DRŽANJE EMOCIJA U SEBI

Emocionalna inteligencija u vezama 30+: Evo zašto su prekidi danas 'tiši', ali teži

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Nema više dramatičnih svađa, blokiranja brojeva i scena pred prijateljima. Prekidi u tridesetima često se događaju tiho, gotovo neprimjetno. Ipak, upravo takvi prekidi ostavljaju dublje i dugotrajnije posljedice

Prekidi u tridesetima rijetko su burni, ali su emocionalno iscrpljujući. Bez vike, krivnje i drame, ostavljaju dublji trag nego oni iz mlađih godina.

POGLEDAJ VIDEO: 

Pokretanje videa...

Dupla ljubav, identične blizanke u vezi s blizancima: 'Nekad se zabunimo' 00:42
Dupla ljubav, identične blizanke u vezi s blizancima: 'Nekad se zabunimo' | Video: 24sata/Video

Odrasli smo - i emocionalno osvješteniji

Ljudi u tridesetima danas znaju:

  • imenovati emocije
  • razgovarati bez povišenog tona
  • prepoznati toksične obrasce
  • poštovati granice

Emocionalna inteligencija, nekad rijetkost, postala je standard. Prekid više nije 'ti me ne razumiješ', nego 'naši se životni smjerovi ne poklapaju'.

No upravo ta racionalnost uklanja ventil za emocije.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kad nema krivca, bol ostaje bez izlaza

U mladim godinama prekidi su često imali negativca. Netko je pogriješio, netko je povrijedio, netko je otišao. U tridesetima prekidi sve češće izgledaju ovako:

  • nitko nije varao
  • nitko nije bio loš
  • ljubav postoji, ali nije dovoljna

Kad nema jasnog razloga, mozak nema što 'optužiti'. Tuga ostaje unutra, nedefinirana, tiha - i zato dugotrajnija.

Prekid bez drame, ali s puno neizgovorenog

Emocionalno inteligentni ljudi često pokušavaju biti 'korektni do kraja'. Ne govore sve kako ne bi povrijedili drugu osobu. Ne iznose zamjerke jer su 'male' ili 'nebitne'.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

No ono što se ne izgovori:

  • ne nestaje
  • ne zatvara priču
  • ne donosi olakšanje

Zato nakon tihih prekida ostaje osjećaj nedovršenosti, čak i kad znamo da je odluka bila ispravna.

Ulog je veći nego prije

U tridesetima veze nose veću težinu:

  • zajedničke planove
  • godine ulaganja
  • kompromise koji su već napravljeni

Prekid ne znači samo gubitak partnera, nego i gubitak verzije budućnosti koju smo već počeli živjeti u glavi. I to boli dublje nego sam odnos.

Zašto emocionalna zrelost ne znači lakši oporavak

Često se pretpostavlja da će emocionalno inteligentni ljudi lakše preboljeti prekid. U stvarnosti se događa suprotno.

Takve osobe:

  • ne potiskuju emocije
  • ne bježe u nove odnose
  • ne traže krivce

One osjećaju sve - svjesno i do kraja. A to je proces koji traje.

Tihi prekidi su društveno nevidljivi

Nema drame koju bi okolina primijetila. Nema 'priče' koju bi prijatelji analizirali. Često čujemo:

'Ali vi ste se razišli normalno.'

Kao da normalnost isključuje bol. A upravo zbog toga mnogi se u tišini nose s gubitkom koji nitko ne vidi kao pravi prekid.

Tihi prekidi nisu znak slabosti veze, nego znak emocionalne zrelosti. Ljudi više ne ostaju zajedno iz straha, navike ili pritiska. Odlaze kad znaju da bi ostanak bio neiskren.

I upravo zato bole više. Jer ne odlazimo od nečega lošeg, nego od nečega što je bilo dovoljno dobro - samo ne i dovoljno za cijeli život.

