Evo kako banane utječu na tijelo, ovisno o tome jedete li ih ujutro, popodne ili navečer

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
Evo kako banane utječu na tijelo, ovisno o tome jedete li ih ujutro, popodne ili navečer
Foto: Ihar Ulashchyk

Banane su jedno od najpraktičnijih i najpopularnijih voćki na svijetu. No osim što su ukusne i zasitne, njihovo djelovanje na organizam može se mijenjati ovisno o tome u koje doba dana ih jedemo

Ujutro: Idealan energetski start

Jutarnja banana mnogima je omiljen početak dana, i to s dobrim razlogom. Prirodni šećeri iz banane brzo se pretvaraju u energiju, pa je odlično rješenje za brzi doručak ili lagani međuobrok prije posla. Vlakna pomažu održati sitost, dok pektin potiče zdravu probavu. Za one koji treniraju ujutro, banana je posebno korisna – lako probavljivi ugljikohidrati mogu poboljšati izdržljivost i pripremiti tijelo za fizički napor.

Popodne: Spas od energetskog pada

Popodnevni umor čest je izazov, a banana je prirodni način da ga nadvladate. Kombinacija šećera i vlakana pruža brzo, ali stabilno podizanje energije, bez kasnijeg naglog pada. To je čini odličnom alternativom slatkišima ili drugim nezdravim grickalicama koje često posežemo u ovom dijelu dana.
Osim toga, kalij iz banane pomaže u regulaciji ravnoteže tekućine u tijelu, što doprinosi boljoj hidrataciji i općoj vitalnosti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Navečer: Pomoć pri opuštanju i snu

Banane se mogu jesti i navečer, posebno ako vam treba nešto što će vas opustiti i smanjiti napetost. Sadrže triptofan, aminokiselinu koja sudjeluje u stvaranju serotonina i melatonina – hormona poveznih s boljim raspoloženjem i kvalitetnim snom.
Magnezij i vitamin B6 dodatno opuštaju mišiće i živčani sustav, čineći bananu dobrim izborom za lagani večernji međuobrok. Ipak, preporučuje se ne jesti je neposredno prije spavanja, kako bi se izbjegla moguća nelagoda u probavi.

Tijekom vježbanja: Prirodni suplement

Sportaši često biraju bananu prije ili nakon treninga. Prije aktivnosti pruža brzu energiju, a nakon treninga pomaže u oporavku mišića i nadoknadi glikogena. Kalij može umanjiti rizik od grčeva, što bananu čini jednim od najprirodnijih „sportskih dodataka“ na tržištu.

Ne postoji univerzalno najbolje vrijeme za konzumaciju banane — sve ovisi o vašim potrebama i dnevnom ritmu. Ujutro daje energiju, popodne pobjeđuje umor, a navečer pomaže opustiti se i pripremiti za san. Bez obzira kada je jedete, banana ostaje jednostavan, zdrav i svestran izbor koji svakodnevno može pridonijeti vašem zdravlju i vitalnosti.

