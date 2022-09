Odjeća za vježbanje: Evo kako je prati i riješiti se mirisa znoja

Tkanine naše omiljene opreme za teretanu prilično su impresivne i omogućuju lakše isparavanje znoja ili rastezanje zajedno sa pokretima koje ondje činimo.

POGLEDAJTE VIDEO: Zbog ljepote ima tjelohranitelja za teretanu

- Strojno tkanje pamuka poznajemo stotinama godina, no ovo je tkanina visoke tehnologije, kombinacija poliestera i likre i relativna je novost. To je nevjerojatno sofisticirana tkanina - kaže Patric Richardson, američki stručnjak za pranje rublja i autor knjige Laundry Love: Finding Joy in a Common Chore.

I kao što zna svatko tko je ikada zaboravio isprazniti torbu za teretanu, ta sofisticirana tkanina može pomalo zaudarati.

- Iako odvlači znoj s kože, on mora nekamo otići, pa ostaje zarobljen u tkanini - kaže Jennifer Lau, glavna trenerica Nikea u Kanadi i suvlasnica trening centra FITSQUAD u Torontu.

Odjeću za vježbanje stoga je najbolje ubaciti u perilicu. Što se tiče postavki i sapuna koje treba koristiti, dva profesionalca za Chatelaine otkrivaju najbolji način da vaša oprema opet bude čista i mirisna.

Koja je vrsta deterdženta najbolja za ovakvu odjeću?

- Mnogi primjećuju da odjeća za vježbanje čak i nakon pranja ima određeni neugodan miris - kaže Richardson.

To je zato što je tkanina hidrofobna, dakle odbija vodu, i oleofilna, odnosno upija ulje.

- Znoj ispod ruku, između nogu i iza koljena masniji je nego bilo gdje drugdje na tijelu. Kako biste izvukli to ulje iz tkanine, započnite s jednom do dvije žlice deterdženta, odnosno malom količinom jer želite smanjiti ostatke - kaže Richardson.

On preporučuje da se odlučite za vrstu deterdženta koja je označena za sportsku odjeću, odjeću za bebe, čarape ili kupaće kostime, budući da su sve te formule dizajnirane tako da se potpuno ispiru. Zatim dodajte žlicu Richardsonovog čarobnog sastojka: izbjeljivača na bazi kisika, enzima koji otapa ulje. I prije nego što počnete paničariti, za razliku od klornog izbjeljivača, kisikov izbjeljivač potpuno je siguran za boju. Obično ćete ga pronaći u obliku praha i možete na popisu sastojaka potražiti natrijev perkarbonat poznat i kao natrijev karbonat peroksid. Ako razmišljate o dodavanju omekšivača, Richardson upozorava da to nije dobra ideja kada je u pitanju oprema za vježbanje.

- Ne želite ništa što oblaže tkaninu jer to utječe na njezinu izvedbu - kaže Richardson, a Lau ističe da joj za trening ne treba mekša odjeća.

Koje postavke perilice rublja koristiti?

Možda mislite da je hladna voda pravi izbor, ali potrebno je malo topline da aktivirate deterdžent i izbjeljivač s kisikom kako biste se uhvatili u koštac sa neugodnim mirisom. Richardson preporučuje postavku s toplom vodom i ekspresni ciklus.

- Poliester će vrlo brzo otpustiti prljavštinu, tako da nema potrebe da ga stavljate na dulji ciklus - kaže Richardson.

Brz ciklus također znači da se odjeća neće oštetiti budući da nema puno ponavljajućih centrifuga i riječ je o relativno kratkom izlaganju. Kako biste zaštitili osjetljive predmete poput sportskih grudnjaka s puno zamršenih detalja, Lau preporučuje da ih stavite u mrežastu vrećicu za pranje rublja.

- Posebno su dobre za uloške košarica grudnjaka. Izvadim ih iz grudnjaka kako se ne bi skupljali i gužvali, jer se pjena ponekad ne vrati u svoj izvorni oblik - savjetovala je Lau.

I dok blagi ciklus može biti primamljiv, Richardson preferira ekspresnu postavku jer uključuje brzo okretanje kako vaša oprema za vježbanje ne bi izašla mokra. A to nas vodi do sljedećeg ključnog savjeta…

Možete li staviti opremu za vježbanje u sušilicu?

- Likra nikada ne bi trebala ići u sušilicu. Izgubit će nešto od te veličanstvene rastezljivosti - kaže Richardson.

Umjesto toga, odjeću objesite na uže ili stalak za sušenje.

- Osušit će se vrlo brzo - dodaje Richardson.

Iz istog razloga nikada ne glačajte odjeću za vježbanje, a samo u slučaju krajnje potrebe, koristite glačalo na paru na najnižoj temperaturi.

Koliko često prati odjeću za vježbanje?

Richardson i Lau se slažu da biste trebali prati odjeću za teretanu svaki put nakon nošenja.

- Odjeća za vježbanje bi trebala biti izdržljivija za nošenje i čišćenje - kaže Lau.

- Više se radi o brizi za kožu nego za odjeću. Istina je da ona zadržava sav znoj i bakterije, a vi ih stavljate na svoju kožu. Kad se bakterije smoče znojem, one se vraćaju u život - kaže Richardson.

Dobra vijest je da odjeću za vježbanje možete kombinirati s bilo kojom drugom odjećom koja može podnijeti izbjeljivač kisikom, a to je gotovo sve osim vune ili svile.

Treba li ostaviti odjeću da se osuši prije pranja?

- Ako nešto baš zaudara, pokušavam to oprati istog dana i ne dopustiti da stoji na dnu košare za rublje jer će miris biti još gori - kaže Lau.

Preporučuje također da znojnu odjeću nakon teretane u torbi nosite u zasebnoj vrećici kako torba ne bi upila neugodan miris, a ukoliko trikovi s pranjem odjeće nisu uspjeli i dalje osjećate određeni neugodan miris odjeće, Richardson kaže da postoji još jedan trik koji bi trebao pomoći.

- Možete odjeću poprskati votkom. Ona ubija svaki miris. Nađite najjeftiniju votku, zatim je stavite u bočicu sa sprejem i koristite za tenisice, torbu za teretanu i prostirku za jogu. I ne brinite, nećete osjetiti mamurluk. Kad se osuši, votka je bez mirisa i boje - zaključio je Richardson.

Najčitaniji članci