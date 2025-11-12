Smrtonosna prijetnja: Novo cjepivo protiv malarije ulijeva nadu majkama i bebama u Africi

Zajednički istraživački projekt koji financira EU ima za cilj zaštititi žene prije nego što zatrudne – pristup koji bi mogao transformirati zdravlje majki i novorođenčadi u regijama gdje je malarija endemska.

Dr. Flavia D’Alessio vodi istraživanje cjepiva u sklopu Europske inicijative za cjepiva (EVI) u Heidelbergu u Njemačkoj i koordinira petogodišnji projekt ADVANCE-VAC4PM koji traje do 2027. godine. Objasnila je razloge inicijative.

„Kada žena zatrudni po prvi put, posebno je osjetljiva na malariju. Parazit inficira crvene krvne stanice koje zatim mogu proći u posteljicu i tamo se nakupljati, uzrokujući vrlo nepovoljne ishode i za majku i za dijete.”

Cilj je razviti cjepivo za adolescentice koje nikada nisu bile trudne. Poput cjepiva protiv HPV-a koje se daje tinejdžerima kako bi se spriječio rak vrata maternice, ono bi pružilo dugotrajnu zaštitu ženama nakon što počnu rađati.

Utjecaj na ljude

Potencijalni utjecaj je golem. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), malarija u trudnoći povezana je s između 75 000 i 200 000 smrtnih slučajeva dojenčadi svake godine i više od 800 000 novorođenčadi niske porođajne težine.

Placentna malarija, kako se naziva, također može uzrokovati anemiju i visoki krvni tlak kod majki, osobito tijekom prve trudnoće.

Cjepiva u razvoju ciljaju protein parazita malarije pod nazivom VAR2CSA, koji omogućuje da se zaražene crvene krvne stanice vežu za tkivo posteljice. Blokiranje ovog proteina možda neće spriječiti infekciju, ali će zaštititi trudnice i njihovu novorođenčad od najopasnijih posljedica.

U razvoju su dva kandidata za cjepivo: PAMVAC, koji je stvorilo Sveučilište u Kopenhagenu u Danskoj, i PRIMVAC, koji je razvio francuski Nacionalni institut za zdravlje i medicinska istraživanja (INSERM) u Parizu. Oba ciljaju slične regije istog proteina.

Kako bi povećali učinkovitost, istraživači istražuju novi pristup koristeći se česticama sličnim virusu – neinfektivnim strukturama koje oponašaju viruse i pomažu u pokretanju jačeg imunološkog odgovora. Također testiraju može li kombinacija PRIMVAC-a s verzijom PAMVAC-a s česticama sličnim virusu pružiti veću zaštitu od bolesti.

Napredak u začetku

Rana ispitivanja pokazala su ohrabrujuće rezultate. Oba kandidata za cjepivo sigurna su, dobro se podnose i mogu proizvesti snažan imunološki odgovor.

Kritični sljedeći korak jest vidjeti hoće li se ovaj imunološki odgovor prevesti u stvarnu zaštitu. Istraživači će pratiti cijepljene žene od trenutka kada prime cjepivo do trudnoće i poroda prvog djeteta kako bi procijenili razvijaju li manje slučajeva placentne malarije od necijepljenih žena.

„Morat ćemo pratiti žene tijekom cijelog ovog razdoblja kako bismo dokazali zaštitu”, rekla je D’Alessio.

Ako se pokažu uspješnima, cjepiva će se podvrgnuti rigoroznom testiranju prije dobivanja nacionalnog regulatornog odobrenja i pretkvalifikacije SZO-a, čime će se utrti put širokoj proizvodnji i distribuciji.

Međunarodna suradnja

Konzorcij ADVANCE-VAC4PM okuplja 10 vodećih istraživačkih institucija iz Europe i Afrike, s bogatim iskustvom u razvoju cjepiva protiv malarije. Ključni partneri uključuju institucije iz Francuske, Danske, Nizozemske, Gane, Malavija, Burkine Faso i Benina.

Opću koordinaciju vodi EVI, neprofitno partnerstvo za razvoj proizvoda koje radi na ubrzavanju razvoja sigurnih, učinkovitih i pristupačnih cjepiva za bolesti koje najviše pogađaju zemlje s niskim i srednjim dohotkom.

