Kundalini joga je za parove i samce: Ujedinite svoje energije

Bilo da tražite partnera, želite popraviti svoj odnos s postojećim partnerom ili se usavršiti tijekom razdoblja izolacije, kundalini joga vam može pomoći.

Kundalini joga je znanost, umjetnost i vještina koja čovjeku omogućuje korištenje vlastite stvaralačke snage za podizanje svijesti, ozdravljenje i druge namjene. Ljiljana Valdec Horvat (Sat Kriya Kaur), učiteljica Kundalini joge iz Zagreba otkriva kako tu stvaralačku energiju iskoristiti za bolje odnose ako ste u vezi ili pronalaženje srodne duše ako ste sami.

- Kundalini energija, s kojom smo svi rođeni je snaga koja uspavana leži u bazi naše kralježnice. Kada se probudi, ujedinjuje nas univerzalnom energijom, te osnažuje novom sviješću i mogućnostima koje teško možemo zamisliti dok ta energija leži uspavana. Kundalini joga je vrlo moćan stil joge. Iako dijeli isti cilj kao i ostali stilovi joge – buđenje kundalini energije i sjedinjenje s univerzalnim, božanskim izvorom, može dati rezultate i do 16 puta brže. Također ju je lakše vježbati i zahtjeva manje vremena. Neki položaji u drugim stilovima joge mogu biti prilično zahtjevni i mnogi ljudi ih jednostavno ne mogu izvesti ili nemaju dovoljno vremena za vježbu. Kundalini joga je sigurna za svakoga bez obzira prakticirate li već jogu ili ste početnik. Također, Kundalini joga je ‘zarazna’. Nakon što iskusimo rezultate, želimo više. Razlog tome je što se s buđenjem te energije unutar nas također oslobađaju hormoni sreće, a na tisuće setova i meditacija pokrivaju sve faze ljudskog iskustva - objašnjava Sat Kriya Kaur.

Raditi jogu zajedno, kao par, jedan je od najdubljih načina kako unaprijediti odnos. Postoje određene vježbe koje rade parovi kako bi ujedinili energije polariteta (mušku i žensku) koristeći specifične asane, mudre, pranayame i meditacije, govori učiteljica Sat Kriya Kaur i nastavlja:

- To će sinkronizirati vašu energiju s partnerovom, te stvoriti snažnu vezu između vas koja nadilazi vaša fizička tijela. Možete se pripremiti na spajanje svojih duša.

Vježbe se rade u parovima (muškarac-žena, muškarac-muškarac ili žena-žena). One balansiraju muški i ženski polaritet unutar nas (jin i jang), vode nas ka višoj svjesnosti u kojoj osjećamo božansko unutar sebe, ali i u partneru. To je ukupno spajanje polariteta, aura, duhovnosti i svijesti. Dvije aure postaju jedna.

Svaki odnos ili veza zahtijevaju senzibilnost i osluškivanje potreba i želja partnera. Ako par može slušati jedan drugoga bez suda, okrivljavanja ili kritika, to će dati rezultate u svim područjima odnosa. Zajedničke šetnje, čitanje inspirativnih citata, pjesama, zavjeti jedno drugome, masaža, samo su neke od ideja kako da učvrstite svoj odnos. No, neke od najmoćnijih tehnika za izgradnju odnosa su joga i meditacija u paru (Venera kriye).

Kada Shakti (ženski princip energije) obožava Shivu (muški princip), a Shiva se topi kao nektar u Shakti, nastaje jedinstvo. Ako to nije čin obožavanja i viđenja božanskog u partneru, onda je to tek čin gdje se sudaraju dva ega. Stoga njegujte bezuvjetnu ljubav i prihvaćanje i vaš odnos će cvjetati. Venera kriye djeluju tako da stvaraju neurokemijske promjene u mozgu, čime parovi doživljavaju iskustvo ekstaze i zajedničkog blaženstva. One su odlična duhovna praksa, ali i priprema za vođenje ljubavi. Posebno su učinkovite ako parovi izaberu jednu kriyu i prakticiraju je dosljedno 40, 90 ili čak 120 dana kako bi se poboljšao neki od aspekata veze. One umiruju ograničavajući i štetan glas ega, čime se aktivira neutralni (meditativan um) i energija srca. Par će tada doživjeti veće povjerenje, intimnost ali i drugačiji (sveti) seks.

