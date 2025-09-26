Zrakoplovni stručnjaci za 24sata otkrili gdje su najopasniji letovi i kako pojedinci ometaju GPS

Na putu prema Plovdivu 1. rujna 2025., predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen imala je neugodno iskustvo. Čarter zrakoplov kojim upravlja luksemburška zrakoplovna tvrtka LuxAviation, kružio je oko zračne luke Plovdiv sat vremena, koristeći papirnate karte za slijetanje, nakon što je bio meta ometanja GPS-a.

U srijedu 24. rujna 2025., slična situacija dogodila se i španjolskoj ministrici vanjskih poslova, kada je avion u kojem je letjela blizu Kalinjingrada također prijavio ometanje GPS-a. Ne treba biti genije da bi shvatili kako su slučajevi povezani, a između dva incidenta dogodila se cijela niska incidenata povezanih na neki način s letenjem i zrakom. U Poljsku je upalo dvadesetak dronova, ruski Migovi lete po Estoniji, dronovi su zaustavili rad zračnih luka u Kopenhagenu i Oslu.

Iz Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (CCAA), točnije ureda zaštite zračnog prometa objasnili su nam fenomen ometanja GPS-a koji nije tako neuobičajen u ratnim zonama.

- Od veljače 2022. zabilježeno je znatno povećanje ometanja i lažnog prikazivanja globalnog navigacijskog satelitskog sustava (GNSS), posebno u regijama koje okružuju područja sukoba i drugim osjetljivim područjima kao što su Sredozemlje, Crno more, Bliski istok, Baltičko more i Arktik. Ti incidenti spadaju u područje informacijske sigurnosti zračnog prometa. Ometanje se zasniva na relativno niskoj jačini signala koji sa satelita putuje prema zemljinoj površini, a ometanje stvara radiofrekvencijsku interferenciju koja sprječava GPS/GNSS prijamnike da prate satelitske signale, zbog čega sustav postaje neučinkovit ili degradiran - objasnili su iz CCAA i dodali da ovakva ometanje ne mogu biti posljedica običnih građana koji se igraju.

- Jačina uređaja kojim se ometa signal određuje njegov domet, ali sredstva koja su dostupna civilnom djelu stanovništva nemaju jačinu kojom bi se ometalo signale na većim udaljenostima - objasnili su iz CCAA te dodali kako to izgleda u praksi.

Foto: Wikimedia Commons

- Lažno prikazivanje uključuje emitiranje krivotvorenih satelitskih signala kako bi se zavarali prijamnici GPS/GNSS-a, što uzrokuje netočne podatke o položaju, navigaciji i vremenu – pa bi takvo ometanje moglo usmjeravati zrakoplov u fazi slijetanja prema lokaciji na kojoj se uopće ne nalazi aerodrom. Te interferencije mogu dovesti do različitih operativnih izazova za zrakoplove i zemaljske sustave, te je u nekolicini slučajeva uočeno ometanje signala ali to do sada nije dovelo do značajnijih nezgoda ili nesreća. Krovna europska agencija za sigurnost zračnog prometa EASA kontinuirano prati tu pojavu kako bi bila spremna pružiti savjete svim sudionicima u zrakoplovstvu u slučaju da postoje naznake da bi to moglo utjecati na sigurnost - objasnili su nam. Moderni zrakoplovi najčešće koriste Američki globalni pozicijski sustav, europski Galileo, ruski GLONASS, kineski BeiDouvoza, a iz CCAA otkrivaju koje sustave koriste komercijalni avioni.

- Što se tiče zrakoplovstva, GPS/GNSS signal još uvijek nije primarno sredstvo za navigaciju zrakoplova, upravo zbog svoje ranjivosti, već se koriste konvencionalna navigacijska sredstva poput inercijalnog sustava u zrakoplovu te VOR-ova, DME-ova, NDB-eva ili ILS-ova na aerodromima - objasnili su iz CCAA i dodali da ometanje GPS-a može biti i posljedica djelovanja prirode.

- Kao kod svake tehnologije koja se zasniva na radiovalovima, postoje prirodni fenomeni koji utječu na kvalitetu signala, između ostalog to mogu biti nepovoljni vremenski uvjeti, solarne oluje i slično - zaključili su.