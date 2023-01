Evo gdje je najbolje čuvati ulje u kuhinji, da se ne bi pokvarilo

Ako često koristite ulje u kuhinji, postoji velika šansa da imate bocu odmah pokraj štednjaka. Iako je to mjesto prikladno za brzi pristup, pitanje je može li se ulje, ako ga držite pored štednjaka, brže pokvariti.

Je li u redu držati ulje pored štednjaka?

- Vrućina bi potencijalno mogla oksidirati ulje, a oksidacija je užasno štetna, ali osim ako ne držite ulje točno iznad ploče štednjaka jer tu toplina raste, govorimo o možda 5 ili 10 stupnjeva razlike. To neće biti dovoljno da značajno skrati životni vijek ulja, ali to ne znači da je to najbolje mjesto za njegovo držanje - kaže Cate Shanahan, američka doktorica.

Pravilno skladištenje je u konačnici način da se očuvaju zdravstvene prednosti dobrih ulja za kuhanje poput maslinovog ulja.

- Najbolje je pronaći hladno, tamno mjesto jer kisik, svjetlost i toplina najbrže razgrađuju ulje. Dakle, najbolji način čuvanja ulja je u smočnici - savjetuje Jim Savage, kalifornijski proizvođač organskog ekstradjevičanskog maslinovog ulja.

Izbjegnite oksidaciju s ovim uljima za kuhanje

Bilo da odlučite ulje držati pokraj štednjaka ili u smočnici, Shanahan kaže da možete izbjeći oksidaciju izbacivanjem ulja koja najlakše oksidiraju.

- Ima ih osam, pa ih zovem 'omraženih 8' kako bih pomogla svima da zapamte - kaže ona, napominjući da toksikolozi, koji testiraju sljedećih osam ulja na probleme s oksidacijom, kažu da se ne bi trebala koristiti za kuhanje.

Nezdrava ulja koja treba izbjegavati:

Umjesto njih preporučuje se koristiti zdravija ulja, a ovo je nekoliko najboljih opcija:

Zdravija ulja, s druge strane, obično se ekstrahiraju iz većih orašastih plodova ili sjemenki, pa zahtijevaju manje obrade i imaju veće zdravstvene prednosti.

Ako ste se ikada brinuli da će se ulje pokraj štednjaka brže pokvariti, niste u potpunosti bili na krivom tragu. Čak i ako je izloženost toplini mala, ona je još uvijek nepovoljan faktor, zajedno sa svjetlom i kisikom.

Dakle, ako želite produljiti vijek trajanja ulja za kuhanje i smanjiti oksidaciju, najbolje ga je držati u ormariću, prenosi MBG.

