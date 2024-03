Evo kako će trgovine i šoping centri raditi na Veliku subotu te na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak

Računajte da u nedjelju i ponedjeljak trgovine ne rade pa se na vrijeme opskrbite onima što vam je potrebno. Na Veliku subotu uglavnom su svi otvoreni, no pojedine trgovine rade skraćeno.

Radna vremena pojedinih trgovina i shopping centara u Hrvatskoj:

KONZUM 'Dragi kupci, isplanirajte svoju blagdansku kupnju na vrijeme jer povodom blagdana na Uskrs, 31. 3., i Uskrsni ponedjeljak, 1. 4., naše prodavaonici i webshop neće raditi. Prelistajte naše aktualne ponude i pripremite svoje blagdanske košarice. U subotu, 30. 3., naše će prodavaonice raditi prema regularnom radnom vremenu'.

LIDL Njihove trgovine u subotu rade redovito, a u nedjelju i ponedjeljak su zatvorene'

TOMMY 'Tommy prodavaonice na Uskrs (31. 3. 2024.) i Uskršnji ponedjeljak (1. 4. 2024.) neće raditi'

SPAR i INTERSPAR Njihove trgovine su u nedjelju i ponedjeljak zatvorene.

KAUFLAND Njihove trgovine su u nedjelju i ponedjeljak zatvorene.

STUDENAC Na Uskrs ne rade, a za Uskrsni ponedjeljak nisu ništa napisali. Radno vrijeme po točno određenim lokacijama njihovih trgovina provjerite OVDJE

KTC 'KTC je jedini trgovački lanac koji od početka 2020. godine ne radi nedjeljom, blagdanima i praznicima', priopćili su. Ostale dane rade normalno.

DM Njihove trgovine su za Uskrs i na Uskrsni ponedjeljak zatvorene.

BIPA 'Sve BIPA poslovnice biti će zatvorene 31.3. i 1.4. '

MÜLLER Njihove trgovine su u nedjelju i ponedjeljak zatvorene.

PEVEX Njihove trgovine na Veliku subotu rade do 15.30 sati dok su u nedjelju i ponedjeljak zatvorene.

EMMEZETA '31.03. i 01.04. svi EMMEZETA centru su zatvoreni.'

IKEA Na njihovoj web stranici piše da za praznike ne rade.

Izdvojili smo i neke shopping centre:

Z CENTAR ZAGREB Trgovine u sklopu centra će za Uskrs i na Uskrsni ponedjeljak biti zatvorene. Radit će jedino kino, neki barovi i restorani... Za subotu nisu ništa napisali tako da vjerojatno taj dan rade. Više detalja pogledajte OVDJE.

KING CROSS ZAGREB U nedjelju i ponedjeljak su zatvoreni.

ARENA CENTAR ZAGREB 'Trgovine će biti zatvorene na Uskrs (31.03.), Uskrsni ponedjeljak (01.04.)'

TOWER CENTER RIJEKA Zatvoreni su na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak.

MALL OSIJEK Ni oni ne rade u nedjelju i ponedjeljak.

PORTANOVA OSIJEK Zatvoreni su.

JOKER SPLIT Trgovine će za Uskrs i na Uskrsni ponedjeljak biti zatvorene, a radit će tek neki restorani: 'Za Uskrs i Uskrsni ponedjeljak kineski restoran Yun radit će od 9:00 do 21:00 sat, dok će McDonalds za Uskrs raditi od 14:00 do 23:00 sata, a za Uskrsni ponedjeljak od 10:30 do 23:00 sata. Ostale dane centar radi prema redovnom radnom vremenu'.

MALL OF SPLIT Centar će u nedjelju i ponedjeljak biti zatvoren dok za Veliku subotu nisu naveli kako rade.

WEST GATE Na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak centar je zatvoren.

LUMINI VARAŽDIN U nedjelju i ponedjeljak trgovine u sklopu centra ne rade.