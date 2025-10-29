Manje je više: Jednostavne inovacije u gradnji pružaju nadu tijekom nesigurnih vremena

Kreirala ju je švedska neprofitna organizacija BetterShelter te je postala uobičajen prizor u hitnim situacijama diljem svijeta, od improviziranih kampova koji su se pojavili diljem Europe za ukrajinske izbjeglice 2022. godine do skloništa postavljenih nakon potresa u Maroku 2023. godine.

Uspjeh ove skromne konstrukcije leži u njenoj jednostavnosti. Četiri osobe je mogu sastaviti za nekoliko sati, a dolazi ravno spakirana u dvije kutije, zajedno s prozorima, vratima koja se mogu zaključati i svjetiljkom na solarni pogon.

Štedljivo razmišljanje

Takva jednostavna i pristupačna rješenja koja su usmjerena na funkcionalnost umjesto na nepotrebne ukrase posljednjih su godina dobila sve veću pozornost pod naslovom „štedljive inovacije”.

- Ovi proizvodi uglavnom su jeftiniji za kupiti i napraviti - rekao je dr. Max von Zedtwitz, stručnjak za međunarodne inovacije koji je koautor studije koju financira EU o štedljivim inovacijama u Europi objavljene u veljači 2025. godine. - Također imaju tendenciju da budu manje rasipni i komplicirani u svom dizajnu - govori.

Studija, koja je istaknula BetterShelter uz druge prepoznatljive izume, naglasila je kako štedljive inovacije postaju posebno relevantne jer se Europa suočava s rastućim troškovima i društvenim izazovima. Šokovi pandemije bolesti COVID-19, rat u Ukrajini, klimatske promjene i napetosti u globalnoj trgovini istaknuli su hitnu potrebu kontinenta za poticanjem inovacija i konkurentnosti.

Preispitivanje inovacija

Povijesno gledano, štedljive inovacije razvijane su za ili u zemljama s nižim prihodima. Srodni pojam „obrnuta inovacija” odnosi se na to kada se pametne ideje stvorene u siromašnijim zemljama upotrebljavaju u bogatijim zemljama – u obrnutom smjeru od uobičajenog trenda.

U Europi je obrnuta inovacija i dalje rijetka, ali je njen potencijal ogroman. Ova bi rješenja mogla pomoći Europi da učini više s manje, ojača lokalne opskrbne lance i smanji ovisnost o fosilnim gorivima. To su sve ključni ciljevi Kompasa za konkurentnost EU-a, strateškog plana za poticaj rasta i inovacija Europe.

Štedljive inovacije također su u skladu s prioritetima Europe za održivost i društvenu uključivost. To znači dizajniranje alata koji su robusni, pristupačni i dostupni, bilo da se radi o pročišćivaču vode na solarni pogon ili jeftinom dijagnostičkom alatu za ruralne klinike.

Pristup je dobro prilagođen rješavanju društvenih izazova i napretku ključnih prioriteta na agendi EU-a. Fokusiranjem na mudro korištenje resursa i stvaranje dizajna koje je lako upotrebljavati, oni pomažu u smanjenju utjecaja na okoliš, na primjer, učinkovitim sustavima za desalinizaciju ili sakupljačima magle.

Ove inovacije mogu ojačati lokalne zajednice tako što će biti pristupačnije i bolje prilagođene potrebama zajednice. Primjerice, jednostavne aplikacije za zdravstvenu dijagnostiku na pametnim telefonima pomažu lokalnim klinikama u rješavanju svakodnevnih izazova s manje resursa.

Europski obrat: održivost i društvena svrha

Europske štedljive inovacije, rekao je von Zedtwitz, proširile su koncept izvan pukog smanjenja troškova. Prema Jonasu Antanavičiusu, litavskom istraživaču politika koji je koautor studije, one obično imaju „društvenu svrhu i širi cilj vođen idealima osnivača”. Studija EU-a otkrila je da glavni pokretači štedljivih inovacija u Europi nisu velike korporacije, nego novoosnovana poduzeća, mala i srednja poduzeća i lokalne nevladine organizacije, organizacije koje se fokusiraju na društveni utjecaj umjesto na profitne marže.

