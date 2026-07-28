Evo koliko dana bez kontakta treba da bivši partner zaboravi na vas i o čemu to ovisi

'Pravilo bez kontakta' podrazumijeva potpuni prekid komunikacije s bivšim partnerom – bez poziva, poruka, interakcija na društvenim mrežama, pa čak i raspitivanja preko zajedničkih prijatelja. Stručnjaci ga preporučuju kao jedan od najučinkovitijih načina za emocionalno iscjeljenje. Ključno je razumjeti da to nije igra, kazna ili pokušaj manipulacije. Riječ je o postavljanju zdravih granica i fokusiranju na osobni rast.

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Neuroznanost pokazuje da slomljeno srce aktivira iste moždane krugove kao i ovisnost. Mozak traži svoj 'fiks': poruku, znak, bilo kakav dokaz da je druga osoba i dalje tu. Svaki kontakt, pa i najmanji, neurološki je ekvivalent recidiva koji ponovno aktivira krugove nagrađivanja i produžuje patnju. Prekidom kontakta dopuštamo mozgu da se postupno odvikne, razina hormona stresa kortizola se smanjuje, a kemija u mozgu se vraća u ravnotežu.

Emocionalni preokret bivšeg partnera

Iako je primarni cilj pravila osobni oporavak, ono neizbježno utječe i na bivšeg partnera, inicijatora prekida. Ta osoba često prolazi kroz nekoliko predvidljivih faza. Prva je gotovo uvijek olakšanje. Teška odluka je donesena, a tišina samo potvrđuje ispravnost poteza. No, nakon nekoliko tjedana tišine, obično se javlja znatiželja. Bivši partner počinje se pitati kako ste, jeste li sretni i zašto se ne javljate. Odsustvo komunikacije može poljuljati ego naviknut na pažnju. Ako je veza bila značajna, znatiželja može prerasti u zabrinutost ili anksioznost. Konačno, bez podsjetnika na negativne aspekte veze, javlja se nostalgija. Sjećanja na lijepe trenutke počinju prevladavati, što može dovesti do dubokog preispitivanja odluke o prekidu.

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Koliko je zaista potrebno vremena?

Ne postoji precizan broj dana nakon kojeg će vas bivši zaboraviti ili osjetiti gubitak. Istraživanja i stručnjaci nude različite procjene, što potvrđuje da je proces individualan. Neke studije sugeriraju da je potrebno oko tri mjeseca za značajan oporavak, dok druge navode i do 18 mjeseci.

Jedan od realnijih pristupa jest promatranje oporavka ovisno o trajanju veze. Za "male" prekide, veze kraće od devet mjeseci, oporavak može trajati od jednog do tri mjeseca. Za veze srednje duljine, od devet mjeseci do dvije godine, potrebno je otprilike tri do šest mjeseci. Kod "velikih" prekida veza koje su trajale od tri do deset godina, za potpuni oporavak može biti potrebno od šest do čak 12 mjeseci. No, ključni faktor nije puko protjecanje vremena, već sposobnost pojedinca da procesuira tugu, pronađe zdrave distrakcije i ponovno se poveže sa stvarima koje voli izvan veze s bivšim partnerom. Kako objašnjavaju stručnjaci za veze, brzina oporavka ovisi o tome koliko smo vješti u pronalaženju pozitivnih distrakcija i procesuiranju emocija.

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Muška i ženska perspektiva: Postoje li razlike?

Često se postavlja pitanje utječu li prekidi različito na muškarce i žene. Neka istraživanja sugeriraju da žene osjećaju jaču emocionalnu i fizičku bol neposredno nakon prekida. Sklonije su preispitivanju veze i traženju podrške u okolini, što im pomaže brže procesirati gubitak. S druge strane, muškarci često odgađaju tugovanje. Njihov se gubitak "kuha" i oteže, a spoznaja o tome što su izgubili često dolazi kasnije, kad shvate da bivša partnerica nije lako zamjenjiva.

Međutim, mnogi stručnjaci upozoravaju da su te razlike precijenjene i da je riječ o marketinškom triku. Tvrde da, iako su žene u prosjeku emotivnije pa im je period bez kontakta turbulentniji, a muškarci skloniji potiskivanju osjećaja, to je otprilike sve. Utjecaj pravila bez kontakta na psihologiju pojedinca daleko više ovisi o genetici, karakteru, životnoj povijesti i osobnom stavu nego o spolu.

*kreirano uz korištenje AI-ja