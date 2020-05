Energetski pečati na rukama otvaraju srce i smiruju dušu

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Pravilnim disanjem izbacujemo 70 posto toksina iz organizma



Ljudske ruke imaju mogućnost stvarati, ozlijediti, pomoći ili ozdravljati. One mogu komunicirati ljubavlju ili mržnjom, ili bilo kojom drugom emocijom. Baš kao što refleksologija povezuje dijelove stopala s različitim organima, tako i ruke mogu probuditi energiju i emocije koje kolaju cijelim tijelom, ističe instruktorica joge Ana Rafajac.

Vjeruje se da na tijelu ima više od sto manjih čakri (uz sedam glavnih), a upravo je ona u središtu dlanova, tzv. životinjska čakra, najmoćnija, pa odatle i tumačenje kako polaganje dlanova ili mahanje rukama blizu aure može iscijeliti ili napuniti organizam energijom. Postoji više od 2500 živčanih receptora po kvadratnom centimetru u ruci - tako da je svaka gesta jedinstvena i ima posebno značenje. Ako se prsti ruke postave u određene položaje, takozvane mudre, regulira se tijek energije tijelom, što vodi do mirnoće uma te ravnoteže duha i tijela. Mudra u prijevodu sa sanskrta znači “pečat” ili “gesta”. Korijen se tih položaja krije u indijskoj medicini, ajurvedi, koja je mudre promatrala kao metodu iscjeljenja. Ovim ručnim gestama možemo se koristiti kako bismo probudili energiju te se bolje povezali s različitim dijelovima tijela, svijesti i emocijama.

Foto: 123RF

Mudre se tradicionalno koriste u sjedećem položaju tijekom meditacije ili izvođenja tehnika disanja, no i u bilo kojem trenutku kad osjetite bilo kakve probleme ili zastoje energije. Položaji ruku, osim što preusmjeravaju životnu energiju, posebno su učinkoviti tijekom meditacije jer dodatno umiruju um te nas uvode u meditativno stanje. Za korištenje mudri ne morate biti bolesni. One mogu pomoći kod različitih bolesti i poremećaja, no i potpuno zdravi ljudi profitirat će redovitim vježbanjem.

Prema vedskoj tradiciji, prsti na rukama predstavljaju pet elemenata od kojih je sve, uključujući ljudsko tijelo, sastavljeno. To su vatra, voda, zemlja, zrak i eter. Neravnoteža tih elemenata uzrokuje slabljenje imuniteta i različite bolesti. No ako se prsti ruke postave u određene položaje, regulira se tijek energije tijelom. Svakom je prstu na ruci dodijeljen jedan element. Tako je palcu pridružena vatra, a taj prst predstavlja snagu volje. Kažiprstu je pridružen element zraka, a predstavlja um. Srednji prst označava element etera i predstavlja put duhovnog razvoja. Prstenjak je element zemlje, koji predstavlja našu vitalnost, a mali prst predstavlja element vode te je znak seksualnosti i općenito povezanosti.

Mudre rukama nisu komplicirane i mogu se izvoditi bilo gdje. Možete ih raditi dok sjedite, hodate, ležite i odmarate se... Ipak, najučinkovitije su kad se primjenjuju tako da se posebno koncentriramo na njih te sjedimo u položaju prekriženih nogu i ravnih leđa (ili, ako je to teško, uspravnih leđa i sjedeći na stolcu). Mudre se zato često i nazivaju jogom ruku i prstiju, a koriste se u cijelom svijetu, ne samo u Indiji.

Lotus ‘srčana’ mudra simbol je čistoće

Foto: 123RF

Posebno je cijenjena u budizmu jer otvara srce i emocije. Kad se osjećamo ugroženo ili smo doživjeli odbijanje, normalno je da se pogrbimo, slegnemo ramena i zatvorimo prostor prsa kako bismo zaštitili srce i postavili barijere, a upravo tad pomaže ova mudra. Pomaže da se povežemo s ljudima. Izvodi se tako da se pritisnu vrhovi malog prsta i palca zajedno. Prstenjak, srednjak i kažiprst trebaju biti široko rašireni tako da formiraju oblik lotusa koji formira svoje latice. Ova mudra povezuje nas sa srčanom čakrom, koja se nalazi unutar i oko srca. Izaziva energiju suosjećanja, praštanja, ljubavi i dobrote. Najbolje je koristiti ju tri puta na dan. Pomaže i kod probave te hemoroida te tjera depresiju. Umiruje i opušta duh i tijelo.

Anjali ‘molitvena’ mudra

Foto: 123RF

Služi za otvaranje srca i smirivanje uma. Dlanovi su položeni jedan uz drugi, a ruke se drže ispred srca. Ona je i gesta poštovanja te blagoslova te izvrstan način da se potakne ulazak u dublje stanje svijesti. Poput lotus mudre također se povezuje sa srcem te pokušava doprijeti do istinske srži bića. U mnogim je kulturama simbol mira i poštovanja prema drugome.

Prana ‘životna’ mudra

Foto: 123RF

‘Puni baterije’, odnosno donosi svježu životnu energiju kad god se osjećate umorno, iscrpljeno i slabo. Odlična je u kombinaciji s prithvi mudrom. Prstenjak i mali prst vrhovima se dodiruju s palcem, a ostala dva prsta ostaju ispružena. Poboljšava imunitet i smanjuje probleme s vidom te opušta oči. Pozitivno djeluje i na srce te krvne žile.

Prithvi ‘zemljana’ mudra

Foto: 123RF

Uzemljuje energiju kad se osjećamo uznemireno ili zbunjeno. Vrh prstenjaka i palca lagano se dodiruju. Mudra pomaže kod prekomjerne tjelesne težine, ali i kod pothranjenosti. Osnažuje tijelo i pomaže kad ste umorni. Također jača samopouzdanje i vjeru u sebe. Korisna je kad putujete ili gubite osjećaj sigurnosti prije važnoga govora ili prezentacije. Posebna je po tome što smanjuje sve psihičke slabosti. Ova mudra također nema neko posebno vremensko trajanje, možete je vježbati kad poželite. Pomaže ljudima ojačati životnu energiju, a i poboljšava ten.

Shuni mudra

Foto: 123RF

Poznata kao ‘pečat strpljenja’. Potiče suosjećanje, razumijevanje i strpljenje prema drugima. Kad idući put osjetite nervozu jer dugo čekate u redu, čekate prijatelja koji kasni ili jednostavno ništa ne stižete, ova bi vam mudra mogla pomoći. Izvodi se tako što se dodiruju vrhovi srednjeg prsta I palca. Osim što jača suosjećanje i strpljivost, ova mudra negativne emocije pretvara u pozitivne.

Gyan mudra - ‘pečat znanja’

Foto: 123RF

Predstavlja znanje pronađeno tijekom meditacije i duboke koncentracije. Palac i kažiprst su povezani stvarajući krug energije koja teče oko tijela usmjeravajući unutarnju svijest i pojačavajući osjećaj mira i kreativnosti - korisna je kad trebate uzeti pauzu od napornog dana i opustiti um. Izvodi se tako da se vrh palca i kažiprsta dodiruju. Ostali su prsti ispruženi, ali opušteni. Izvođenje ove mudre poboljšava koncentraciju, pamćenje, pomaže kod problema s nesanicom te kod psihičke ili fizičke napetosti. Vrhovi prstiju su u odnosu s hipofizom i endokrinom žlijezdom.