Ako ste sami i u potrazi za srodnom dušom, u kundalini jogi postoje specifične vježbe koje vam mogu pomoći da pronađete svoju srodnu dušu, ističe Sat Kriya Kaur.

- Ovo se također odnosi i na osobe koje stalno upadaju u obrasce privlačenja partnera istoga tipa koji im uopće ne odgovara. Razloga za to ima mnogo, jedan od njih je i taj što nas utisci iz prošlosti (samskare) kojih se nismo uspjeli osloboditi toliko zarobe da često ne vidimo osobu koja je naša srodna duša, doslovno prođemo pored nje, a i dalje smo privučeni osobama koje nam ne odgovaraju. No, ne brinite, ako niste još spremni ući u odnos, pričekajte, biti samac je idealno vrijeme za rad na sebi, što vam kasnije omogućuje da vaš sjaj i projekcija privuku srodnu dušu - objašnjava Sat Kriya Kaur.

Mnogi ljudi krenu na kundalini jogu kako bi im pomogla da nađu ljubav.

- Uz redovitu kundalini praksu, ostajemo u povišenom stanju svijesti te doslovno počinjemo ‘vibrirati’ na drugoj frekvenciji.

U život počinjemo privlačiti ono što nam zaista treba, a ne ono što smo mislili da nam treba u stanju kada nam je ego odrađivao taj proces, umjesto našeg pravog ja. Dio tog procesa je i da otpustimo potrebu za savršenstvom. Ne morate biti savršeni jogi, ne morate biti ‘savršeno’ ljudsko biće. Ali ponekad, ako smo u potrazi za ljubavi, počinjemo se fokusirati na nedostatke kao i nedostatke druge osobe, umjesto na prednosti.

Često se događa da odbijemo mogućnost odnosa zbog nečijeg izgleda, obrazovanja, profesije, materijalnog statusa... Uz kundalini praksu, počinjemo se odnositi prema drugim osobama na energetskoj razini, a ne površno, tada se možemo povezati s ljudima na mnogo dubljoj razini, a mnoge od površnih ‘kritika’ jednostavno nestaju - pojašnjava Sat Kriya Kaur i kaže da se ponekad osoba koju tražimo doslovno pojavi nama “ispred nosa”.

- Kako se to dogodi? Prije svega, kundalini joga radi snažno na izgradnji ljubavi prema sebi i samoprihvaćanju. Mnogi samci ili parovi koji su se rastali izgubili su dodir s osjećajem ljubavi prema sebi ili samopoštovanje. Drugim riječima, prvi korak u pronalaženju prave ljubavi je da se zaljubite u sebe, to također znači usporavanje i uzimanje vremena za sebe. Tada, kada i pronađemo ljubav svog života, mi ju i zadržimo. To dolazi na mnogo različitih načina, ne nužno kako smo očekivali. Ne trebate bilo koju osobu, kao niti savršenog ‘sveca’. Trebate osobu koja je bila predodređena za vas od samog početka. Onu koju je svemir odavno isplanirano da vas ujedini. Onu s kojom ćete izgraditi sretan odnos sada i zauvijek, s kojom ćete hodati ruku pod ruku prema višim razinama božanskog.

U kundalini jogi postoje odlični alati koji pomažu privući partnera u život. Ove jednostavne tehnike su vrlo djelotvorne, testirane na generacijama muškaraca i žena.

