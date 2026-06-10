Eugen: Imam multiplu sklerozu, a spremam se za Ironmana

Eugen Kanjir magistar je kineziologije, osobni trener, ultramaratonac i bivši državni prvak u karateu. Cijeli život zaljubljen je u sport, fitness i pomicanje granica vlastitog tijela. U trčanje se zaljubio tijekom studija, a vrlo brzo počeo je sudjelovati na utrkama. Svaka završena utrka bila je samo uvod u novu, dužu i zahtjevniju. Nije ni slutio da će mu jednog dana život "priuštiti" utrku s vlastitim tijelom.

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Pokretanje videa... VIDEO Eugen Kanjir, osobni trener i ultramaratonac | Video: 24sata/Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell

Prije tri godine istrčao je svoju prvu utrku dugu 70 kilometara. Mjesec dana nakon toga počela mu je trnuti desna noga. Isprva tome nije pridavao veliku pažnju, no ubrzo je utrnula i desna ruka.

- Šepao sam na desnoj nozi, a nisam mogao micati prstima na desnoj ruci - prisjeća se.

U strahu da je riječ o moždanom udaru, odmah je otišao na hitni prijam. Uslijedio je niz pregleda i pretraga. Između ostalog, liječnici su lumbalnom punkcijom uzeli uzorak tekućine koja okružuje mozak i kralježničnu moždinu. Nakon obrade stigla je dijagnoza - multipla skleroza.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Multipla skleroza kronična je autoimuna bolest središnjeg živčanog sustava kod koje imunološki sustav napada mijelinsku ovojnicu živaca, otežavajući prijenos signala između mozga i ostatka tijela. Bolest je nepredvidiva, a simptomi i tijek razlikuju se od osobe do osobe. Za Eugena je to bio trenutak u kojem se sve promijenilo.

- Od osjećaja da si stroj, da ti je nebo granica i da si upravo istrčao 70 kilometara do potpune neizvjesnosti i ležanja u krevetu. Pitanja bez odgovora. Strah. Što sad? Čime da se bavim? Mislio sam da je sve ono što sam planirao nestalo preko noći - napisao je na Facebooku.

Pitanje "Zašto baš ja?" nije ga dugo držalo.

Foto: Privatni album

- Taj osjećaj trajao je dva dana. Nakon toga odlučio sam da neću plakati nad svojom sudbinom. Živ sam i neću se predati. Završit ću ono što sam naumio, kad-tad, bez obzira na sve - govori.

Nedavno je Eugen istrčao Istria 100, najveću i najtežu hrvatsku trail utrku, još jednom dokazujući da multipla skleroza ima mnogo lica. Taj je uspjeh bio kruna njegove odluke da dijagnoza ne definira njegov život.

Foto: Privatni album

- Nije bilo lako. Bilo je padova, sumnji, dana kad nije išlo. Posao po 12 sati, obaveze, život, a ja nisam primarno trkač, volim i druge oblike treninga. Ali obećao sam sebi da ću to završiti. Da neću odustati, makar i puzao do cilja. Osjećaj ponosa na kraju ne možeš opisati jer ova te utrka natjera da preispitaš sve životne odluke. Ovih 100 milja doslovno je opis života. Usponi, nizbrdice, mrak, sunce, blato, žuljevi, ozljede, mozak ti podmeće, ali ako se ne daš i ideš dalje, uspiješ - kaže Eugen.

Opisujući 100 milja kroz uspone, padove, sumnje i trenutke u kojima treba jednostavno nastaviti dalje, Eugen zapravo opisuje i posljednje tri godine života s multiplom sklerozom. No upravo ga je to iskustvo, kaže, naučilo lekciji koju nije mogao pronaći ni u jednoj utrci ni treningu - kako usporiti, staviti stvari u perspektivu i prestati od sebe tražiti savršenstvo.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

- Prije dijagnoze osjećao sam velik pritisak. Očekivanja drugih, očekivanja od sebe. Htio sam uspjeti u svemu i zamjerao sam si kad ne bih dao maksimum. A onda sam ležao u krevetu i čekao rezultate. Sve sam stavio u perspektivu. Zašto sam se ikad i zbog čega toliko brinuo? Kao da mi je netko skinuo veliki teret s leđa. To je možda i najbolje što mi je bolest donijela - govori Eugen.

