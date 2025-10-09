Obavijesti

Komentari 0
Europa na dlanu: Iz Zagreba do Milana letite za samo 30 eura

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS

Ryanair bilježi snažan interes putnika za svoje linije iz Zagreba. Ovi letovi pružaju priliku da u kratkom vremenu stignete do atraktivnih destinacija, često po vrlo niskim cijenama

Ryanair bilježi snažan interes putnika za svoje linije iz Zagreba, s visokim postotkom popunjenosti. Na Maltu je u protekloj sezoni putovalo više od 67.000 putnika, s prosječnom popunjenošću od gotovo 91 posto, dok je Dublin ostvario više od 36.000 putnika uz gotovo potpunu popunjenost od 97,8 posto. Pafos na Cipru zabilježio je više od 20.000 putnika s popunjenosti od 88,9 posto, a Palma de Mallorca gotovo 18.000 putnika i prosječnu popunjenost od 91,8 posto.

Grom pogodio avion koji slijeće na Krk 01:44
Grom pogodio avion koji slijeće na Krk | Video: Čitatelj 24sata

Ako planirate kraći odmor ili city break, Malta je trenutno jedna od najpovoljnijih opcija, s cijenama letova već od 30 eura. Putovanje traje oko sat i 55 minuta, a najpovoljniji termini su od 8. do 14. studenog. Za ljubitelje talijanske kulture i kuhinje, Milano je dostupna opcija već od 30 eura, s trajanjem leta od 1 sat i 15 minuta u razdoblju od 11. do 17. listopada.

Dolazak prvog zrakoplova aviokompanije Ryanair u Zagreb iz Bruxellesa
Dolazak prvog zrakoplova aviokompanije Ryanair u Zagreb iz Bruxellesa | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Švicarski Basel nudi kratak bijeg u europsku metropolu s cijenama od 31 eura i trajanjem leta od 1 sat i 35 minuta u periodu od 13. do 22. studenog. Ako želite otputovati u London, letovi su dostupni već od 34 eura, s trajanjem od 2 sata i 30 minuta, u terminima od 9. do 16. studenog.

Za putovanje prema Grčkoj, let za Krf je dostupan po cijeni od 40 eura, a let traje 1 sat i 35 minuta u periodu od 9. do 16. listopada. Pafos na Cipru također nudi povoljne letove od 40 eura, s trajanjem leta od 2 sata i 45 minuta između 23. i 30. studenog. Španjolska Palma de Mallorca dostupna je od 42 eura, a let traje 2 sata i 20 minuta u razdoblju od 13. do 21. listopada.

FILE PHOTO: Stranded passengers of low-cost air carrier Ryanair queue for hotel vouchers or new tickets during European wide protests and strikes for Ryanair employees in demand for better working conditions at Fraport airport in Frankfurt
Foto: Kai Pfaffenbach

Pariz, poznat po kulturi i gastronomiji, dostupan je po cijeni od 48 eura, s trajanjem leta od 2 sata i 10 minuta između 20. i 29. listopada. Irski Dublin nudi nešto duže letove od 3 sata i 10 minuta, ali po cijeni od 53 eura, u periodu od 16. do 22. studenog, što ga čini odličnom opcijom za tjedni odmor ili vikend putovanje.

Osim ovih destinacija, Ryanair iz Zagreba nudi i letove prema Napulju (od 141 euro), Palermu (za 88 eura), Kosu (od 48 eura), Baselu (od 31 eura), Malmoeu (od 90 eura), Manchesteru (od 122 eura), Londonu (od 34 eura), Eindhovenu (od 58 eura) i drugima, čime pokriva gotovo cijelu Europu i nudi razne opcije za odmor, posao ili vikend putovanja. Valja imati na umu da nisu svi letovi prema navedenim destinacijama dostupni tijekom cijele godine, već sezonski. 

Ovi podaci pokazuju da je putovanje avionom iz Zagreba prema popularnim europskim destinacijama danas pristupačno, brzo i praktično. Bilo da želite istraživati mediteranske gradove, uživati u kulturnim metropolama ili posjetiti obalu i otoke, Ryanair nudi opcije koje štede i vrijeme i novac, često nudeći cijene niže od putovanja vlakom unutar Hrvatske.