Početak rada s Venera kriyama

Venera kriye su snažne jogijske tehnike. Provode se u najvišoj svijesti. Fokus ostaje u srcu, projektirajući ljubav i brigu za partnera. Takva praksa proširuje više centre (chakre), te se kao takva ne bi trebala koristiti za površne senzualne ili seksualne manipulacije ili iskorištavanje druge osobe. Ako su ove tehnike zloupotrebljavaju na bilo koji način, rezultat može ne samo izostati već i biti štetan za obje strane. Venera kriye nemojte prakticirati duže od tri minute. Samo jedna Venera Kriya se može prakticirati u roku od jednog sata. Ako se ipak odlučite za više kriya, neka protekne više od jednog sata do iduće vježbe. Za početak bilo koje Venera kriye, sjednite ispred partnera, stavite ruke u molitvu (spojenih dlanova) ispred srca i otpjevajte mantru “Ong namo Guru Dev Namo” tri puta. S rukama i dalje ispred srca gledajte partnera u oči, a zatim spustite čelo na pod u znak priznanja partnerove energije i više svjesnosti. Projektirajte ljubav iz svoga srca, osvijestite bilo koju pozitivnu misao koju želite, kao što je:

"Mi zaslužujemo sve što nam svemir može ponuditi", ili "Ova meditacija će biti blaženo, duhovno iskustvo za nas oboje." Po završetku svake Venera Kriye, stavite sklopljene dlanove na centar srca i izrecite mantru "Sat Nam" (priznavanje istine i božanskog u meni i tebi) i zahvalite partneru.

Zatim se potpuno opustite nekoliko trenutaka ili ostanite u meditaciji. Vježbe radite u odgovarajućem ambijentu, na mirnom i inspirativnom mjestu, opušteni i neometani.

1. vježba

Sjednite kao na fotografiji stopala se dodiruju (ako je potrebno možete saviti koljena). Primite se za ruke, držite kralježnicu ravno. Gledajte partneru u oči i projektirajte božansku ljubav prema njemu. Dišite prirodno. Jednu minutu.

Nastavite s vatrenim dahom (intenzivno disanje dijafragmom kroz obje nosnice kao da ‘njuškamo’), još dvije minute.

Za kraj: duboko udahnite – zadržite dah koliko je ugodno – izdahnite, kratko zadržite dah, opustite se.

2. vježba

Zauzmite poziciju kao na fotografiji, dodirujući partnerove dlanove. Zatvorite oči, koncentrirajte se na energije u rukama osjećajući jednu životnu struju kako teče kroz vas oboje. Vježba se izvodi od jedne do tri minute.

Kraj: Udah – zadržite dah 30 sekundi, izdahnite, ponovite još dva puta. Zatim oboje stavite ruke u molitvu, meditirajte na svoju vlastitu osobnost, šarm i ljepotu. Osvijestite da ste božanska bića, vježbu radite dvije i pol minute.

Za kraj: duboko udahnite, zadržite dah, izdahnite.

3. vježba

Sjednite na pete (kao na fotografiji) dodirujte dlanove samo vrhovima prstiju. Pogled fiksirajte u partnerov i šaljite jedan drugome božansku ljubav. Vježbu radite dvije do tri minute. Kraj: Udahnite – zadržite dah – izdahnite – zadržite dah – udahnite, opustite se.

4. vježba

Stanite okrenuti leđima partneru, isprepletite prste s partnerovim. Kralježnice se dodiruju, osjetite tijek energije u svojoj i partnerovoj kralježnici. Meditirajte da ste beskonačno, jedno u univerzalnoj svijesti. Dišite prirodno dvije minute.

Zatim odvojite ruke i zasebno se spustite u pretklon rukama dodirujući tlo, mišići gluteusa vam se dodiruju, a noge su po mogućnosti opružene. Ostanite u poziciji jednu minutu. Polako se podignite s udahom, kralježak po kralježak.

Vatreni dah je tehnika disanja

Vatreni dah jedna je od najmoćnijih tehnika disanja. To je energičan, ritmičan dah kroz koji je uključen pupčani centar i solarni pleksus (dijafragma). Dišemo brzo kroz obje nosnice, a udisaj i izdisaj su jednakog intervala. Na udah pupak ide van, na izdah prema kralježnici. Točka pupka i dijafragma kontroliraju disanje. Važno je da je kralježnica ravna, a prsni koš podignut, dok samo tijelo ostaje relativno mirno i opušteno, samo je točka pupka aktivna. Ako se osjećate loše, usporite disanje ili dišite prirodno kroz obje nosnice.

