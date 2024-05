Evo kako da se stvari u torbi za teretanu ne usmrde trajno

Odjeća za teretanu danas je najčešće izrađena od sintetičkih tkanina, jer su rastezljive i upijaju znoj, no kad ju nakon presvlačenja stavite u torbu, zajedno s mokrim ručnikom i tenisicama, to može biti prava miomirisna bomba. Ništa čudno s obzirom na količinu znoja i vlagu koja se u svemu tome može nakupiti, a onda i količinu bakterija koje se u takvom okruženju mogu razviti. No, uz nekoliko jednostavnih trikova možete izbjeći krajnje neugodan smrad.

POGLEDAJTE VIDEO: I sa 100 godina nastavlja vježbati svaki dan

Pokretanje videa... 00:48 Tajib Šabić svakodnevno vježba | Video: 24sata/pixsell

Stručnjaci kažu da je najvažnije reagirati i poduzeti nešto prije nego što se neugodan miris pojavi. To se može izbjeći ako sve odjevne predmete iz teretane odmah nakon tuširanja ručno isperete. Sam ih stavite pod mlaz vode, prođite kroz ruka, ocijedite koliko je moguće i zamotajte u ručnik dok ne dođete kući. Ako torba ima mrežasti pretinac za znojnu opremu, pospremite odjeću unutra. S druge strane, možda možete vezati predmete na vanjsku stranu torbe, primjerice objesiti tenisice za vezice. I to će pomoći da se stvari ne usmrde u torbi.

Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Naravno, neugodan miris odjeće nećete u potpunosti spriječiti jednim ručnim pranjem. Ako želite da torba za teretanu lijepo miriše, ne ostavljajte stvari u njoj do sljedećeg dana, već ih odmah izvadite i operite odjeću. Većinu stvari u torbi za vježbanje možete prati u perilici za rublje, no prije toga provjerite etiketu s uputama proizvođača. Primjerice, štitnike za koljena i laktove ili rukavice vjerojatno možete prati ručno sapunom ili deterdžentom, ali vrlo vjerojatno nisu prikladne za pranje u perilici rublja i sušenje u sušilici. Nakon što ih ih prođete kroz vodu, tenisice i štitnike ostavite na zraku da se osuše, piše Lifehacker.

Klonite se raznoraznih trikova za čišćenje tih stvari bez pranja koje možete pronaći na Internetu. Prskanje octom sportske odjeće i opreme nije učinkovito. Alkohol može uništiti neke materijale, a prskanje votkom je nepotrebno skupo, a učinak je isti kao i kod prskanja alkoholom – nije dovoljno učinkovito.

Uz pranje, vrlo je učinkovito objesiti ili položiti sportsku opremu na sunce i svježi zrak nekoliko sati. Sunčeva svjetlost će ubiti neke bakterije, a dobro provjetravanje nikad ne škodi.

Foto: 123rf

I konačno, boca za vodu ili shaker predmeti su koje nosite na svaki trening: Ako na dnu ostane shakea, osobito onog na bazi mlijeka koji sadrži sirutku u prahu ili proteinski prah, neugodan miris koji će nastati može prodrijeti u plastične ili drvene dijelove boce i nikad ga nećete moći isprati. Kako biste to spriječili, isperite shaker ili bocu odmah nakon korištenja, još u teretani.

Koristite deterdžent za pranje posuđa i toplu vodu. Ako je potrebno, namočite bocu ili shaker i kratko ostavite stajati, a potom oribajte sve male kutove i pukotine, poput navoja na grlu boce za čep. Ostavite da se boca osuši. Ako ste pak ostavili piće u boci ili shakeru i neugodan miris se već pojavio, nema vam druge nego baciti taj predmet i kupiti novi.