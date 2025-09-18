Obavijesti

Anđa Marić: Savjetujete samo da bi se vi osjećali bolje i da ne biste na kraju završili kao ja...

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
3
Zagreb: An?a Mari? | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Glazbenica i spisateljica, koja se već godinama hrabro nosi s multiplom sklerozom, u emotivnoj poruci progovorila je o lažnoj empatiji, naglasivši pravo značenje istinske podrške i ljudskosti.

Anđa Marić (48) poslala je oštru poruku obožavateljima na društvenim mrežama. Glazbenica i autorica, inspiracija mnogima zbog svoje ustrajne borbe s multiplom sklerozom, na svojem Instagram profilu otvoreno je progovorila o neugodnim porukama i 'dobronamjernim' savjetima koje dobiva. Istaknula je kako takvi komentari često više govore o onima koji ih šalju nego o onome kome su upućeni. Usto, podijelila je i upečatljivu fotografiju.

- Ljudi dijele ‘dobronamjerne’ savjete da bi se oni osjećali bolje - napisala je Anđa.

Također, objasnila kako njezini videi i vježbe, koje dijeli radi vlastite motivacije i poticanja drugih, nerijetko rezultiraju porukama prepunim savjeta koje nije tražila.

- Ti savjeti stižu jer je ljudima toliko nelagodno dok gledaju kako mi se tresu ruke ili noge, dok hodam sa štapom ili što već…Pa mi hitno pišu u inbox. Ne gospođo, to nije zbog mene. To je zbog vas. Da se VI osjećate bolje. Da se vi osjećate kao dobra osoba. Samo zato što vas je preplavio užas dok ste me gledali. Užas da ne biste završili isto kao ja, da vam se slučajno ne desi nešto slično. Ili samo užas od same pomisli kako bi vama bilo u mojoj koži - istaknula je Marić.

Zagreb: An?a Mari?
Zagreb: An?a Mari? | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Marić je dodala da joj takve poruke najčešće šalju ljudi koji nikada nisu podržali njezin rad. 

- Zato, STOP! Stop sa ‘dobronamjernim’ savjetima od vas koji nikada niste kupili moju knjigu, nikada niste bili na mojoj promociji, nikada niste kupili moj CD, niti došli na ijedan moj koncert. Nikada niste podržali ništa što radim. Ne poznajete me, promatrate me izdaleka, a ti vaši ‘dobronamjerni’ savjeti su zapravo maskirana superiornost i strah da se vama ne desi isto - poručila je glazbenica i autorica.

- Dakle, zadržite svoje savjete za sebe. Ako ne možete dati podršku, onda nemojte davati NIŠTA - zaključila je Anđa.

Inače, njezina objava posebno odjekuje jer daje širu perspektivu. Anđa nije tek žena koja se hrabro nosi s bolešću, već je i svestrana umjetnica i kreativka bogate karijere - od osvajanja titule druge pratilje na izboru za Miss Hrvatske 1998., preko pokretanja rock benda 'Flare' s bratom i osvajanja Porina za najboljeg izvođača 2001., pa sve do uspješnog pisanja nagrađivanih knjiga. Danas je i certificirani life coach, motivacijska govornica i autorica. 

Foto: screenshot/instagram

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