Istjerivač (ubojica) ega

Zašto sam još uvijek sam/a? Nitko nije dovoljno dobar za mene ili tražite savršenoga/savršenu. Gdje god ‘Ja (ego) živi i buja, ti, on ili ona’ nikada neće doći. Ovo-vježbom otpuštamo lažni ego, previsoko mišljenje o sebi, otvaramo se novim vibracijama i sagledavamo svijet drugačijim očima. Postajemo podatni za primanje i davanje. Mijenjamo strukturu aure i cijelog elektromagnetskog polja što u konačnici utječe na vibracije koje šaljemo suprotnom spolu. Također, vježba otklanja zbunjenost, daje jasan fokus, sjajne oči i onaj ‘sladak’ osmijeh na licu. Vrijeme izvođenja vježbe je od jedne do pet minuta. Prije početka postavite namjeru da ćete otpustiti svoj ego iz aure.

Dopustite blokadama svoga ega da budu otpuštene. Držanje: Sjednite u jednostavnu poziciju ravne kralježnice. Podignite ruke do 60 stupnjeva. Savijte jagodice prstiju prema jastucima na dlanu. Palčevi su odvojeni i okrenuti jedan prema drugome. Oči su zatvorene, fokus bi trebao biti iznad glave. U ovoj vježbi dišemo vatreni dah.



Na kraju: udahnite, zadržite dah i dodirnite palčeve iznad glave. S izdahom, raširite prste i u širokom luku spuštajte ruke osjećajući svjetlosti oko tijela. Opustite se nekoliko trenutaka i samo dopustite da ljubav, svjetlost i pozitivna energija ulaze u vaše biće. Promatrajte energiju koja se kreće kroz vaše ruke. Uživajte u blaženstvu. Um je pun iluzija, ali taj trenutak jasnoće je stvarnost vašeg postojanja. To je ljubav.

Meditacija za samopoštovanje

Ovu meditaciju radimo najviše tri minute. Ovo je odlična meditacija ako osjećate nedostatak samopouzdanja, imate osjećaj da niste dovoljno dobri, lijepi, pametni.

To su iluzije našega uma, jer svi smo božanska bića, stvoreni upravo takvi kakvi jesmo. Spojimo palac i mali prst na obje ruke dok su ostali prsti opruženi. Ispružimo desnu ruku ispred sebe pod kutom od 60 stupnjeva, a lijeva je ugodno opuštena savijenog lakta uz tijelo. Oči su zatvorene, duboko potpuno dišemo kroz nos. Meditaciju možete raditi u tišini ili uz neku opuštajuću glazbu. Kraj: duboko udahnemo – izdahnemo – opustimo se s dlanovima na koljenima.

Meditacija za slomljeno srce

Ova meditacija je vrlo opuštajuća. Autonomni živčani sustav će se opustiti, a dah će se automatski pomaknuti prema meditativnom stanju, obnoviti i opustiti srce i um, izliječiti emocionalne rane. Prekid u vezi ima gotovo identične reakcije u živčanom sustavu i mozgu kao i fizičke ozljede ili čak gubitak ekstremiteta.

Ova mudra (položaj ruku) stvara ravnotežu i suptilan pritisak na srčani meridijan, također koristi životnu energiju (pranu) preko srednjeg prsta kako bi ugušila zaostale emocionalne oluje. Sjednemo u ugodnu poziciju. Dlanovi sklopljeni, lagano se dodiruju. Vrhovi srednjeg prsta su na razini trećeg oka (točke između obrva). Podlaktice su paralelne s tlom. Fokus i pogled duboko unutar sebe. Duboko dišemo što može biti u tišini ili slušajući ugodnu meditativnu glazbu ili mantru. Kraj: duboko udahnemo, izdahnemo, i sa sklopljenim dlanovima istežemo ruke prema gore do dvije minute. Vrijeme izvođenja 11, 31 ili 62 minute.