Građani također pridonose idejama. Na primjer, projekt kojeg je financirao EU pod nazivom FRANCIS (2021. – 2025.) proveo je dva otvorena inovacijska natjecanja u kojima su obični ljudi zajednički osmišljavali štedljiva rješenja uz vodstvo znanstvenika i mentora iz industrije. Modularne police za kompaktne domove i tablete koje se otapaju u kremu za sunčanje kada se pomiješaju s vodom bile su među idejama koje su se ondje pojavile.

Zanimljivo je da je studija otkrila da većina štedljivih inovacija dolazi iz europskih regija s visokom stopom inovacija, poput Njemačke, Francuske i Nizozemske, iako su ti proizvodi osmišljeni za uvjete s niskim resursima.

Robusna, uspješna rješenja

U osnovi, štedljive inovacije znače postići više s manje. - Ne radi se samo o smanjenju troškova - kaže von Zedtwitz. - Radi se i o poboljšanju korisnosti za one kojima je potreban manje kompliciran, manje pretjerano projektiran proizvod ili usluga, onaj koji je robustan i stvarno funkcionira - poručuje.

Jedan je primjer ChARM, kompaktni uređaj veličine digitalnog kuhinjskog mjerača vremena koji podržava rano otkrivanje upale pluća kod djece. Ima tri gumba i izlaze označene bojama, što omogućuje zdravstvenim radnicima bez napredne medicinske obuke u zajednici da ga učinkovito upotrebljavaju. Njegovo napajanje na baterije i robustan dizajn, otpornost na prašinu, vodu i toplinu, čine ga pouzdanim dijagnostičkim alatom u nedovoljno opskrbljenim regijama Afrike, Azije i Latinske Amerike.

Ključni sektori: zdravstvena skrb i voda

Studija EU-a prepoznala je zdravstvenu skrb i zelene tehnologije kao istaknute sektore za štedljive inovacije. Zdravstvena skrb čini se posebno zrela za ove inovacije. One se kreću od 3D tiskane ručne protetike turskog instituta Robotel i digitalnih rješenja kao što su očni pregledi pametnim telefonom tvrtke Peek Vision do pojednostavljenih procesa kao što su paneli primarne zdravstvene zaštite koji se upotrebljavaju u Hrvatskoj za pomoć u praćenju pacijenata.

Nekoliko europskih tvrtki također se usredotočilo na pročišćavanje i ekstrakciju vode. Na španjolskim Kanarskim otocima, projekt Life Nieblas kojeg financira EU razvio je niskotehnološke sakupljače magle koji oponašaju lokalna stabla koja zadržavaju vlagu te se oslanjaju na vjetar kako bi uhvatili vlažan zrak, bez ikakve potrebe za vanjskom energijom.

Put koji je pred nama

Unatoč potencijalu, većina donositelja politika jedva da ih je svjesna, a trenutačno za njih ne postoji posebna strategija ili financiranje. Program Europskih ekosustava za inovacije ide u pravom smjeru, pružajući podršku povezanijoj i uključivoj mreži inovacija u EU-u. Međutim, štedljive inovacije i dalje su marginalne, a većina inovacijskih politika i dalje favorizira visokotehnološke, visokoprofitne projekte.

- Ključni prvi korak za štedljive inovacije bilo bi podizanje svijesti među donositeljima politika i zajednicama - kaže Antanavičius.

Studija preporučuje financiranje reforme kako bi se ideje usmjerene na ljude mogle natjecati s visokobudžetnim tehnološkim projektima. Također se poziva na programe obuke kako bi se inovatorima i kreatorima politika pomoglo da bolje razumiju koncept.



Štedljivi inovatori Europe dokazuju da su ponekad najjednostavnija rješenja najpametnija. Pitanje je hoće li donositelji politika ovoj tihoj revoluciji posvetiti pažnju, i resurse, koje zaslužuje. Stavovi sugovornika ne odražavaju nužno stavove Europske komisije. Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu Horizon, časopisu za istraživanje i inovacije EU-a.

Autorica: Kaja Šeruga

