Učite djecu kuhati, čistiti i radu u vrtu, to nije manje važno od čitanja lektire ili matematike

Nedavno sam vidio članak o vraćanju domaćinstva u škole. Iako ideja zvuči dobro, roditelji moraju prihvatiti da se stari načini školovanja neće tako brzo vratiti te da je nepromišljeno očekivati da je jedino škola odgovorna za to da proizvede produktivne i korisne mlade ljude. Uloga je roditelja da ih pripremaju za stvarni život i svijet, piše Bradley Jordan na portalu Return to Now.

Dodaje da učenje djece o vrijednosti novca, planiranju proračuna, ali i čišćenju i osnovama kuhanja ne mora čekati do srednje škole, već na tome možete početi raditi s djetetom čim kad preraste fazu bebe.

- Samo ih pustite da pužu u prirodnom, vanjskom okruženju, primjerice u vrtu. Ne samo da će to pomoći u razvoju njihovog mikrobioma, već će ih naučiti odakle dolazi hrana, tako da bi jednog dana i sami mogli razmišljati o tome da nešto uzgoje. Zato, čim stanu na nožice, dajte im da prekopaju i izvade sve one krumpire koje ste sami naučili uzgajati i kako budu rasli pomalo im dajte teže zadatke. Djeca koja su pred školu već mogu pomoći u kuhanju, čišćenjem namirnica iz vrta i ubacivanjem u lonac, kako bi dobili osjećaj za poslove u kuhinji, ističe autor.

Također, mogu pomoći u slaganju i pospremanju rublja.

U godini koja slijedi trebali bi naučiti koristiti kuhinjski nož, a onda i neke osnovne kuharske vještine. I ono najvažnije: Kako oprati i očistiti te odložiti posuđe i pribor koji koriste u kuhinji. Ako počnete dovoljno rano, u dobi od 10 ili više godina, dijete će dobro znati kako može dati doprinos u kući i zajednici.

S vremenom, učite ih novim vještinama – detaljima o kamatnim stopama, tome kako banke iskorištavaju čovjeka koji mora podići kredit, a korisno je poučiti ih upravljanju vremenom i proračunom.

Dijete mora rano osjetiti da treba biti koristan i produktivan član obitelji i društva u cjelini, no neće to usvojiti ako tome posvetite samo jednu lekciju na dan. Uključivanje djeteta u svakodnevne obaveze jednostavno mora biti stil života koji se mora redovno ponavljati. Ako ne, cijeli ovaj proces morat će se ponoviti kad dijete kao odrasla osoba uđe u partnersku vezu, što mu može donijeti puno problema.

Ako to niste započeli na vrijeme, možete početi i u tinejdžerskoj dobi. Bit će vjerojatno nešto više otpora, no ne posustajte. Dijete će shvatiti da postoje stvari koje mora obaviti da bi kasnije moglo raditi neke zabavnije stvari.



