'Ena i ja bit ćemo prvi koji će biciklom od Prevlake do Istre'

Ucrtat ćemo biciklističku stazu koja prati Via Adriaticu. Pritom ćemo se zajedno penjati na naše najviše vrhove, kaže Hrvoje Jurić koji je prošle godine svijet zaokružio biciklom

<p>Prošao sam biciklom kroz Rusiju tako da se ne bojim domaćeg terena, iako svaku planinu treba gledati sa strahopoštovanjem, kaže Slavonac<strong> Hrvoje Jurić</strong> (34) koji je prošle godine biciklom prošao svijet u 133 dana te neslužbeno srušio Guinnessov rekord.<strong> </strong>Sada će u 60 dana ucrtati najdulju biciklističku stazu u Hrvatskoj, dugu 1300 kilometara, koja se prostire duž Jadranske obale, od Prevlake do Kamenjaka. Na stazi koju prolazi prvi, neće biti sam, jer tu je i njegova kujica Ena koja ga u stopu prati u biciklističkim i planinarskim avanturama. </p><p>Biciklistička ruta će pratiti prvu hrvatsku dugometražnu stazu Via Adriaticu dugu 1100 kilometara, koja već godinama privlači planinare i avanturiste jer priroda kojom je okružena oduzima dah. Prolazi čak kroz tri nacionalna parka i tri parka prirode. Obuhvaća Učku, Risnjak, Velebit, Dinaru, Svilaju, Kozjak, Poljičku Planinu, Omišku Dinaru, Biokovo, Pelješac, Srđ i Sniježnicu. </p><p>- Moj prijatelj, <strong>Srećko Vukov</strong> ucrtao je planinarsku stazu Via Adriaticu. Još tada je razmišljao i o biciklističkoj ruti, ali to je ostala samo ideja. Ja sam mu se javio i predložio mu da to ostvarimo. Smatram da bi takva staza bila pun pogodak i da ima puno turističkog potencijala - kaže Hrvoje. </p><p>- Nemoguće je proći većinu vrhova biciklom. Ideja je da ruta Via Adriatica Bike bude staza kojom će moći prolaziti turisti, profesionalci, ali i rekreativci i obitelji s djecom te da se može kombinirati bicikliranje s planinarenjem. Zato je super što Ena ide sa mnom u prikolici - kaže Hrvoje te dodaje da staza neće biti zamišljena samo za profesionalce, već će njome moći voziti svi, bilo kojim biciklom. </p><p>- Ja ću stazu proći biciklom kojim sam obišao svijet i ako ću ja s njime uspjeti, pogotovo s Enom u prikolici, moći će svatko - kaže Hrvoje. </p><p>Krajem tjedna kreće biciklirati od Prevlake. Kako će dolaziti do mjesta za penjanje na planinske vrhove, ostavit će bicikl te se penjati s Enom. Zatim se spušta po bicikl te nastavlja ucrtavati rutu. Dio za bicikliranje su, kako kaže, su manje prometne ceste i makadami. </p><p>- Primarno je da ucrtam rutu. Ja se ne trebam penjati na vrhove, ali kako je planinarenje moja druga strast, ne želim propustiti i taj dio - kaže Hrvoje koji će 'vući' i opremu tešku 60 kilograma, zajedno s Enom i prikolicom.</p><p>Planira se popeti na vrh Svetog Ilije na Pelješcu i Biokovu te na Sniježnicu kao i na vrh Svetog Jure te na Risnjak i Snježnik. </p><p>- Posebno se veselim Biokovu i Risnjaku - kaže Hrvoje. </p><p>Ucrtavanje staze zabilježit će kamerom, a kasnije će pripremati videomaterijale koje će prezentirati u Njemačkoj, Norveškoj, Sloveniji i Austriji. Što se tiče pratnje, kaže da je Ena njegova vjerna suputnica i da s njom neće biti problema. </p><p>- Mislim da će Ena biti svjetla točka projekta. Ona je pas koji je nađen na ulici i nekada je imala puno fobija. Lajala je bicikliste, grizla i režala, a sada putuje biciklom i glavna je - kaže.</p><p>- Njoj ovo nije strano i ona to može. Sve će biti podređeni njoj. Nećemo se penjati na neki vrh ako ona neće moći. Dok ja pedaliram, ona je u prikolici. Ako prolazimo makadamom, ona trči pored mene. Radit ćemo pauze. Navikla je sa mnom planinariti i ona bez problema može proći 30 kilometara dnevno po brdima. Mislim da će joj biti gušt. Njoj je samo da se jede, trči i ganjaju mačke - kaže Hrvoje te dodaje da će većinom spavati u planinarskim skloništima, šatoru, ili kod takozvanih 'Trail Angelsa', lokalnih ljudi koji nude pomoć i prenoćište za one koji prolaze Via Adriaticom. Ponekad će se morati ipak 'spustiti' u obližnja mjesta jer nosi puno elektronike sa sobom, od drona do kamere pa to sve treba napuniti. </p><p>Hranom se opremio, a kao pravi Slavonac, ne može bez mesa.</p><p>- Prijatelji su mi vakuumirali suhomesnate proizvode tako da sam i s te strane siguran - kaže te dodaje da je već počeo piti tablete za imunitet kako bi imao snage doći do cilja te dodaje da iz iskustva zna dobro prepoznati znakove umora i iscrpljenosti te da je važno slušati tijelo. </p><p>Prošao je svijet, ali ovo je druga vrsta izazova. </p><p>- Osim što imam zadatak ucrtati rutu, moram to sve snimiti kako bi se kasnije moglo prezentirati - kaže te napominje da je ovakva ideja planinarenja i bicikliranja veliki potencijal s obzirom na ljepote koje Hrvatska nudi. </p><p>- Ne trebaju svi ići nužno na more. Ovo je surova priroda, poseban osjećaj i odmor za dušu. Cilj nam je da Via Adriatica dobije svoju mlađu sestru i da se oko naših planinskih masiva može proći biciklom. Predivno je i šteta da se to ne iskoristi - kaže. </p><p>- Računam da sam na biciklu brži nego pješke, ali opet idem kroz divljinu pa ću trebati dobro iskalkulirati gdje i kada stati. Nepredviđene situacije se mogu dogoditi, ali ne osjećam se nesigurno jer sam u stalnom kontaktu s Trail Angelsima i s Via Adriatica Bike timom koji mi pomaže kod rute, a među njima su <strong>Srećko Vukov, Jelena Ružić, Josipa Tadić, Hrvoje Škrlin i Tatjana Šavorić</strong> - kaže Hrvoje koji sve planira proći u mjesec i pol do dva. </p><p>- Ja ću okvirnu stazu ucrtati putem GPX fila koji će se moći pratiti putem GPS-a. Ta ruta će biti vodilja, a kasnije će se dodavati alternative. Nakon toga se staza kreće označavati, ali to je drugi korak. Drago mi je što ću ja prvi proći rutu, a ovo mi je i savršena prilika da upoznam cijeli taj krajolik u kratkom vremenu - kaže. </p><p>Hrvojevu avanturu možete pratiti putem Facebook stranice <a href="https://www.facebook.com/viaadriaticabike/?ref=page_internal" target="_blank">Via Adriatica BIKE</a>, a kroz cijelo putovanje pratitelji mogu sudjelovati u nagradnim natječajima i osvojiti vrijedne nagrade. </p>