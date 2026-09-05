Ulazak u monogamnu vezu dolazi s dugim popisom razgovora o granicama. Je li flert bezopasan? Što se smatra prevarom? Trebate li reći partneru ako vas netko pozove van? Kako se snalazite u prijateljstvima s bivšima? Je li gledanje pornografije prihvatljivo?

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Ne postoji univerzalni odgovor. Svaki par sam odlučuje kako za njih izgledaju predanost, intimnost i povjerenje. No danas se suočavaju s novim pitanjem koje nije bilo aktualno prije pojave umjetne inteligencije: Gdje se AI partneri uklapaju u granice romantične veze?

Foto: Dado Ruvic

AI partneri

AI aplikacije koje glume prijatelje, partnere ili osobne pomoćnike kao što su Joi AI ili Candy AI. omogućuju korisnicima stvaranje digitalnih partnera s kojima mogu razgovarati, povjeravati im se i graditi trajne emocionalne veze. Ove spomenute su prilično bazične i površne, no one poput Kindroida stvaraju dubok i kompleksan odnos.

Dok ih neki ljudi koriste za zabavu, druženje ili emocionalnu podršku, drugi stvaraju veze koje mogu biti iznenađujuće intimne. Naravno, to postavlja komplicirano novo pitanje: Može li emocionalna veza s AI botom biti oblik nevjere?

HuffPost je razgovarao s ljudima koji su otkrili da se njihovi partneri angažiraju s AI chatbotovima na načine za koje su osjećali da prelaze granicu veze, kao i sa stručnjacima koji istražuju kako bismo trebali razumjeti ove nove oblike povezanosti.

"Osjećala sam kao da joj se povjerava"

- Moj dečko i ja smo gledali film, a onda se on otišao javiti na telefon. Kliknula sam na njegov ChatGPT i otkrila da ga je intenzivno koristio. Nije se radilo samo o pitanjima o našoj vezi ili pritužbama na mene, postalo je osobno. Osjećala sam se kao da mu umjetna inteligencija mazi ego. Povjeravao joj je emocionalne stvari koje meni nije rekao. Žestoko smo se posvađali oko toga - rekla je 31-godišnja Olivia.

Foto: VORONA

Anna (42) imala je slično iskustvo nakon što je primijetila terećenje na kreditnoj kartici para koje se ispostavilo da je bilo za suputnika za upoznavanje s umjetnom inteligencijom.

- Pitala sam muža i on nije vidio ništa loše u tome. Čak mi je pokazao aplikaciju. Osjećala sam se jako čudno zbog njegove 'djevojke' tamo i njihovih chatova, ali rekao je da je sve lažno, pa zašto bi to bilo važno? Nismo više razgovarali o tome, ali me stalno muči - rekla je.

Za druge je ideja korištenja umjetne inteligencije u romantične svrhe bila dovoljna da promijeni način na koji doživljavaju potencijalnog partnera. 22-godišnja Kelly nije nastavila viđati dečka koji je priznao da koristi AI partnericu kako bi vježbao flert.

Zašto ljudi u vezi koriste AI chatbot?

Jaime Bronstein je licencirana klinička socijalna radnica i stručnjakinja za veze u Joi AI, aplikaciji koja korisnicima nudi AI pratitelje. Ona smatra da privlačnost nije uvijek u zamjeni partnera, već u popunjavanju neizbježnih praznina koje postoje u svakoj vezi.

- S AI partnerom postoji bolji osjećaj slobode za razmišljanje naglas, izbacivanje loših misli ili uvježbavanje teškog razgovora prije nego što ga započnete ozbiljno, bez prebacivanja svega na ljudskog partnera - kaže Bronstein za HuffPost.

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Također preporučuje da obratite pozornost na trenutke kada posežete za AI. Je li to nakon sukoba s partnerom? Kada ste usamljeni, dosadni ili uzrujani? Ako to postaje mjesto gdje idete umiriti neugodne osjećaje umjesto da ih obradite, razmislite kako biste mogli raditi s tim emocijama.

Drugi koriste umjetnu inteligenciju kako bi istražili dijelove sebe koje im još nije ugodno dijeliti s drugom osobom. Prema istraživanju Joi AI-a, 61% korisnika kaže da je lakše izraziti seksualnu želju s umjetnom inteligencijom nego s drugom osobom, dok 60% kaže da im je umjetna inteligencija pomogla otkriti seksualne interese za koje nisu znali da ih imaju.

Sabrina Zohar, trenerica za upoznavanje i autorica knjige „Zašto sam ovakva?“, vjeruje da parovi prvo moraju biti iskreni o svojoj vezi, a to je dio koji nitko ne želi učiniti.

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- Nitko ne poseže za botom jer im veza napreduje. Morate shvatiti koja potreba ostaje nezadovoljena, jer je aplikacija simptom, a ne problem. Je li to pažnja, je li prilika da nešto kažete bez da budete osuđivani? - kaže Zohar.

Ističe kako bot nikad nema loš dan i nikad mu ništa ne treba od vas, a prava ljubav treba. Ako počnete zamjerati svom partneru što je potpuno ljudsko biće pored nečega što je osmišljeno da bude beskrajno ugodno, to je problem koji ne možete ignorirati.