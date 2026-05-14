DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Bio je to prvi zagrebački restoran koji je u sklopu ekskluzivne kuhinje nudio i makrobiotiku. To je i u svijetu u to vrijeme bilo rijetko, pa su o tome pisali i američki mediji
Esplanada je 1991. služila janjetinu, ali i makrobiotiku
Hotel Esplanade bio je početkom '90-ih godina prvi hrvatski hotel u kojem je uspješno provedena privatizacija, a tijekom procesa osamostaljenja Hrvatske i početkom ratnih zbivanja u Hrvatskoj imao je ulogu okupljališta domaćih i stranih političkih lidera, članova mirovnih misija te domaćih i stranih novinara, koji su se ondje okupljali i prikupljali kontakte i informacije. Uz pripremu finih delicija koje su se posluživale na njihovim sastancima - a kao što vidimo na fotografijama, u ponudi se našao i jedan janjac - hotelska kuhinja prednjačila je u to vrijeme po pionirskim inovacijama, pa je upravo tad uvedena i makrobiotička prehrana.
