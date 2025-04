Evo gdje možete zapaliti roštilj u Zagrebu za Prvi maj: Požurite po svoje mjesto u prirodi

Napokon su došli pravi topli proljetni dani, a k tome još i praznik! Mnogi će 1. maj iskoristiti za odlazak na izlet u prirodu, dok će drugi htjeti proslaviti dolazak toplijih dana uz iće i piće. Osim graha na gradskim trgovima, druga je opcija roštiljanje u društvu prijatelja ili obitelji. Ipak, valja se informirati gdje je paljenje roštilja dopušteno, a gdje ne i koje su vam alternative. Posljednjih godina, pogotovo ako je vrijeme lijepo, zagrebački su roštilji 'rasprodani' od ranog jutra, pa ako ste volja, klupice i kućice nekad treba zauzeti i jako rano ujutro - čak i prije 6 sati.

Roštiljanje na balkonu/u zgradama

Iako zakonom nije zabranjeno, mogli biste imati problema sa susjedima, pa prije nego potpalite roštilj, provjerite što kaže kućni red. Ako je roštilj okrenut susjedima (i njihovom opranom rublju), imaju se pravo žaliti.

Ne postoji nijedan zakon koji izričito zabranjuje roštiljanje u stambenim zgradama. Zakon kaže da (čl. 110. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima) "...Nitko se ne smije služiti ni koristiti nekretninom na način da zbog toga na tuđu nekretninu slučajno ili po prirodnim silama dospiju dim, neugodni mirisi, čađa (…) ako su prekomjerni s obzirom na namjenu kakva je primjerena toj nekretnini…". Stoga, kako biste izbjegli neugodne situacije, odaberite pravi roštilj za balkon. Plinski roštilj ili pak onaj na struju idealne su opcije za balkonsko roštiljanje u zgradi. Ako imate i natkriveni roštilj, onda ste sigurni od bilo kakvih potencijalnih pritužbi.

Foto: 123RF

Medvednica

Paljenje vatre u prirodi općenito je dopušteno samo na mjestima koja su za to predviđena i označena, a takvih livada na Medvednici - danas više nema, piše Pun kufer. Oni koji se ogluše na ovu zabranu, bit će novčano kažnjeni. Zato ako vam je na pamet palo zaroštiljati na zagrebačkoj gori, okanite se te ideje. No ipak, ako ste se odlučili prošetati do nekog doma, znajte da uz ugostiteljske objekte na Medvednici postoje zidani roštilji koje uz dogovor možete koristiti, ali preporučuje se da ipak prije nazovete i dogovorite se. Napacajte meso dan prije i krenite. Na zapadnom dijelu postoji roštilj uz PD Risnjak, a na istočnom dijelu Medvednice jedan je iza zimske sobe PD Glavica.

Jarun

Jarun već desetljećima već ima uređena betonska mjesta za roštiljanje sa sjenicama, stolovima i klupama. No 30 sjenica s roštiljima smještenih na Velikom i Malom jezeru uz zelene površine nažalost nije dovoljno da prazničnih dana zadovolje potrebe Zagrepčana koji žive u stanovima i nemaju mogućnosti okrenuti ćevape, pljeskavice, ražnjiće ili što ih je volja na žaru u prirodi. Upućeniji znaju da sjenicu treba zauzeti i večer ranije kako ne biste uništili planirani provod čitavoj ekipi ili nedajbože dječji rođendan.

Bundek

Prvo zagrebačko kupalište već je godinama prava konkurencija Jarunu, s čak 14 roštilja razbacanih s jedne i druge strane jezera. Drvenih klupa i stolova ima dovoljno, a neki, zbog lakog pristupa automobilom donose i svoje stolove. I ovdje postoje drvene kućice, tj. sjenice koje će vas zaštititi od kiše.

Zagreb: Građani iskoristili topao i sunčan dan za šetnju Bundekom i druženje uz roštilj | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Savica

Lokacija u četvrti Savica uz sam sjeverni nasip izgleda kao pravo malo izletište, a tu se često roštilja i radnim danima ili slave rođendani, Najzgodnija je što se tiče parkinga, dolaska taksijem ili ako vam treba nešto iz dućana koji je doslovno - preko ceste. U gradu je, a opet izvan njega.

Šuma kod nedovršene Sveučilišne bolnice u Blatu

Iako ovdje nema tekuće vode, sanitarnih čvorova i sjenica, nema niti gužve, na naplaćuje se parking i najbliža trgovina je odmah na prvom semaforu. Uočit ćete je na početku cestice koja ide prema golf terenima.