Partnerstvo EVI podupire i EU, između ostaloga putem ključnih europskih partnerstava kao što su Inovativna zdravstvena inicijativa i Partnerstvo europskih zemalja i zemalja u razvoju za klinička ispitivanja, zajedno s nacionalnim vladama i drugim međunarodnim organizacijama.

Istraživanje se nadovezuje na raniji rad povezan s ova dva kandidata za cjepivo koje je također vodio EVI i podržao japanski Globalni fond za inovacije u zdravstvu, naglašavajući međunarodnu prirodu suradnje.

Ispitivanja u Africi

U Burkini Faso u tijeku su pripreme za terenska ispitivanja koja vodi profesor Sodiomon Sirima i njegov tim u organizaciji Groupe de Recherche Action en Santé, nevladinoj biomedicinskoj istraživačkoj organizaciji u Ouagadougou.

Prethodna ispitivanja uključivala su cijepljenje skupine odraslih žena koje nisu trudne i koje nisu imale prethodne trudnoće u anamnezi. Rani nalazi potvrdili su dobar imunološki odgovor.

„Sada moramo vidjeti održavaju li se te obrane nakon što djevojčice postanu seksualno aktivne i kasnije trudne”, rekao je Sirima, vodeći stručnjak za istraživanje cjepiva protiv malarije i strategije kontrole.

Ovisno o broju trudnoća zabilježenih među sudionicima, ova faza može potrajati i do dvije godine.

„Cilj je pronaći cjepivo koje je sigurno i stvara dugotrajan zaštitni imunološki odgovor”, naglasio je.

„Ako cijepljene žene budu imale manje pobačaja, mrtvorođenja i novorođenčadi male težine, to će biti golemo postignuće za cijepljenje i istraživačku zajednicu malarije u cjelini.”

Rad uz postojeće alate

Ako bude odobreno, cjepivo će nadopuniti postojeće strategije prevencije malarije. To uključuje mrežice za krevet tretirane insekticidima i intermitentno preventivno liječenje trudnica (IPTp) – mjesečna terapija lijekom koji preporučuje SZO u regijama gdje je malarija endemična.

Pokazalo se da IPTp smanjuje perinatalnu smrtnost za oko 27 % među ženama u prvoj ili drugoj trudnoći. Ali lijek nije uvijek dostupan u ruralnim područjima, javlja se otpornost na njega i ne može se uzimati tijekom prvog tromjesečja – upravo kada su žene najosjetljivije na infekciju.

„To je još jedan razlog zašto je cjepivo toliko potrebno”, naglasila je D’Alessio.

Osim kliničkih istraživanja, tim projekta ADVANCE-VAC4PM također u velikoj mjeri ulaže u izgradnju kapaciteta. To uključuje obuku studenata poslijediplomskih studija, mentorstvo afričkim istraživačima na početku karijere, jačanje lokalnih laboratorijskih kapaciteta i razvoj digitalnih alata za praćenje ishoda trudnoće u pripremi za ispitivanja učinkovitosti većih razmjera.

Također će se provesti modeliranje kako bi se procijenila isplativost, izvedivost i prihvatljivost cjepiva.

Pogled u budućnost

Put do cjepiva za placentnu malariju je dug, ali napredak je sve veći.

S dva obećavajuća kandidata u poodmakloj fazi razvoja, koordiniranim međunarodnim ispitivanjima u tijeku i jasnom podrškom europskih i afričkih partnera, zaštita majki i novorođenčadi od jedne od najrazornijih komplikacija malarije izglednija je nego ikad.

Ako bude uspješno, cjepivo bi moglo spriječiti tisuće smrti majki i dojenčadi svake godine. Za obitelji diljem Afrike i šire to bi značilo sigurnije trudnoće, zdraviju novorođenčad i novu nadu u borbi protiv jedne od najsmrtonosnijih bolesti na svijetu.

Autorica Vittoria D’Alessio

Istraživanja u ovom članku financira EU-ov program Obzor. Stavovi sugovornika ne odražavaju nužno stavove Europske komisije.

​Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu Horizon, časopisu za istraživanje i inovacije EU-a.

