vaša koža promjenjiva?

- Kad se suočite sa nečim stresnim, nadbubrežne žlijezde izlučuju hormone, uključujući kortizol, epinefrin (poznatiji i kao adrenalin) i male količine testosterona, koji pokreću lavinu reakcija koje mogu dovesti do prekomjerne proizvodnje ulja, smanjenog imuniteta (što može potaknuti herpes na usnama i psorijazu) i povećani protok krvi u žilama (što može uzrokovati podočnjake i natečenost) - kaže dermatolog iz New Yorka Neal Schultz.

Naglo povećanje kortizola može dovesti do upale, ali kada je kortizol povišen danima, tjednima ili mjesecima, to dovodi do upalnih stanja kože poput akni, ekcema i psorijaze.

Uz to, kortizol može potaknuti našu kožu da postane 'propusna' - što znači da gubi više vode nego što je normalno, što rezultira suhoćom, kaže dr. Wechsler i dodaje da tada koža postaje i osjetljivija.

- Odjednom možda nećete moći tolerirati neki proizvod i pojavit će se osip - objašnjava. Kortizol također razgrađuje kolagen u koži, što može dovesti do pojave bora. On također usporava množenje stanica kože, što se obično događa svakih 30 dana.

- Mrtve stanice počinju se nakupljati, a vaša koža izgledat će beživotno - dodaje dr. Wechsler.

- Nedavna Olay-ova istraživanja pokazala su da kortizol može smanjiti energetski metabolizam stanica kože do 40 posto, a time i smanjiti njihovu sposobnost da reagiraju na stres i nastalu štetu - kaže Frauke Neuser, suradnica direktora komunikacija u znanosti i inovacijama u Procter & Gambleu.

Osim toga, negativne emocije - tuga zbog prekida ili tjeskoba - mogu poremetiti pozitivne životne navike.

- Ponekad zanemarimo rutinu njege kože i ne skinemo šminku prije spavanja te time začepimo pore ili preskočimo hidratantnu kremu pa izgledamo premoreno. Ako pak ne spavamo dovoljno to pokreće oslobađanje kortizola, a ako jedemo hranu s rafiniranim šećerom tada raste inzulin, a zatim i testosteron - objasnio je dr. Schultz.

Osjećaj radosti može se manifestirati i fizički.

- U slučajevima kada se dogodi nešto pozitivno, dolazi do oslobađanja kemikalija poput endorfina, oksitocina, serotonina i dopamina, takozvanih hormona za dobar osjećaj - kaže David E. Bank, dermatolog iz New Yorka.

Oni su manje proučavani u smislu onoga što čine za našu kožu, 'ali ne bi iznenadilo kad bi te kemikalije mogle utjecati na funkciju barijere te pomogle koži da ostane bolje hidratizirana i djeluje sjajnije - kaže Dr. Bank.

POmognite svojoj koži da se opusti na ova četiri načina:

1. Držite stres pod kontrolom

- Treba naučiti upravljati osjećajima jer to može pomoći u rješavanju kožnih reakcija - kaže Jeanine B. Downie, dermatologinja iz Montclaira u New Jerseyu.

Najčešća negativna emocija s kojom se suočavamo je svakodnevni stres. Nužno je pronaći načine kako ga ublažiti. Posebno su učinkoviti opuštajući tretmani utemeljeni na istraživanjima - poput aromaterapije, zvučnih kupki, meditacije i hipnoze. Također, ove metode djeluju i preventivno.

- U jako puno slučajeva liječimo manifestaciju, a ne uzrok. A to zapravo ne rješava problem - kaže dr. Schultz. Akupunktura je tu posebno korisna.

- Pokazalo se da ona potiče oslobađanje i sintezu serotonina, koji pomaže poboljšati raspoloženje i uravnotežiti živčani sustav - tvrdi Stefanie DiLibero, licencirana akupunkturistica i osnivačica Gotham Wellnessa u New Yorku. Ona preporučuje posjet licenciranom akupunkturistu svakih četiri do šest tjedana radi održavanja smirenosti.

2. Naspavajte se

- Hormoni koji nam pomažu da ostanemo zdravi, poput oksitocina, beta-endorfina i hormona rasta, najviši su - a kortizol najniži - kad spavamo. Spavajte sedam i pol do osam sati noću kako bi ovi korisni hormoni odradili svoj posao, tako da se vaša koža može oporaviti i zacijeliti - kaže dr. Wechsler.

3. Povećajte broj otkucaja srca

Vođenje ljubavi također može pomoći koži koja je pod stresom.

- Neki ljudi prevrću očima kad im to kažem, ali to zaista djeluje. Dokazano je da kada imamo orgazam bolje spavamo, a to ujedno povećava i razinu oksitocina i beta-endorfina te smanjuje kortizol - kaže dr. Wechsler. Vježbanje ima sličan učinak. Kad vježbate, endorfini vam porastu i kortizol pada, kaže dr. Wechsler. Cilj je redovito vježbati kardio i vježbe snage (obavezno nanesite kremu za sunčanje kad god vježbate vani).

4. Pridržavajte se rutine njege kože

Rutina njege kože također može pomoći održati pozitivan status quo. Korisni proizvodi su oni s taurinom, aminokiselinom koja može pojačati staničnu energiju, što kožu čini manje umornom. A kanabis (ili CBD ili ekstrakt lišća sative) bogat je masnim kiselinama koje imaju umirujuća svojstva za kožu.

Tijekom testiranja dokazano je i da biljni koncentrat ulja sjemenki kanabisa jača kožu te ju čini manje podložnom stresorima. Također, primjena adaptogena koji mogu smanjiti kortizol isto mogu pomoći, piše Yahoo.