Kao osobni trener u varaždinskoj teretani Gibi Gib, i prije dijagnoze radio je s osobama oboljelima od multiple skleroze.

- Nisam znao što znači ta bolest sve dok nisam počeo trenirati ljude koji imaju multiplu. Kod mene je bilo različitih generacija i različitih stadija bolesti, od ljudi s manjim neurološkim smetnjama do onih u invalidskim kolicima. Tu sam se dosta educirao kako bih im mogao pomoći maksimalno. Nisam ni slutio da ću jednog dana ta znanja morati primjenjivati na sebi - kaže naš sugovornik.

Bolest je neizlječiva, no simptomi se mogu ublažiti pravilnim načinom života, terapijom i tjelesnom aktivnošću. Eugen priznaje da je morao naučiti bolje slušati vlastito tijelo.

- Treniram i dalje puno, ali više ne radim preintenzivne vježbe koje veoma opterećuju živčani sustav. Ako radim deadlift, radije ću napraviti više ponavljanja s manjom kilažom nego nekoliko ponavljanja s velikim opterećenjem. Shvatio sam da se sporije oporavljam - dodaje Eugen.

Foto: Privatni album

Liječenje Kesimptom, lijekom koji djeluje na B limfocite i smanjuje njihovu aktivnost, također je dio njegove borbe. No Eugen ističe kako je najveća zabluda misao da normalan život staje nakon dijagnoze.

- Danas, uz toliko informacija od doktora i pametnih lijekova, uz mnogo metoda treninga, nema razloga za strah - kaže.

Osim propisane terapije, važnu ulogu imaju svakodnevne navike.

- Kronični umor mogu ublažiti treningom, dobrim snom, kvalitetnom hranom, pozitivnom energijom i manjom količinom stresa. Meni pomažu priroda i sunce. Obožavam provoditi vrijeme vani. Ispunjava me kad mogu bos trčati po tlu - otkriva ovaj Varaždinac.

Najveću snagu, ipak, pronalazi u načinu razmišljanja.

- Mislim da kako zračiš, tako privlačiš. Puno mi pomaže biti pozitivan. Ljudi su po prirodi negativni, a bitno je ne odustati. Glava i tijelo su jedno i ne ide jedno bez drugoga. Meni je važno da je moj duh uvijek zdrav, da se borim, da dajem sve od sebe i pobijedim sebe.

Foto: Privatni album

Pred njim je sad novi cilj - Ironman.

- Za njega me priprema trener Jurica Pajtak. Pliva se gotovo četiri kilometra, vozi bicikl 180 kilometara, a na kraju se trči maraton. To mi je trenutačno najveći cilj.

Dok se priprema za Ironmana, Eugen ne razmišlja o pobjedi nad konkurencijom ni o vremenu na cilju. Najvažnije mu je ono što mu je bolest pomogla shvatiti - da mogućnost kretanja, trčanja i pomicanja vlastitih granica nikad ne treba uzimati zdravo za gotovo. Zato danas na trening ne gleda samo kao na put do bolje forme nego kao na priliku za zahvalnost.

- Ja na trening ne gledam samo na način da budem jači ili u boljoj formi. Za mene je trening vrijeme za mentalni reset i prilika za zahvalnost. Zahvalnost što mogu trčati, pomicati svoje tijelo, disati punim plućima i raditi što drugi ne mogu. Zato trening nije kazna za ono što sam pojeo nego nagrada za ono što moje tijelo može - zaključuje.