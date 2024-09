Emulgatori koji se dodaju hrani odgovorni su za razne bolesti

Jedan od najistaknutijih britanskih stručnjaka za prehranu izveo je šokantnu demonstraciju kako bi ukazao na potencijalno štetne učinke jednoga od sastojaka koji se nalazi u mnogim namirnicama koje ljudi rado konzumiraju. Profesor Tim Spector, osnivač ZOE dijetetske aplikacije, u video prilogu koji je objavio na TikToku pokazao je kako aditivi koji se nazivaju emulgatori djeluju u našim crijevima, što prenosi Daily Mail.

Emulgatori se koriste u tisućama ultraprerađenih namirnica, čak i u kruhu, kolačima, žitaricama za doručak i dječjim jogurtima, na primjer, kako bi pomogli vezati sastojke koji se obično ne miješaju, poput ulja i vode.

Namirnice koje prolaze kroz složeni proces prerade obično sadržavaju i visoki udio aditiva od kojih su mnogi štetni po zdravlje

Njihova svojstva doprinose povećanju volumena, odnosno mase hrane, no kad se pomiješaju s tekućinom – što je Spector prikazao miješajući prah s vodom – smjesa koja dođe u želudac i crijeva opustošit će milijune zdravih bakterija koje tamo žive i vitalne su za zaštitu od niza bolesti, među kojima su neke vrste raka i bolesti srca. Neki stručnjaci povezuju sve veću konzumaciju aditiva među kojima su i emulgatori s porastom raka crijeva.

Voditeljica odjela nutricionizma na Imperial Collegeu u Londonu, dr. Federica Amati objasnila je prošlog mjeseca kako emulgatori 'remete' stanje u crijevima, odvajanjem masnog i vodenog sloja crijeva. Pretpostavlja se čak da to razgrađuje sluznicu crijeva, što dovodi do bakterijskih infekcija.

Prošlog mjeseca je i stručnjak za crijevni mikrobiom, dr. Alasdair Scott, za The Mail on Sunday rekao kako misli da bi ovaj proces mogao biti povezan s rakom crijeva.

- Studije provedene na životinjama to potvrđuju, no nemamo još takvih istraživanja na ljudima. Osim toga, kod ljudi može biti puno teže dokazati zašto je točno nastao tumor – pojašnjava.

U video prilogu profesora Spectora, koji ima više od 15.000 pregleda, on svoju demonstraciju započinje miješanjem uobičajeno korištenog emulgatora - karboksimetil celuloze (CMC) - s vodom.

- Nikada nismo do kraja razjasnili zašto te kemikalije imaju takav učinak, ali ja ću vam to sad pokazati, rekao je miješajući ta dva sastojka, pokazujući kako se prah i voda vežu i stvaraju „ljepljivo“ tijesto.

- To se događa i u našim crijevima. Mikrobi koji žive u crijevima zbog toga ne mogu 'komunicirati' i kao odgovor proizvode abnormalne kemikalije. One ometaju sluznicu crijeva. Naime, inače imamo poseban sloj masti i vode u našim crijevima, ali ovi emulgatori to dvoje miješaju – priča Spector. Dodaje kako bi bilo važno da pokušamo smanjiti udio emulgatora u prehrani.

- Treba se držati jednostavno prerađene hrane, što uključuje konzervirano kuhano povrće i ribu, poput tune, ili sir, na primjer. Takvi proizvodi sadrže jedan glavni sastojak, malo usoljene vode ili ulja, odnosno jedan do dva dodatna sastojka i spadaju u kategoriju onih koje biste mogli pripremiti i sami kod kuće. S druge strane visokoprerađeni proizvodi sadrže brojne aditive, od kojih su emulgatori samo manji dio.

Proizvođači nisu dužni bilježiti količinu dodanih emulgatora u svakoj pojedinoj namirnici. To znači da nikada zapravo ne znamo koliko toga konzumiramo. Stručnjaci upozoravaju da je sve više mladih ljudi pogođeno rakom crijeva, pri čemu vjeruju da je jedan od mogućih uzroka upravo hrana puna aditiva. No ultraprerađena hrana povezana je i s povećanim rizikom od srčanih bolesti, objavljeno je u studiji koju je časopis Lancet prenio lani. Povećani rizik utvrđen je i za dijabetes tipa 2.